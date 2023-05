Rusza w trasę Mobilny Gabinet Ginekologiczny. - 5. edycja kampanii "W kobiecym interesie".

W Polsce jest ok. 5,5 mln kobiet w wieku senioralnym, a z uwagi na starzejące się społeczeństwo do 2050 roku kobiety te będą stanowiły 22,2% ogółu ludności kraju1. Zdaniem ekspertów, wiek nie zwalnia z konieczności wykonywania profilaktycznych badań ginekologicznych, a zalecenia Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników wskazują na zasadność wykonywania wymazu cytologicznego minimum co 3 lata oraz testu w kierunku HPV raz na 5 lat2. Niestety, z badania opinii na temat profilaktyki ginekologicznej przeprowadzonego przez SW Research3 na zlecenie Fundacji Watch Health Care oraz Gedeon Richter Polska, inicjatora kampanii W kobiecym interesie, kobiety po 59 roku życia nie wiedzą jak często należy wykonywać badania cytologiczne (20%) oraz test na HPV (aż 63%).

W gabinetach, w których przyjmuję, do rzadkości należą wizyty kobiet w wieku 59+, a jeśli do nich dochodzi, to nigdy lub prawie nigdy nie mają charakteru wizyty profilaktycznej. Zawsze zastanawiam się z czego to wynika. Czy po przekroczeniu pewnej granicy wieku dochodzimy do wniosku, że ginekologia nas już nie dotyczy? Nic bardziej mylnego! Kobieta w każdym wieku powinna pójść do ginekologa przynajmniej raz w roku - mówi dr Joanna Bonarek-Sztaba, ginekolog, położnik - Istnieją schorzenia ginekologiczne, jak np. stany zapalne w obrębie miednicy mniejszej, które przytrafiają się kobietom w wieku 35, ale również 75 lat. Niestety mamy tendencję do przypisywania wielu niedyspozycji wiekowi myśląc, że po prostu tak musi być, a do tego tendencję tę projektujemy na przyszłe pokolenia i w ten sposób tkwimy w błędnym kole - dodaje dr Bonarek-Sztaba.

We wspomnianym badaniu opinii przeprowadzonym na grupie kobiet 59+, w tym kobiet z niepełnosprawnościami, co czwarta respondentka stwierdziła, że z racji na wiek, nie widzi potrzeby wizyty u ginekologa.

Wiek w obszarze zdrowia odgrywa coraz większą rolę, niestety na niekorzyść pacjentów. Od wielu lat obserwujemy ten temat oraz korelacje różnych czynników społecznych, systemowych, finansowych jakie mają wpływ na obecną sytuację. Badanie zrealizowane przez naszą Fundację w kooperacji z firmą Gedeon Richter otworzyło nam poniekąd puszkę Pandory pokazują jednocześnie deficytu panujące w świadomości kobiet po 59 roku życia w tym kobiet z niepełnosprawnościami – mówi Milena Kruszewska, prezes Fundacji Watch Health Care – Aby zmienić tę sytuację potrzeba przede wszystkim silnego, wielopłaszczyznowego dialogu, ale również działań udrażniających bariery oraz edukacyjnych. Takim działania jest właśnie kampania W kobiecym interesie – dodaje Milena Kruszewska.

Dostrzegamy! Badamy. W kobiecym interesie.

Najczęstszą przyczyną zaniechania badań ginekologicznych przez kobiety po 59 roku życia, w tym kobiety z niepełnosprawnościami, jest brak dolegliwości (aż 40% uczestniczek badania). Dodatkowo, w ciągu ostatnich trzech lat 39% respondentek nie miało lub nie pamięta, czy miało wykonane badanie cytologiczne, a aż 90% test HPV. Dlatego właśnie tegoroczna, 5. już edycja kampanii W kobiecym interesie uwagę skupia na kobietach w wieku 59+, w tym kobietach z niepełnosprawnościami, konsekwentnie przypominając o konieczności badań ginekologicznych.

