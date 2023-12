„Dobrze być razem” odcinek 5

Spełnić największe marzenie i odwiedzić Paryż



– Wiele osób sądzi, a wiem co mówię, bo spotykam się z takimi postawami, że pożyczki biorą głównie ci, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i potrzebne są im środki, żeby z niej wyjść. Tymczasem motywy, jakimi kierują się pożyczkobiorcy są bardzo różne – podkreśla Beata Bakalarz, Doradczyni Klienta z Gdańska. – Mnie najbardziej rozczulają takie historie, kiedy ktoś zgłasza się do nas po pożyczkę, nie z konieczności życiowej, ale po to, aby np. zrobić bliskiej osobie niespodziankę czy spełnić marzenia.