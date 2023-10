Rak piersi może wystąpić niezależnie od wieku

Mimo że w Polsce dostępny jest bezpłatny program profilaktyki raka piersi, korzysta z niego zdecydowanie za mało kobiet (ok. 36 proc.). A przecież istnieje wiele kroków, które każda kobieta może podjąć, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka piersi. Począwszy od zdrowej, zbilansowanej diety, przez aktywność fizyczną i rezygnację z używek, aż po badania przesiewowe. Dlaczego warto je wykonywać regularnie – zgodnie z zaleceniami?

Badaj się, by sprawdzić zdrowie

USG piersi to bezpieczne i bezbolesne badanie obrazowe pozwalające ocenić wybrane obszary piersi przy pomocy ultradźwięków. Jest ono zalecane zwłaszcza u kobiet, u których dominuje tkanka o charakterze gruczołowym. Badanie to umożliwia wykrycie łagodnych oraz podejrzanych zmian. Jest szybkie, nieinwazyjne i bezbolesne. Zaleca się wykonywać je w pierwszej fazie cyklu miesiączkowego. Bezpłatnie może z niego skorzystać każda kobieta, która otrzyma skierowanie od ginekologa lub onkologa. USG niekiedy wykonuje się też, gdy zostaną wykryte niepokojące zmiany podczas mammografii. Systematycznym badaniom powinny poddawać się także kobiety, które mogą mieć genetyczne predyspozycje do zachorowania na raka piersi lub mutację genu BRCA1 bądź BRCA2.

Mammografia to badanie, które pomaga w wykrywaniu nawet kilkumilimetrowych zmian w piersiach, zarówno łagodnych, jak i złośliwych. Służy do tego specjalny aparat, który wykorzystuje promienie rentgenowskie.

Obecnie, w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi, każdej kobiecie pomiędzy 50. a 69. rokiem życia przysługuje darmowe badanie mammograficzne raz na dwa lata, które można wykonać bez skierowania. Od 1 listopada 2023 r. ta grupa zostanie poszerzona – z bezpłatnej mammografii będą mogły skorzystać kobiety w wieku od 45 do 74 lat.

W grupie kobiet młodszych lekarz zbiera dokładny wywiad rodzinny i od objawów oraz czynników ryzyka może uzależnić decyzję o rozpoczęciu badań mammograficznych (wykonywanych co 12–24 miesiące).

Twoje życie w twoich rękach

Niezwykle istotne w profilaktyce raka piersi jest także samobadanie. Należy wykonywać je raz w miesiącu, najlepiej zawsze w tym samym dniu, 3-5 dni po zakończeniu menstruacji. Wtedy piersi nie są obrzmiałe ani obolałe. U kobiet po menopauzie samobadanie należy wykonywać co miesiąc w wybranym przez siebie terminie (np. 15 dnia każdego miesiąca). Regularne samobadanie wspiera wykrywanie zmian na bardzo wczesnym etapie, a rak rozpoznany w początkowym stadium jest niemal w 100 proc. wyleczalny.

Październik jest Miesiącem Świadomości Raka Piersi – jest to idealny moment, aby poszerzyć swoją wiedzę na temat nowotworów, na które co roku zapada w Polsce ponad 22 tysiące kobiet. Właśnie dlatego powstała akcja „Przymierz się do samobadania”, która ma na celu m.in. zachęcanie kobiet do regularnego, samodzielnego badania piersi. Jej organizatorami są kampania Wylecz Raka Piersi HER2+ oraz sieć sklepów odzieżowych H&M. W ramach akcji, w damskich i dziecięcych przymierzalniach sklepów H&M w całej Polsce pojawiły się naklejki z kodem QR, który odsyła nas bezpośrednio do strony internetowej kampanii wyleczrakapiersi.pl. Znajdziemy na niej m.in. film instruktażowy jak poprawnie wykonać samobadanie. Na stronie można znaleźć także niezbędne informacje dotyczące samobadania, USG i mammografii.

– Jako marka H&M często angażujemy się w ważne społecznie tematy, dzięki temu jesteśmy jeszcze bliżej naszych klientów i klientek na całym świecie. Bardzo cieszymy się, że możemy udostępnić nasze damskie i dziecięce przymierzalnie we wszystkich sklepach stacjonarnych H&M w Polsce. Dzięki temu informacje na temat tak ważnej kampanii dotrą do wielu kobiet w różnym wieku. Dodatkowo zdecydowaliśmy się na promowanie przekazu związanego z samobadaniem piersi wśród użytkowniczek naszego programu lojalnościowego Hello H&M Member. W ten sposób możemy zwiększyć zasięg, potencjalnie docierając do tysięcy naszych klientek. Zgodnie z hasłem kampanii Przymierz się do samobadania, warto znaleźć czas nie tylko na wybór nowej garderoby, ale przede wszystkim na troskę o siebie – podkreśla Daria Kaczmarek z Działu Komunikacji H&M Polska.

– Bardzo cieszymy się, że nasze działania edukacyjne w zakresie profilaktyki raka piersi są ważne dla dużych przedsiębiorstw. Współpraca ze znaną marką, taką jak H&M to szansa na dotarcie do większej liczby kobiet i zwiększenie efektywności naszego przekazu. Naklejki znajdujące się w przymierzalniach sklepów H&M będą przez cały październik przypominać, że samobadanie jest łatwe i nie pochłania wiele czasu. Chcemy, by kobiety były tego świadome i chętniej się badały – mówi Joanna Rokoszewska-Łojko, dyrektor zarządzająca i członek zarządu fundacji Rak’n’Roll.