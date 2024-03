Przyjdź na Dzień Otwarty Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Już 21 marca, oprócz oferty dydaktycznej, czeka na ciebie mnóstwo atrakcji

W holu budynku Wydziału Leśnego, który mieści się przy al. 29 Listopada 46 w Krakowie, 21 marca zostanie zaprezentowana oferta edukacyjna każdego wydziału Uniwersytetu. Event potrwa od godz. 9 do 14, a wzbogacą go m.in. videobudka 360 czy możliwość wzięcia udziału w grze terenowej!

Co możesz studiować na URK

W Dniu Otwartym krakowskiego uniwersytetu udział mogą wziąć zarówno osoby indywidualne (bez zapisów), jak też grupy zorganizowane (obowiązują zapisy). Wydarzenie będzie transmitowane na żywo z Auli Centrum Kongresowego (al. 29 Listopada 46), a streaming będzie dostępny na stronie uczelni. Kogo nie może zabraknąć tego dnia w budynku Wydziału Leśnego? W pierwszej kolejności są to osoby zainteresowane podjęciem kolejnego etapu kształcenia na:

Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym,

Wydziale Leśnym,

Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt,

Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji,

Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa,

Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki,

Wydziale Technologii Żywności,

czy w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej.

W holu budynku będzie można podejść do specjalnie przygotowanych stoisk, przy których wydziały i inne jednostki uczelni zaprezentują swoją ofertę edukacyjną i nie tylko.

Edukacja, przyjaźnie, pasje

Osoby obecne na Dniu Otwartym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, nie tylko zapoznają się z ofertą edukacyjną uczelni, ale także dowiedzą się, jak zostać członkiem wybranej organizacji studenckiej, co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w wyjeździe za granicę, odbyć praktyki studenckie czy uzyskać wsparcie materialne. Młodzież uzdolniona artystycznie także otrzyma wiedzę, jak wykorzystać swoje możliwości w murach uczelni („Morze kultury”, Chór Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, który to wystąpi właśnie 21 marca w URK). Chętni będą mogli również zwiedzić halę sportową (al. 29 Listopada 58), Klub Akademicki Arka (ul. Zenona Klemensiewicza 3), Bibliotekę Główną (al. Mickiewicza 24/28, s. 116), a także domy studenckie (DS III i DS IV), w których mieszkają studenci z oddalonych od Krakowa miejscowości. Dzień Otwarty to nie tylko doskonała okazja do tego, by wyrobić sobie własną opinię na temat uczelni, jej programu edukacyjnego i możliwości rozwoju, ale też doskonała okazja do zabawy (video budka 360, gra terenowa) czy nawiązania ciekawych znajomości. Szczegółowy program Dnia Otwartego na URK znajdziesz tutaj.

Co jeszcze

Od godz. 10 do 16 będzie można wziąć udział w warsztatach, spotkaniach i pokazach, które będą organizowane w siedzibach Wydziałów Uczelni – obowiązuje rejestracja. Czego możemy się spodziewać, odwiedzając poszczególne wydziały? Oto kilka przykładów:

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny zaprezentuje nam robota HUGO;

Wydział Leśny opowie o tym, jak „Las zmienia nas”;

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt przedstawi wyniki badań biomedycznych, odpowiadając na pytanie „jak zwierzęta pomagają chorym ludziom?”;

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji poruszy zagadnienie fluorescencji minerałów;

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa zaprezentuje nam „Ogródek w probówce i barwne pyłki”;

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki odpowie na pytanie „Czym zastąpić węgiel?”, czemu będzie towarzyszyło zwiedzanie wraz z prezentacją problematyki badawczej Laboratorium przetwarzania biomasy na biopaliwa stałe;

Wydział Technologii Żywności poprowadzi warsztaty „Obalamy mity żywieniowe: quiz”;

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej pokaże, jak wygląda szycie chirurgiczne i endoskopia;

Biblioteka Główna URK udostępni wystawę muzealną oraz zbiory archiwalne oraz możliwe będzie zwiedzenie Biblioteki.

Chcesz wziąć udział w tych arcyciekawych spotkaniach? Wystarczy skorzystać ze strony https://tiny.pl/dxqg1 i zgłosić chęć udziału. Do 15 marca br. masz czas, aby zapisać się na część ogólną wydarzenia ([email protected]). Bądź na kampusie URK 21 marca!