Teraz w promocji Carrefour akcesoria do grillowania tylko za 1 zł

OZE to najbliższa przyszłość. Teraz bezpieczeństwo energetyczne i stabilne ceny zapewni Polsce wykorzystanie dostępnych źródeł energii

Auto rozbite i co teraz? Z nową aplikacją LINK4 masz nad tym pełną kontrolę

Weź udział w promocji Carrefour i odbierz gadżet do grilla za 1 zł

Grillowanie to świetna zabawa i pyszna uczta, ale kto czyścił po niej ruszt, wie, że to niełatwe. Najlepiej sprawdza się specjalna szczotka ze stalowym włosiem. Nie masz takiej? Dzięki promocji w Carrefour możesz ją mieć tylko za symboliczną złotówkę! Oprócz szczotki do wzięcia są deski z drewna bambusowego, zestaw misek ze stali nierdzewnej czy torba termiczna za 1 zł

Akcesoria do grillowania dostępne za symboliczną kwotę możesz mieć w ramach promocji Carrefour - „Zgarnij gadżety do swojego grilla”. Zbierz 5 naklejek w aplikacji „Mój Carrefour”, aktywuj kupon i odbierz wybrany gadżet za 1 zł do 22 lipca (lub do wyczerpania zapasów). Dzięki supertanim i superdobrym gadżetom możesz grillować wygodnie, bezpiecznie, smacznie i zdrowo! Aby uczta na świeżym powietrzu była jak najmniej obciążająca dla żołądka, oprócz karkówki i kiełbasek, na naszym talerzu powinny się pojawić też grillowane warzywa i owoce oraz świeża sałatka.

i Autor: Materiały prasowe

Jak to działa

Aby wziąć udział w akcji promocyjnej, należy zainstalować aplikację mobilną „Mój Carrefour” na swoim urządzeniu np. na smartfonie. Oferta jest skierowana do posiadaczy aktywnej Karty Mobilnej Karty Mobilnej Seniora. Należy zebrać 5 naklejek, które przyznawane są podczas zakupów w Carrefour za min. 100 zł, aby otrzymać Kupon Rabatowy uprawniający do zakupu jednego Produktu Promocyjnego za 1 zł w określonych sklepach.

Ile naklejek otrzymasz

Aby odebrać wybrany gadżet za 1 zł (masz na to czas do końca lipca lub do wyczerpania zapasów), wystarczy zebrać 5 naklejek w aplikacji:

100 zł – 1 naklejka

– 1 naklejka 200 zł i więcej – 2 naklejki

– 2 naklejki 5 naklejek – aktywujesz Kupon Rabatowy, aby kupić wybrany gadżet za 1 zł

Przy okazji zakupów w Carrefour możesz zbierać naklejki i jednocześnie odbierać wybrane gadżety. Często zapominamy o tym, ile udało nam się zgromadzić naklejek lub po prostu tego nie wiemy. Możliwość zakupu wybranych akcesoriów za jedyne 1 zł mamy tylko do 22 lipca. Sprawdź, czy już masz prawo do odbioru swojego gadżetu!

i Autor: Shutterstock

Weź udział w akcji promocyjnej

Ważne, aby przed podsumowaniem i dokonaniem płatności okazać przy kasie do zeskanowania aktywną Kartę Mobilną, Kartę Mobilną Senior lub zdigitalizowaną Kartę lub Kartę Seniora (w przeciwnym razie nie dostaniemy naklejki). Promocja trwa do 31 lipca br., dlatego nie przegap tej okazji! Jednorazowo przy zakupach w Carrefour możesz otrzymać maks. 2 naklejki. Pamiętaj, że przy zakupie wybranych akcesoriów w sklepie też musisz okazać Kartę Mobilną lub Kartę Mobilną Senior. W akcji promocyjnej możesz brać udział wielokrotnie! Dzięki temu zgromadzić można kilka przydatnych akcesoriów do grillowania!

Do odebrania aż milion gadżetów

W ramach promocji możesz wykorzystać Kupon Rabatowy na zakup w rewelacyjnie niskiej cenie 1 zł następujące produkty Grill Masters:

zestaw 3 desek z drewna bambusowego, idealnych do przygotowywania mięs, ryb, warzyw i owoców;

idealnych do przygotowywania mięs, ryb, warzyw i owoców; nóż szefa kuchni z ostrzem ze stali nierdzewnej, za pomocą którego z łatwością i bezpiecznie pokroisz wszystkie produkty;

za pomocą którego z łatwością i bezpiecznie pokroisz wszystkie produkty; komplet 3 misek ze stali nierdzewnej, w których wymieszasz wygodnie sałatkę, ale i podasz ją na stół;

w których wymieszasz wygodnie sałatkę, ale i podasz ją na stół; zestaw 3 narzędzi ze stali nierdzewnej do grilla zawierający łopatkę, widelec i szczypce;

zawierający łopatkę, widelec i szczypce; termiczna, wodoodporna torba Cooler (30x22x25 cm) - przydatna do przewożenia napojów i żywności;

- przydatna do przewożenia napojów i żywności; ruszt grillowy ze stali chromowanej, odporny na wysokie temperatury i zapewniający bezpieczeństwo w kontakcie z jedzeniem;

odporny na wysokie temperatury i zapewniający bezpieczeństwo w kontakcie z jedzeniem; czyścik ze stalowym włosiem do grilla, pozwalający na dokładne wyszorowanie grilla po każdym użyciu.

i Autor: Materiały prasowe

Łap okazję! Żal nie skorzystać z takiej okazji, bo świetny gadżet za złotówkę to promocja, która nie zdarza się często! Więcej informacji znajdziesz na https://www.carrefour.pl/lp-grill.

Partnerem materiału jest Carrefour