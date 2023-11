Sport nie ma barier

Niewątpliwie rośnie w Polsce liczba osób z niepełnosprawnościami uprawiających sport, czy działających na polu turystyki, ale wciąż dominuje wśród OzN postawa wycofania, unikania takich aktywności. Stara się to zmienić Fundacja Neuron+, która ruszyła z drugą edycją kampanii społecznej „Sport bez Barier”. Jej celem jest promowanie sportu i rekreacji wśród osób z niepełnosprawnościami.

Prof. Janusz Kocki, szef rady naukowej Fundacji uważa, że aktywność fizyczna osób z niepełnosprawnościami jest nie do przecenienia, a w przypadku wielu osób ma znacznie większe znaczenie niż uprawianie sportu przez osoby zdrowe. – Sport to przede wszystkim narzędzie do osiągnięcia poprawy sprawności fizycznej. Bardzo często zdarza się, że ćwiczenia sportowe są bardzo dobrą metodą rehabilitacji ruchowej. Po odpowiednim przygotowaniu do takiej aktywności, dobraniu właściwej dyscypliny i ćwiczeń, przy pomocy sportu można osiągnąć lepsze wyniki niż w przypadku tradycyjnej rehabilitacji – mówi prof. Janusz Kocki.

Dobry przykład

Profesor Kocki uważa, że osobom z niepełnosprawnościami trzeba pokazywać dobre przykłady innych OzN, które uprawiają sport, osiągają na tym polu sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej. Dlatego Fundacja w ramach kampanii informowała o sukcesach polskich niepełnosprawnych sportowcach na różnych zawodach sportowych. Bowiem osoby z niepełnosprawnościami - tak samo jak osoby pełnosprawne – potrzebują sportowych wzorców, wręcz idoli, żeby zacząć samemu uprawiać daną dyscyplinę sportu. Jeśli bowiem widzą, że ktoś, kto tak samo jak oni porusza się na wózku lub jest osobą niewidomą, niesłyszącą, a mimo to często już do wielu lat jeździ na rowerze, uprawia lekką atletykę, gra w piłkę, to innym udowadnia, że „wystarczy tylko chcieć”. Nie brakuje i takich przykładów, że ktoś w czasach, gdy był zdrowy nie uprawiał sportu i dopiero po jakimś wypadku, gdy dotknęła go niepełnosprawność, odkrył wartość aktywności fizycznej. Co więcej, niejedna osoba stała się wyczynowym sportowcem, zdobywając medale na mistrzostwach Polski, Europy, świata i na igrzyskach paralimpijskich. To jest wzorcowy przykład dla innych OzN.

Nie tylko ruch

W przypadku osób niepełnosprawnych sport i rekreacja mają wpływ nie tylko na ich sprawność fizyczną. Pozytywnie bowiem oddziałują także na zdrowie psychiczne. Uprawianie sportu to przyjemność z gry i ćwiczeń, gdyż jest to znakomita forma relaksu. OzN sport pozwala także odpocząć od codziennych problemów, rozładować napięcie emocjonalne. I generalnie przyczynia się do urozmaicenia życia, podnosi jego wartość, gdyż osoby z niepełnosprawnościami doświadczają tego, iż mogą być aktywni w dziedzinie wydawałoby się dla nich kompletnie niedostępnej. - Niepełnosprawni uprawiający sport już na poziomie rekreacyjnym łatwiej i szybciej integrują się społecznie. Są bardziej otwarci na kontakty z innymi ludźmi, gdyż czują się dowartościowani – wyjaśnia prof. Janusz Kocki. I podkreśla, że zdecydowana większość niepełnosprawnych, bez względu na rodzaj i stopień swoich schorzeń, może znaleźć dla siebie jakąś formę sportowej aktywności.

Ogólnopolska kampania „Sport bez Barier” – edycja 2023, realizowana jest przy wsparciu: Fundacji ARP, Fundacji BGK, Fundacji PFR, Fundacji PGNiG oraz Totalizatora Sportowego.

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Sport bez Barier”- edycja 2023.

Więcej na

https://sportbezbarier.pl/

https://www.facebook.com/FundacjaNeuronPlus

https://www.instagram.com/neuronplus/