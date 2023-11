Specjaliści wskazują na wykrycie kluczowej bakterii

Rak żołądka jest piątym najczęściej diagnozowanym rodzajem raka na świecie. Zajmuje trzecie miejsce na liście nowotworów złośliwych powodujących najwięcej zgonów. Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że co roku nad Wisłą diagnozuje się go u około 5 tysięcy osób.

Kto choruje najczęściej? W grupie ryzyka są przede wszystkim osoby powyżej 45. roku życia. Według statystyk, choroba dotyka mężczyzn dwukrotnie częściej niż kobiety. Jednak niezależnie od tego, kto choruje, kluczowym źródłem problemu jest z dużym prawdopodobieństwem zakażenie wspomnianą bakterią.

Mała bakteria, wielki problem

Helicobacter pylori wywołuje zapalenie błony śluzowej żołądka. Im dłuższa infekcja, tym większe ryzyko rozwoju nowotworu. A bakteria potrafi na długo zadomowić się w ludzkim organizmie, bo doskonale radzi sobie z kwasem żołądkowym. Wytwarza w dużych ilościach ureazę, neutralizując kwas solny w żołądku.

Do zakażenia dochodzi najczęściej w dzieciństwie - infekcja u dorosłych drogą pokarmową to tylko 4 proc. przypadków. Nowotwór może rozwijać się nawet przez kilkadziesiąt lat. Właśnie dlatego, w Polsce rak żołądka występuje na ogół u osób starszych, powyżej 50. roku życia. Zapadalność rośnie wraz z wiekiem.

Czy diagnoza zainfekowania Helicobacter pylroi jest skomplikowana? Nie! – Co do zasady jak podkreślają eksperci, najprostszym sposobem na wykrycie Helicobacter pylori jest wykonanie prostego testu aptecznego. W przypadku pozytywnego wyniku należy skontaktować się z lekarzem i podjąć leczenie. Polega ono na skutecznej antybiotykoterapii – podkreśla Ewa Ciepałowicz z Servier Polska, organizator kampanii Servier – Wyłącz raka.

Nowotwór żołądka to podstępna choroba

Rak żołądka jest groźny głównie z powodu braku specyficznych objawów. Szybkie wykrycie choroby zwiększa szansę na jej skuteczne wyleczenie. Niestety, wczesny rak żołądka najczęściej przebiega bezobjawowo, a więc jego dostrzeżenie i rozpoznanie nie jest łatwe.

– Jeśli chodzi o objawy wczesne, to ich nie ma. Najczęściej te objawy, które są specyficzne dla danego nowotworu, pojawiają się późno, gdy choroba jest już zaawansowana. Objawy mogą być, ale są niespecyficzne, co oznacza, że pojawiają się również u osób, które nie mają tego raka – np. bóle brzucha są bardzo powszechne. Dlatego mówimy często, że do rozpoznania raka żołądka dochodzić może przypadkowo – mówi prof. Jarosław Reguła, Konsultant krajowy w dziedzinie gastroenterologii.

Warto wobec tego przechodzić okresowe badania i konsultować z lekarzem objawy takie jak uporczywy i długotrwały dyskomfort lub ból brzucha, uczucie pełności w żołądku nawet po lekkim posiłku (wzdęty brzuch), nudności i wymioty, a także zgaga, odbijanie i kwaśny smak w ustach, utrata apetytu czy duża utrata masy ciała bez wyraźnej przyczyny.

Żyj zdrowo – minimalizuj ryzyko

Zdrowa dieta bez nadmiaru soli i obfitująca w produkty bogate w witaminę A i C, unikanie nadwagi i otyłości oraz alkoholu i papierosów – to elementy, które w opinii ekspertów zmniejszają ryzyko zachorowania na raka żołądka.

– Rak żołądka to ciągle duży problem – odnotowujemy ponad milion zachorowań rocznie na świecie, a wydaje się, że można by nad tym zapanować. Znamy przecież podstawowy czynnik ryzyka, czyli Helicobacter pylori, więc skuteczne leczenie tej bakterii mogłoby ryzyko raka żołądka znacząco zmniejszać. Nie mówiąc o innym podstawowym czynniku minimalizującym ryzyko, czyli zdrowym trybie życia, co oznacza na przykład zdrową dietę czy dbanie o prawidłową masę ciała. Wiemy, że to może uchronić przed zachorowaniem - wyjaśnia prof. Grażyna Rydzewska, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.

Kampania z „antybohaterką”

Prowadzona przez firmę Servier kampania „Servier - Wyłącz raka” doczekała się już 5. edycji. Podczas poprzednich, organizatorzy koncentrowali się na profilaktyce raka jelita grubego. Wówczas na badania kolonoskopii zostało skierowanych ponad 1 300 pacjentów, a kampania dotarła do ponad 2 mln odbiorców. Każdą edycję wspiera strona www.wylaczraka.pl, na której publikowane są najnowsze doniesienia naukowe, materiały edukacyjne i wydarzenia związane z przebiegiem kampanii oraz profil kampanii na Facebooku www.facebook.com/wylaczraka

Aktualna edycja została poprzedzona badaniem na temat świadomości Polaków na temat raka żołądka. Wyniki pokazały, że największym problemem jest bardzo niska świadomość tego, jak istotna w przeciwdziałaniu temu nowotworowi jest bakteria Helicobacter pylori. Dlatego została ona „antybohaterką” kampanii, a w jej rolę wcielił się brzuchomówca – Piotr Boruta. Bakteria będzie główną bohaterką spotów radiowych i kampanii w social mediach. Kampania rozpoczyna się w listopadzie – miesiącu świadomości raka żołądka. W jej nagłośnienie zaangażowani będą eksperci medyczni, influencerzy i jeden z czołowych rysowników.

– Rak nigdy nie był i nie będzie łatwym tematem do dyskusji. Dlatego stawiamy na przystępną i pozytywną formułę komunikacji. Chcemy pokazać Polakom, że w zakresie naszego zdrowia wiele zależy od naszej wiedzy, od tego, co z nią zrobimy, jak szybko poddamy się diagnostyce i konsultacji lekarskiej. Medycyna stoi dziś na zupełnie innym poziomie niż jeszcze 10 czy 20 lat temu. Warto z tego skorzystać i walczyć o zdrowie – podsumowuje Ewa Ciepałowicz z Servier Polska.