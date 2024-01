Samochodem do Niemiec i Austrii

Podróżując po tych krajach warto skrupulatnie przestrzegać przepisów drogowych i porządkowych, bo mandaty są wysokie. Bardzo drogie są (zwłaszcza w Niemczech) usługi w warsztatach samochodowych i holowanie. Lepiej wykupić ubezpieczenie assistance obowiązujące za granicą. Polski Orlen ma w Niemczech aż 607 stacji paliw. Działają one zarówno pod marką Orlen, jak i star. Oprócz oferty paliwowej na niemieckich stacjach dostępnych jest ponad 1000 produktów –między innymi produkty gastronomiczne, kawa, napoje czy słodycze. W punktach Star Connect i Stop Café można również skorzystać z szerokiej oferty gastronomicznej, w której znajdują się gorące przekąski, w tym burgery i hot dogi. W Niemczech lubiane są polskie marki m.in. soków. Ponadto w sieci znajduje się ponad 400 nowoczesnych myjni samochodowych. Inne usług dostępne dla klientów to m.in. automaty paczkowe czy serwisy wymiany opon. W Austrii również zatankujemy na Orlenie. Na początku stycznia 2024 r. koncern stał się właścicielem sieci 267 stacji działających pod marką Turmöl. Blisko połowa przejętych stacji to popularne w tym kraju obiekty samoobsługowe. Można tu kupić paliwo i zapłacić za nie bezpośrednio przy dystrybutorze. Na blisko 100 obiektach można skorzystać z myjni, połowa stacji oferuje usługi sklepowe, a na ok. 80 zjemy coś ciepłego i napijemy się kawy lub herbaty.

NIEMCY

● PRZEJAZD AUTOSTRADAMI JEST BEZPŁATNY, ale płaci się za wjazd do niektórych tun

● W samochodzie musisz mieć TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ I APTECZKĘ.

● BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAJ PRZEPISÓW, zapinaj pasy, woź dziecko w foteliku i rozmawiaj jedynie przez zestaw głośnomówiący, nigdy przez telefon. Mandaty są bardzo wysokie. Katalog wykroczeń drogowych i kar znajdziesz na www.bussgeldkataloge.de.

● W złych warunkach atmosferycznych OPONY ZIMOWE SĄ OBOWIĄZKOWE.

● MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ dla samochodów osobowych w terenie zabudowanym to 50 km/h, w terenie niezabudowanym TYLKO 100 km/h, A NA AUTOSTRADZIE 130 km/h.

● NA POJEŹDZIE UMIESZCZA SIĘ Z TYŁU NA NADWOZIU ZNAK Z LITERAMI PL. Nie jest to konieczne, jeżeli znak PL widnieje na tablicy rejestracyjnej.

Policjant może cię zatrzymać, gdy uzna, że jeździsz w tę i z powrotem bez konkretnego celu. Jeśli twoje wytłumaczenie nie będzie przekonujące, licz się z grzywną w wysokości 100 euro. Gdy policjant uzna, że twoje auto robi więcej hałasu niż to konieczne, może nałożyć dodatkową karę w wysokości 80 euro.

W niektórych miastach obowiązują specjalne strefy ekologiczne (Umwelt Zone). Wjazd jest dozwolony wyłącznie dla aut z żółtą lub zieloną plakietką (świadczą one o spełnianiu określonych norm emisji spalin). Zlekceważenie zakazu oznacza mandat 100 euro.

AUSTRIA

● AUTOSTRADY I DROGI SZYBKIEGO RUCHU I NIEKTÓRE TUNELE SĄ PŁATNE. Kierowcy muszą kupić winiety (naklejane) w Polsce na stacjach PZM lub na stacji benzynowej w Austrii. UWAGA: MOŻNA KORZYSTAĆ Z WINIETY ELEKTRONICZNEJ DOPIERO PO 18 DNIACH OD ZAKUPU! To ograniczenie nie dotyczy przedsiębiorców.

● DZIECI O WZROŚCIE PONIŻEJ 150 CM MUSZĄ JEŹDZIĆ W FOTELIKACH LUB NA SIEDZISKACH. ● Rozmawiać można tylko przez system głośnomówiący.

● Obowiązkowym wyposażeniem auta jest APTECZKA, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY I GAŚNICA.

● OPONY ZIMOWE OBOWIĄZUJĄ od 1 listopada do 15 kwietnia.

● Na niektórych drogach może obowiązywać nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych (śniegowych).

● OGRANICZENIA PRĘDKOŚCI dla samochodów osobowych wynoszą: 50 km/h w mieście, 100 km/h na drogach pozamiastowych i ekspresowych, 130 km/h na autostradach.

Obowiązuje absolutny zakaz posiadania i używania kamerek samochodowych do rejestrowania przejazdu drogami publicznymi! Złamanie zakazu może kosztować nawet 25 tys. euro!

Osoby, które nie ukończyły 18 lat, ale mają prawo jazdy, nie mogą prowadzić pojazdów mechanicznych.

Policjant może nałożyć mandat osobie z niepełnosprawnością za parkowanie w miejscu oznaczonym wózkiem inwalidzkim, ponieważ nawet ważna polska karta parkingowa za szybą samochodu nie jest honorowana.

