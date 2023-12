i Autor: Materiały prasowe

DOBROCZYNNOŚĆ

Pomoc nie tylko od święta

Materiał sponsorowany

Już za chwilę święta Bożego Narodzenia. To czas obfitości i obdarowywania siebie nawzajem. To też czas, kiedy warto przypomnieć, że są tacy ludzie i takie firmy, które pomagają nie tylko od święta. Należy do nich Grupa Orlen i jej pracownicy. Tylko w latach 2018-2022 aż 6,5 tys. pracowników Grupy Orlen zaangażowało się w wolontariat na rzecz innych, zaś kwota, którą firma przeznaczyła na cele społeczne, wyniosła ponad 802 mln zł! Orlen stale zwiększa swoje nakłady na dobroczynność i to nie tylko dlatego, że rosną jego zyski. W ciągu ostatnich 7 lat zysk koncernu wzrósł 10-krotnie, a wydatki na cele prospołeczne aż 50-krotnie!

stałe wsparcie 300 Rodzinnych Domów Dziecka w całej Polsce. Gwarantuje takim rodzinom letni i zimowy wypoczynek, pomoc w leczeniu i rehabilitacji, wyprawki szkolne oraz stypendia dla uzdolnionych wychowanków, a także szkolenia, warsztaty dla opiekunów,

dbanie o dziedzictwo narodowe, np. poprzez program „Czuwamy! Pamiętamy!”, wspierający rewitalizację lokalnych miejsc pamięci,

wsparcie repatriantów, np. poprzez program „Dla Rodaka”. To stypendia dla potomków Polaków wysiedlonych na Wschód, którzy podejmują lub kontynuują naukę w Polsce. W roku akademickim 2023/2024 pomoc przyznano 55 studentom,

rozwój społeczności lokalnych, np. poprzez program „Moje Miejsce na Ziemi”. W ciągu sześciu lat od rozpoczęcia programu Fundacja Orlen wsparła grantami blisko 1,4 tys. organizacji i przeznaczyła na granty łącznie ponad 14 mln zł,

wsparcie Polaków podczas epidemii Covid-19 i pomoc uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy,

mecenat nad wydarzeniami i instytucjami kultury oraz sztuki – Orlen jako największy w Polsce ich sponsor w ostatnich latach wspiera m.in. 10 międzynarodowych festiwali, 3 międzynarodowe konkursy (m.in. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina), a także Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Muzeum Narodowe w Warszawie czy Teatr Wielki – Operę Narodową. i Autor: Materiały prasowe 62 tysiące godzin pracy W pomoc potrzebującym bardzo aktywnie włącza się Fundacja Orlen. Ostatnie pięciolecie to niemal 650 akcji pracowniczych, 11 tys. wolontariuszy, przeszło 51,5 tys. beneficjentów i ponad 62 tys. godzin przeznaczonych na działania dobroczynne. Tylko w tym roku Fundacja Orlen przeprowadziła blisko 200 akcji. Zaangażowało się w nie 2,8 tys. wolontariuszy, w tym 2 tys. pracowników Grupy Orlen. Wolontariusze prowadzili akcje wszędzie tam, gdzie działają spółki koncernu – od Pomorza po Małopolskę i Podkarpacie. Najbardziej znane akcje, które zaangażowały największą liczbę wolontariuszy to: Tydzień Wolontariatu w Grupie Orlen W tym roku Fundacja Orlen zorganizowała go po raz czwarty. To siedem dni, w trakcie których promuje ideę wolontariatu wśród pracowników koncernu. W ramach Tygodnia Wolontariatu 500 pracowników nieodpłatnie: odmalowało oddział i uporządkowało place zabaw w Centrum Zdrowia Dziecka,

urządziło z młodzieżą w kryzysie bezdomności Fundacji Po Drugie ogród i zadaszoną rowerownię,

zabierało mieszkańców z niepełnosprawnościami z DPS Przyjaznych Serc w Płocku na wycieczkę do zoo, ale także poświęcało im czas np. grając w rzutki,

w hospicjum im. Urszuli Ledóchowskiej w Płocku prowadziło prace porządkowe,

w DPS dla Kombatantów w Opolu organizowało warsztaty plastyczne,

pracowało w schronisku dla zwierząt prowadzonym przez fundację Nie_zły pies. Doroczna akcja „Zostań św. Mikołajem. Spełnij Marzenia” W tym roku pracownicy przygotują w ramach tej akcji 54 spotkania świąteczne – w Rodzinnych Domach Dziecka, DPS-ach, na oddziałach pediatrycznych, w zakładach opiekuńczo-leczniczych i hospicjach. Z prezentami dotrą także do samotnych seniorów. Przykładów takich akcji i dzielenia się wolontariuszy swoim czasem jest bardzo wiele. Od kilku lat wolontariusze różnych spółek Grupy Orlen odwiedzają Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Kraszewie-Czubakach na Mazowszu. Większość przebywających tam maluchów cierpi na nieuleczalne choroby i potrzebuje nieustającej opieki. Niektóre z nich zostały opuszczone przez rodziców zaraz po urodzeniu. Wolontariusze wykonują prace remontowe, porządkowe – w ogrodzie czy na placu, zbierają dla dzieci ubranka oraz zabawki. Przede wszystkim jednak spędzają czas z dziećmi. Są zabawy, prace plastyczne, wspólne grillowanie. W tym roku z okazji Bożego Narodzenia także przyjdą do dzieci z wymarzonymi prezentami. Partnerem materiału jest Orlen