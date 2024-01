Przysypało? Nie ruszaj w drogę, zanim nie odśnieżysz auta, bo za to jest mandat!

– O! Jedzie czołgista! – wołają policjanci, którzy w takich przypadkach starają się natychmiast reagować. Wtedy grozi kierowcy mandat, a podstawą jest tu art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym.* Mówi on m.in. o tym, że „pojazd musi być tak wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu”. Nowy taryfikator obowiązuje od zeszłego roku. Zgodnie ze stanowiskiem policji, gdy jazda nieodśnieżonym autem wiąże się z bezpośrednim zagrożeniem na drodze, wówczas kara może sięgnąć nawet 3 tys. zł! Minimalny mandat przewidziany w taryfikatorze to 200 zł.**

Zadbaj o lampy i blachy

Pokrywa śnieżna musi zniknąć z maski i dachu samochodu przed wyjechaniem na jezdnię. Dlaczego to tak ważne? Śnieg w czasie jazdy w każdej chwili może się ześlizgnąć na przednią szybę, zasłaniając kierowcy widoczność, co grozi wypadkiem.

Podczas odśnieżania auta pamiętaj także o odsłonięciu świateł i tablic rejestracyjnych. Za zasłonięte światła grozi mandat w wysokości 300 zł, natomiast za brak „utrzymania tablic w ustanie zapewniającym ich czytelność” – taryfikator przewiduje 100 zł kary.

Grzanie silnika na postoju

No dobrze. Nie pojedziesz w drogę „bałwankiem” ani nie pozwolisz, aby nazywali Cię „czołgistą”. Zatem chwytasz zmiotkę i skrobaczkę, aby pozbyć się białego puchu oraz lodu. Silnik jednak w tym czasie szarpie na biegu jałowym. Myślisz: „Za chwilę wsiądę do ciepłego wnętrza”. To jednak nieprawda. Silnik nagrzewa się dopiero przy średnich prędkościach. Poza tym rozgrzewanie się silnika na postoju jest szkodliwe dla środowiska i w związku z tym stanowi wykroczenie. W taryfikatorze oznacza to mandat:

100 zł – za odśnieżanie przy włączonym silniku w terenie zabudowanym.

300 zł – jeśli powodujesz hałas i uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin.

Wniosek? Zaoszczędź paliwo, pieniądze i wyłącz silnik.

Zapewnij sobie ochronę

Z powodu trudnych warunków jazdy w sezonie zimowym znacznie wzrasta ryzyko wypadków i kolizji drogowych. Wtedy szczególnie istotne jest posiadanie ubezpieczenia komunikacyjnego. Dlatego warto zwrócić uwagę na ofertę OC i Pakiet OC+AC w LINK4.

Dlaczego Pakiet OC w LINK4 jest wyjątkowy?

Pakiet OC w LINK4 oprócz tego, że chroni Cię przed konsekwencjami szkód wyrządzanych z Twojej winy, zapewnia także wsparcie w wielu krytycznych sytuacjach. W Pakiecie OC, oprócz obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, znajduje się również Program Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony.

Kiedy np. auto wpadnie do rowu albo zaliczy stłuczkę i nie będzie nadawało się do dalszej jazdy, firma zorganizuje pomoc. Możesz wtedy skorzystać z darmowego holowania do 100 km, a nawet z samochodu zastępczego przez 3 dni, który również otrzymasz w przypadku kradzieży.

W ramach Programu Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony – nie zostaniesz sam z kłopotem, gdy złapiesz gumę albo kiedy rozładuje się akumulator. Również wtedy otrzymasz pomoc.

Auto Assistance – zabezpiecz się w razie awarii

Pakiet OC w LINK4 łatwo jest rozszerzyć do dodatkowe ubezpieczenia, które dają jeszcze większą ochronę. Pomoc w otwarciu auta, gdy zatrzasnąłeś kluczyki, dostarczenie paliwa czy choćby holowanie i auto zastępcze w przypadku usterki samochodu. To wszystko jest możliwe posiadając dodatkowe ubezpieczenie assistance. W LINK4 są do wyboru trzy warianty tej polisy. Już podstawowy z nich – Auto Assistance zapewnia holowanie z limitem 500 km. Dotyczy to zarówno Polski, jak i Europy.

Zabezpiecz wszystkie ryzyka

Jeśli chcesz dodatkowo chronić swój pojazd, warto zastanowić się nad Autoscasco.

Autocasco w LINK4 zawierane jest w formule All Risk. Co to oznacza? Firma odpowiada za wszelkie zdarzenia, z wyjątkiem tych wprost wskazanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia jako wyłączenia. Autocasco All Risk staje się nieocenione, m.in. w przypadku codziennych incydentów, takich jak zarysowanie karoserii przez nieznanego sprawcę czy kradzież katalizatora, które, niestety, zdarzają się coraz częściej. Dzięki temu ubezpieczeniu możesz cieszyć się spokojem, wiedząc, że nawet w przypadku nieprzewidywalnych wydarzeń, możesz liczyć na uzyskanie odszkodowania.

Możesz ochronić się przed zagrożeniem, którego najbardziej się obawiasz

Jeżeli nie potrzebujesz Autocasco All Risk możesz wybrać ubezpieczenie z węższym zakresem. Oferowane w LINK4 Smart Casco może być dobrym rozwiązaniem dla właścicieli , którzy szukają oszczędności. Polisa jest niezwykle atrakcyjna – oszczędzasz, bo wybierasz tylko określane ryzyka, których najbardziej się obawiasz: Żywioły, Szkoda całkowita i Kradzież auta. Możesz ubezpieczyć się od każdego z nich oddzielnie albo je ze sobą łączyć.

Tak kupisz ubezpieczenie

Aby wykupić polisę OC lub OC+AC w LINK4, nie musisz wychodzić z domu – możesz to zrobić przez internet. Na stronie www.link4.pl dostępny jest praktyczny kalkulator OC, który łatwo wyliczy całkowity koszt polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z konsultantami pod numerem 22 444 44 44 lub osobiście spotkać się z agentem współpracującym z LINK4.

Więcej informacji o produktach, limitach i ograniczeniach, a także OWU, znajdziesz na stronie www.link4.pl.

* https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001047/T/D20231047L.pdf

**https://mogilno.policja.gov.pl/k37/informacj/wiadomosci/131861,Kierowco-pamietaj-o-dokladnym-odsniezeniu-samochodu.html

Artykuł powstał we współpracy z Grupą PZU.