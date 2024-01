Seniorze, zadbaj o swoją odporność!

Autor: Biedronka

Jedz różnorodne posiłki – 50% Twojego talerza powinny zajmować warzywa (i owoce), 25% produkty zbożowe i warzywa skrobiowe, 25% białko. Do posiłków dodawaj porcję dobrego tłuszczu. Przynajmniej 2 razy w tygodniu jedz rybę – to doskonałe źródło kwasów z rodziny Omega 3. Zadbaj o jelita – jedz produkty zawierające błonnik pokarmowy (pełnoziarniste pieczywo, kasze, ryż, płatki owsiane, surowe warzywa i owoce). Wprowadź do swojej diety kiszonki. Doprawiaj dania kurkumą i imbirem – działają przeciwzapalnie i wspierają pracę układu odpornościowego. Staraj się dodawać do swoich posiłków czosnek. To warzywo wykazuje silne działanie przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne, dlatego może być świetnym wsparciem w walce z rozwijającą się infekcją. Ogranicz spożycie cukru. Jego nadmiar może negatywnie wpływać na pracę układu odpornościowego. Jeśli masz ochotę na słodką przekąskę – zamiast po czekoladę, sięgnij po koktajl na bazie owoców bogatych w beta karoten lub witaminę C, takich jak porzeczka, aronia, czy pomarańcze. Wysypiaj się i zadbaj o relaks. Stres i przemęczenie znacznie obniżają odporność i zwiększają ryzyko infekcji. Ruszaj się! Wybierz aktywność, która sprawia ci przyjemność - regularne spacery, rower czy nawet praca w domu i ogrodzie. Ruch to ważny element budowania odporności. Suplementuj witaminę D3. W okresie jesienno-zimowym nie produkujemy jej w wystarczających ilościach, dlatego powinniśmy ją suplementować. O pomoc w doborze dawki poproś lekarza lub farmaceutę. Nie rób tego sam! Autor: Katarzyna Nowak, dietetyczka programu Fundacji Biedronki „Danie Wspólnych Chwil”