Rosną kary dla nieubezpieczonych kierowców

Co to jest NNW i dlaczego jest tak ważne?

Obecnie najniższa płaca w Polsce to 3490 zł brutto. Od 1 lipca kwota ta wzrasta do 3600 zł. Jak się to ma do kierowców? Wysokość najniższego wynagrodzenia stanowi bazę do wyliczania urzędowych kar dla zapominalskich, którzy posiadają pojazd i nie wykupują obowiązkowego OC.

Kontrole na bieżąco

Ważność polisy OC jest sprawdzana podczas każdej kontroli drogowej, zatem nie ma co liczyć na to, że uda się uniknąć konsekwencji. Dodatkowo Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) prowadzi działania mające na celu wykrywanie pojazdów bez ważnego OC, a także nakłada kary w zależności od kategorii pojazdu i okresu, w którym brakuje polisy. Kontrole UFG prowadzone są drogą elektroniczną, bo status naszego OC jest widoczny w systemie.

W przypadku samochodów osobowych, kary za brak ważnego ubezpieczenia komunikacyjnego od 1 lipca 2023 roku przedstawiają się następująco:

brak OC do 3 dni – 1440 zł

od 4 do 13 dni – 3600 zł

powyżej 14 dni – 7200 zł

Nowa maksymalna kara za brak OC motocykla wzrasta do 1200 zł, natomiast w przypadku ciężarówki czy autobusu grzywna od 1 lipca wyniesie 10 800 zł. Brak OC za sprzęt rolniczy to 360 zł.

Trzeba pamiętać, że sama kara finansowa za brak obowiązkowego ubezpieczenia to jedno, ale jeśli dojdzie do wypadku, konsekwencje mogą być znacznie poważniejsze. Kierowca poruszający się nieubezpieczonym pojazdem jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu drogowego.

Według danych UFG średnia wartość roszczenia wobec takiego sprawcy wypadku wynosi w Polsce około 20 tysięcy złotych, zaś rekordzista ma do zwrotu aż 2,3 mln zł!

Z pakietem OC w LINK4 zyskujesz dodatkowe korzyści

OC – co do zasady – zapewnia nam ochronę w przypadku szkód wyrządzanych osobom trzecim. Ale to nie koniec dobrych wiadomości. W LINK4 pakiet OC daje nam także wiele dodatkowych korzyści z zakresu assistance.

Pakiet OC w LINK4 oferowany jest wraz z Programem Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony. Dzięki temu masz zapewnioną pomoc drogową i holowanie, jeśli dojdzie do zderzenia z innym pojazdem albo kiedy wjedziesz samochodem do rowu. Do tego otrzymasz auto zastępcze na okres 3 dni, także wówczas, kiedy doszło do kradzieży.

Nie zostaniesz sam z kłopotem, gdy złapiesz gumę. Samodzielna wymiana koła może być wielkim problemem. Mając Pakiet OC w LINK4, wystarczy skontaktować się z infolinią. Fachowiec wymieni uszkodzone koło na koło zapasowe, które jest na wyposażeniu pojazdu, a jeśli to nie będzie możliwe, odholuje auto do warsztatu.

Poszerz swoją ochronę

W LINK4 swoją ochronę OC można łatwo rozszerzyć także o dodatkowe ubezpieczenia, które dają jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa.

Auto Assistance to pomoc w sytuacjach awaryjnych i holowanie niemal w całej Europie. Już podstawowa opcja tego ubezpieczenia zapewnia nam lawetę do 500 km. Dodając do OC ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW), chronisz siebie i bliskich w razie uszczerbku na zdrowiu spowodowanym nieszczęśliwym wypadkiem w Twoim samochodzie.

Możesz też skorzystać z Ochrony Zniżki, a także odzyskać część kosztów poniesionych na ubezpieczenie, uruchamiając zupełnie darmową opcję Kasa Wraca.

Niezależnie od tego, na jaki wariant ubezpieczenia się zdecydujesz, OC to absolutna konieczność nawet wtedy, kiedy z samochodu zupełnie nie korzystasz, a wciąż jest zarejestrowany.

Jak kupić ubezpieczenie w LINK4?

W LINK4 możesz nie tylko w bardzo łatwy sposób skomponować sobie zestaw ubezpieczeniowy, ale również rozłożyć składkę nawet na 4 raty.

Aby wykupić polisę w LINK4, nie musisz wychodzić z domu – ubezpieczenie możesz nabyć przez internet. Wystarczy, że masz dostęp do sieci, a w ciągu kilku chwil możesz stać się właścicielem wybranego pakietu OC lub OC+AC.

Na stronie link4.pl dostępny jest praktyczny kalkulator OC, który łatwo wyliczy całkowity koszt polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z konsultantami pod numerem 22 444 44 44 lub osobiście spotkać się z agentem współpracującym z LINK4.

Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziemy w OWU na stronie link4.pl.

Artykuł powstał we współpracy z Grupą PZU.