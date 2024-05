Sprawdź, czy wiedziałeś to o Polsce w Unii Europejskiej?

Zarobki to 250 zł dniówki, ale Polacy nie chcą tej pracy. O co chodzi?!

Unia Europejska – fakty i mity

Polacy chcą być częścią Unii Europejskiej

Prawda!

Czy wiesz, że 77% Polaków uważa, że zalet z bycia w Unii jest tyle samo lub więcej niż wad? Przeciwnego zdania jest tylko 16% z nas. Tak pokazują wyniki najnowszego sondażu pracowni IBRiS. To ogromna różnica na korzyść zwolenników członkostwa! Nic dziwnego, bo przecież my nie tylko w Unii jesteśmy – my ją współtworzymy. Jesteśmy częścią gospodarczego supermocarstwa. W UE jesteśmy silniejsi i bezpieczniejsi, wyznajemy te same wartości. Nie zawsze we wszystkim się zgadzamy, ale dobrze, że jesteśmy razem.

Zwolennicy Polexitu boją się, że inne kraje mogą narzucać nam swoje przepisy lub ograniczyć naszą suwerenność. Zastanawiają się, czy będziemy musieli oddać to wszystko, co zainwestowaliśmy z Funduszy Europejskich. Martwią się, że wszyscy będziemy musieli jeździć elektrykami, a nasze miejsca pracy zajmą obcokrajowcy. Czy to prawda

Miało być lepiej, a niewiele się zmienia

FAŁSZ

„Do dobrego człowiek szybko się przyzwyczaja” – to nie tylko przysłowie. Pozytywne zmiany szybko zaczynamy uważać za normę. Jednak czy rzeczywiście nic się nie zmieniło? Dane pokazują, że jest wprost przeciwnie! Jako Polska, znowu mamy, czym się pochwalić Od lat konsekwentnie jesteśmy w grupie najszybciej rozwijających się państw w Unii. Kilka lat temu staliśmy się bogatsi od pierwszego kraju, który do Unii wszedł przed nami – wyprzedziliśmy Grecję, a w 2020 r. Portugalię.

Czasem jest trudno, a przed Polską wciąż wiele pracy, by dogonić najbogatsze kraje świata. Mimo to dzięki naszemu wspólnemu wysiłkowi i wykorzystaniu szans, które daje nam Unia, możemy być z siebie dumni.

W Unii wszystkie kraje są do siebie podobne. Zanika polska tożsamość narodowa

FAŁSZ

Stawiamy w Unii na różnorodność. To nie tylko puste słowa, ale też ogromne pieniądze! Inwestujemy z funduszy europejskich ogromne środki w polską kulturę. Dzięki funduszom zrekonstruowaliśmy cyfrowo takie ważne dla nas filmy jak np. „Pan Tadeusz” i „Znachor”, a dla najmłodszych „Porwanie Baltazara Gąbki”. Remontujemy kina, domy kultury w miastach i miasteczkach.

Dzięki temu, że jesteśmy w Unii, lepiej chronimy cenne polskie zabytki. Środki unijne pomagają nam w rewitalizacji i ocalaniu ważnych dla nas, Polaków, miejsc. Pozwalają chronić nasze narodowe dziedzictwo, np. rozbudowując Muzeum Pierwszych Piastów w Lednicy. To dzięki nim przywracamy i utrwalamy tradycyjne rzemiosła, promujemy regionalne produkty, tworzymy wiele miejsc spotkań dla mieszkańców i rozwijamy lokalną turystykę.

Inne kraje mogą narzucać nam swoje prawa

FAŁSZ

Unia Europejska to sojusz suwerennych państw narodowych. Jako Polska podejmujemy w niej decyzje wspólnie z 26 naszymi partnerami i sojusznikami. A co, kiedy się nie zgadzamy? Siadamy do rozmów i pracujemy nad kompromisem – zawsze takim, który jest korzystny dla Polaków. Mamy w Unii miejsce przy każdym stole, wpływ na każdą decyzję. Mamy naszych europosłów, którzy na co dzień współtworzą prawo dla całej Europy. Jesteśmy częścią Europy. Wyobrażacie sobie, co by było, gdyby wszystkie te decyzje podejmowano ponad naszymi głowami?!

Będziemy musieli oddać wszystko, co dostaliśmy

FAŁSZ

Unia to nie tylko pieniądze, ale nie da się ukryć, finansowo wychodzimy na tym bardzo dobrze. Przez 20 lat członkostwa zainwestowaliśmy w Polsce ponad 1 bilion złotych. Oczywiście, że w tym czasie musieliśmy też dorzucać się do wspólnego europejskiego budżetu. Jednak na czysto zainwestowaliśmy w Polsce o 752 mld złotych więcej niż wpłaciliśmy do unijnej skarbonki. To GIGANTYCZNA suma! To mniej więcej tyle, ile wynosi roczny budżet Norwegii czy Danii. A przed nami czas kolejnych inwestycji. Właśnie zaczęliśmy inwestować w Polskę miliardy złotych z Krajowego Planu Odbudowy.

Członkostwo w Unii zwiększa nasze bezpieczeństwo

Prawda!

Za naszymi granicami Ukraińcy walczą z Rosją o swoją i naszą wolność. Walczą o swoje prawo, by być w Unii i w NATO, być w tym miejscu, w którym my jesteśmy już dziś. Wszak Unia Europejska to nie tylko pieniądze, trudne negocjacje i otwarte granice. To też bezpieczeństwo naszych granic, więcej środków na modernizację naszej armii i obecność w najsilniejszym i najliczniejszym sojuszu na świecie. Po prostu razem jesteśmy silniejsi.