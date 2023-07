Tańsze weekendy za miastem

Jeśli nie masz działki za miastem, spakuj namiot i ruszaj w Polskę np. na spływ kajakowy. Pięknych i bardzo malowniczych rzek jest w Polsce wiele. Do wycieczek rowerowych chyba nikogo nie trzeba zachęcać. Zwiedzając Polskę, można wybrać się do jednego z 23 parków narodowych i wędrować z kijkami do nordic walking. Można również przyjechać z rodziną czy przyjaciółmi nad wodę i miło spędzić upalne dni, a wieczorem zorganizować biesiadę przy grillu.

Oszczędność na tankowaniu

Teraz wyjazdy za miasto wcale nie muszą być drogie. Circle K z okazji wakacji przygotowało dla swoich klientów akcję promocyjną „Summer Weekends”, w ramach której można kupić paliwo w obniżonej cenie o 35 gr/l. Promocja nalicza się od północy z czwartku na piątek do minuty przed północą z niedzieli na poniedziałek. Akcja obejmuje wszystkie stacje Circle K w Polsce, których jest obecnie blisko 400 i potrwa aż do 3 września.

Akcja obejmuje wszystkie rodzaje paliwa: paliwo miles®, milesPLUS® oraz SupraGas. Dzięki temu zaoszczędzisz nawet kilkadziesiąt złotych podczas jednego tankowania.

Jak to wychodzi w praktyce? Do końca wakacji mamy jeszcze ponad miesiąc. Jeśli planujesz np. spędzić kilka dni nad morzem (odległość Warszawa-Jastarnia to 492 km w jedną stronę), długi sierpniowy weekend w górach (odległość Warszawa–Zakopane to 455 km) i weekend na Mazurach (z Warszawy do Rucianego-Nidy jest 212 km), to łącznie przejedziesz 2318 km. Gdy twoje auto przeciętnie pali 7 l paliwa na 100 km, to na promocyjnym tankowaniu oszczędzisz blisko 60 zł.

Warunkiem skorzystania z promocji jest okazanie lub założenie sobie (możesz to zrobić tuż przed samym zapłaceniem za paliwo) karty lojalnościowej EXTRA. Rabat zostanie naliczony do maksymalnie 85 litrów w ramach jednej transakcji.

i Autor: Materiały prasowe

Więcej zysków z kartą EXTRA

Wakacyjnym promocjom na stacjach Circle K towarzyszą również stałe rabaty, które są dostępne każdego dnia poza weekendami, od poniedziałku do czwartku. Jeśli jesteś uczestnikiem programu lojalnościowego EXTRA, wystarczy, że zatankujesz łącznie 50 litrów paliwa, aby otrzymać pierwszy voucher z rabatem. Zniżka wynosi 10 gr na litrze na paliwo bazowe (w tym LPG) lub 15 gr na paliwo premium.

Tańsze będzie dla ciebie nie tylko tankowanie na Circle K, ale także zakupy. Dzięki karcie EXTRA możesz otrzymać rabaty na kawę lub Hot Dogi, a także usługi myjni automatycznej.

Circle K dla uczestników swojego programu lojalnościowego EXTRA przygotowało również na czas wakacji grę mobilną „Summer Games”. Do wygrania jest łącznie 130 tys. nagród takich jak pełen bak paliwa, szeroka gama produktów sklepowych, kawa czy Hot Dogi. W aplikacji mobilnej Circle K dla klubowiczów powstała również zdrapka dająca szansę na zdobycie rabatów nawet do -30% na wybrane produkty sklepowe. Akcja potrwa do 13 września i obowiązuje na wszystkich stacjach sieci Circle K z ofertą sklepową.

Szczegóły oraz regulamin promocji dostępny jest na stronie: https://www.circlek.pl/summer

Partnerem materiału jest