STOP przemocy wobec dzieci

Kamilek zrzucił ze stołu telefon ojczyma na podłogę. 27-letni Dawid B. tak dotkliwie pobił dziecko, że połamał mu ręce i nogi. Oblał chłopczyka pod prysznicem gorącą wodą z bojlera i rzucił na rozgrzany piec węglowy w kuchni. Dziecko doznało rozległych poparzeń (25 proc. ciała). Medycy, by oszczędzić Kamilkowi niewyobrażalnych cierpień, wprowadzili go w stan śpiączki farmakologicznej. Niestety, nie udało się uratować Kamilkowi życia. Chłopczyk zmarł nie zaznawszy wiele dobrego w swoim krótkim życiu. Policyjne śledztwo wykazało bowiem, że był on maltretowany, bity i przypalany papierosami od dawna. Matka nie reagowała. Z chłopcem mieszkali także ciotka, wuj, kuzyni. Oni także nie pomogli katowanemu dziecku.

Okazało się także, że 27-latek znęcał się także nad rok młodszym od Kamilka Fabiankiem.

i Autor: Materiały prasowe

Różne formy przemocy

Historia Kamilka wstrząsnęła całą Polską. Ludzie wyszli na ulice, by wykrzyczeć, że mają dość przemocy wobec dzieci. A UNICEF wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości i Funduszem Sprawiedliwości uruchomiły kampanię społeczną „Twój głos jest kluczem w walce z przemocą” (w języku polskim i ukraińskim). Celem kampanii jest zachęcenie do reagowania na przemoc i ułatwienie dostępu do różnych form pomocy.

Kampania ma też uświadamiać czym jest przemoc, jak ją rozpoznać, jakie są jej rodzaje.

– Może ona przybierać różne formy: fizyczną, emocjonalną, na tle seksualnym, cyberprzemoc czy bullying (tyranizowanie, zastraszanie, by wykluczyć kogoś z grupy, to forma przemocy, często spotykana w szkołach wśród dzieci i nastolatków - przyp. red.] - wyjaśnia dr Rashed Mustafa Sarwar z UNICEF. - Niezależnie jednak od formy, doświadczenie przemocy, może mieć wiele poważnych, negatywnych konsekwencji: od urazów i traumy na całe życie, aż po śmierć – dodaje.

i Autor: Materiały prasowe

Gdzie szukać pomocy

Na terenie całego kraju znajduje się ok. 300 ośrodków finansowanych ze Środków Funduszu Sprawiedliwości, z których można skorzystać z pomocy prawnej, psychologicznej, a nawet materialnej. Pomocy można szukać:

116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży,

– telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, 222 309 900 – Linia Pomocy Pokrzywdzonym, środki Funduszu Sprawiedliwości,

– Linia Pomocy Pokrzywdzonym, środki Funduszu Sprawiedliwości, 800 12 12 12 – dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka.

Są to poufne, bezpłatne, anonimowe rozmowy w języku polskim i ukraińskim. Można też skorzystać z czatu.

– Każde dziecko zasługuje na szczęśliwe i beztroskie dzieciństwo, pełne miłości, szacunku i wsparcia. Przemoc fizyczna, werbalna czy jakakolwiek inna jej forma nie powinny być częścią rzeczywistości dziecka – mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, który odpowiada za Fundusz Sprawiedliwości.

i Autor: Materiały prasowe

Zaostrzenie przepisów

Przypadek chłopczyka z Częstochowy był też impulsem do wprowadzenia zmian ustawowych dotyczących bezpieczeństwa dzieci w Polsce.

Osoby podejmujące pracę, w której mają kontakt z dziećmi, będą teraz musiały zostać sprawdzone przez przyszłego pracodawcę, czy nie figurują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym. Jeśli kandydatem do pracy jest cudzoziemiec, będzie musiał złożyć oświadczenie, w jakich państwach mieszkał przez ostatnie 20 lat i przedłożyć pracodawcy wypisy z rejestrów karnych tych państw.

W placówkach oświatowych, opiekuńczych, religijnych trzeba ustalić dopuszczalne zachowania między pracownikami oraz między pracownikami a osobami małoletnimi.

Będą wymagane standardy ochrony małoletnich, czyli jasno określone procedury podejmowania interwencji, gdy dziecku dzieje się krzywda. W każdej placówce ma być tzw. osoba zaufania, do której rodzic lub dziecko może się zwrócić, gdy nie czuje się bezpiecznie lub potrzebuje pomocy. To tylko niektóre z zapisów. Będą obowiązywać od 2024 r.