Szeroka oferta marki Puma w multibrandzie 50 style

Postaw na buty Puma

Pora uzupełnić garderobę o nową parę lifestylowych sneakersów? A może poszukujesz obuwia, które będzie Ci towarzyszyć w czasie wizyt na siłowni lub w trakcie outdoorowych aktywności? Niemiecki brand przygotował szereg możliwości, które sprawdzą się w każdej sytuacji. Buty Puma to doskonały wybór, jeśli zależy Ci na wygodzie, uczuciu wsparcia oraz solidności. Jednak projektanci pamiętają, że odpowiedni wygląd również ma znaczenie. Sięgając po fason z logo dzikiego kota, perfekcyjnie wpiszesz się w obowiązujące trendy dzięki stylowej formie i modnej kolorystyce. Marka słynie zwłaszcza z doskonałych sneakersów – kolekcje takie jak Puma Rebound, Cali, Karmen czy Jada to już klasyka streetstyle’owej mody. Jednak w 50 style znajdziesz także trampki, fasony urban outdoor, obuwie do biegania i wiele innych propozycji niemieckiej marki. Buty Puma damskie i męskie będą świetną podstawą codziennych setów w klimacie sporty. W kobiecej odsłonie będą odpowiednim towarzystwem dla jeansów, spodni culotte czy letnich szortów, a nawet sukienek. Z kolei buty Puma męskie warto połączyć z dresowymi joggerami lub parą chinosów, a całość dopełnić ulubionym T-shirtem bądź bluzą.

i Autor: Materiał prasowy

Koszulki, bluzy, joggery… - co wybierzesz?

Obuwie to nie jedyne, co ma do zaoferowania marka. Multibrand 50 style to idealne miejsce, aby skompletować total look spod znaku Puma. Bez czego nie może obyć się szafa miłośników maksymalnej wygody i swobodnego looku? Oczywiście bez T-shirtów! Koszulki męskie Puma oraz warianty dla kobiet to zarówno basicowe, pasujące do wszystkiego modele, jak i pomysły w intensywnych odcieniach, uzupełnione o wyraziste grafiki. W chłodniejsze dni krótkie rękawki warto zamienić na longsleevy lub coś cieplejszego – bluzy Puma. Rozpinane, zakładane przez głowę, z kapturem lub klasycznie wykończone – w każdej odsłonie zapewnią przyjemne ciepło i nieustanne uczucie komfortu. Look dopełnij parą dresowych joggerów albo sukienką w stylu sporty. W 50 style skompletujesz także fitlook z logo Puma. Treningowe topy, legginsy czy szorty pozwolą czuć się jeszcze pewniej podczas wzmożonej aktywności.

i Autor: Materiał prasowy

Dodatki, które dopełnią Twój look

Nie zapomnij uzupełnić nowego outfitu o funkcjonalne i stylowe akcesoria Puma. 50 style to miejsce, w którym znajdziesz bogatą ofertę dodatków na każdą porę roku. Jeśli szukasz nakryć głowy, koniecznie sprawdź czapki z daszkiem Puma. To must have podczas słonecznych dni, który już dawno nie kojarzy się jedynie ze sportowymi setami, ale z powodzeniem wpisuje się w miejskie, eklektyczne stylizacje. Zimą bejsbolówkę zastąp chroniącą przed niską temperaturą i wiatrem ciepłą beanie, do której dobierz szalik i rękawiczki. Wśród praktycznych dodatków Puma nie brakuje również pakownych plecaków, poręcznych nerek i saszetek idealnych na co dzień. A może zainteresują Cię treningowe torby Puma, które pozwolą wygodnie przetransportować ekwipunek na siłownię? Musisz jedynie wybrać model w kolorze, który najlepiej do Ciebie pasuje.

Już dziś sprawdź szeroką ofertę online lub odwiedź salon stacjonarny 50 style.