Jako firma farmaceutyczna bacznie obserwujemy i wsłuchujemy się w otoczenie, dlatego w tym roku, w ramach 5. edycji kampanii W kobiecym interesie, którą prowadzimy pod hasłem Dostrzegamy! Badamy., skupiamy się na kobietach po 59 roku życia oraz z niepełnosprawnościami. Wychodzimy na przeciw tendencji związanej ze znikaniem ich z gabinetów ginekologicznych. Ruszamy w Polskę naszym mobilnym gabinetem ginekologicznym, aby pokazać, że kobiety nie są i nie mogą być niewidzialne, a ich potrzeba dbania o zdrowie nie może znikać wraz z wiekiem. Nie godzimy się na marginalizowanie przez nie same potrzeby wizyt ginekologicznych. Pamiętajmy, że menopauza wprowadza spore zmiany w organizmie, przez co badania prewencyjne odgrywają niebagatelną rolę w zachowaniu dobrej jakości życia - mówi Aneta Grzegorzewska, dyrektor ds. korporacyjnych i relacji zewnętrznych Gedeon Richter Polska, inicjatora kampanii W kobiecym interesie. - Od dekad wspieramy kobiety w ich potrzebach, profilaktyce oraz pomagamy w budowaniu świadomości dotyczącej zarówno zdrowia, jak i ich roli. Gedeon Richter jako lider w obszarze ginekologii, dostarcza skuteczne terapie, ale również dba o pacjentki w obszarach, w których czują się lub są wykluczone – dodaje Aneta Grzegorzewska.

Bezpłatne badania ginekologiczne w MGG

Już 27 maja rozpocznie swoją trasę Mobilny Gabinet Ginekologiczny kampanii “Dostrzegamy! Badamy. W kobiecym interesie”, który odwiedzi 8 miast w trzech województwach: łódzkim (Łódź 27.05, Zduńska Wola 28.05), lubuskim (Zielona Góra 02.06, Międzyrzecz 03.06, Strzelce Krajeńskie 04.06) i zachodniopomorskim (Szczecin 09.06, Świnoujście 10.06, Międzyzdroje 11.06). Zainteresowane kobiety będą mogły skorzystać z darmowych konsultacji ginekologicznych oraz badań (cytologiczne, USG, test HPV), a także z konsultacji z fizjoterapeutką uroginekologiczną. Mobilny Gabinet Ginekologiczny spełnia wymogi bezpieczeństwa oraz jest specjalnie przystosowany, by przyjąć pacjentki z niepełnosprawnościami.

Zapisy

Na badania mogą zapisać się wszystkie kobiety, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet 59+, bez względu na miejsce zamieszkania, narodowość czy stopień niepełnosprawności. Wymogiem jest posiadanie ze sobą dowodu osobistego lub paszportu.

W trosce o komfort kobiet zapisy będą odbywały się dwutorowo:

pacjentki bez orzeczenia o niepełnosprawności mogą zapisać się na wizytę osobiście, w dniu badania, na miejscu,

pacjentki w wieku 59+ (rok urodzenia 1964 i wcześniej) w tym z niepełnosprawnością mogą umawiać się na badanie pod numerem telefonu 452 852 886 (od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-16:00, w soboty i niedziele od 8:00-16:00)

lub e-mailowo: zapisy@wkobiecyminteresie.pl (konieczne podanie numeru Legitymacji Osoby z Niepełnosprawnością). [1] Raport: Sytuacja osób starszych w Polsce w 2021 r., GUS, GUS Białystok, Warszawa, Białystok 2022[2] Schemat postępowania w skriningu podstawowym raka szyjki macicy Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP) — czerwiec 2022 roku[3] Badanie opinii na temat profilaktyki ginekologicznej, SW Research na zlecenie Fundacji Watch Health Care i firmy Gedeon Richter Polska, z celową próbą Polek powyżej 59 roku życia, ze wsi i miast do 100 tys. mieszkańców, w tym 61 ankiet z kobietami ze stwierdzoną niepełnosprawnością, 332 ankiety