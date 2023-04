To częste błędy kierowców. Kary są drakońskie

Wyniki Lotto z 04.04.2023, Lotto Plus. Jakie padły liczby? Najnowsze losowanie. Czy i gdzie padła szóstka?

Każdy samochód zarejestrowany w Polsce musi posiadać ważne OC. Dla większości kierowców to sprawa oczywista. Pojawiają się jednak błędy lub fałszywe przekonania, które mogą narazić Cię na przykre konsekwencje.

Trzy najczęstsze błędy

Często zdarza się, że kupując auto, chcesz zachować aktualną jeszcze polisę OC byłego właściciela. Korzystać z niej możesz tylko do określonej na umowie daty. Kiedy jej ważność wygasa, musisz posiadać wykupioną, własną polisę. I lepiej nie odkładać tego obowiązku na ostatnią chwilę, tylko zrobić to odpowiednio wcześniej, aby zapewnić ciągłość ubezpieczenia.

Inny często spotykany błąd to przekonanie, że polisa zostaje automatycznie przedłużona. Owszem, dzieje się tak, ale jeśli opłaciłeś wszystkie składki. Zaległości w ratach spowodują, że umowa wygaśnie z jej końcową datą.

Niektórzy mają też przekonanie, że skoro samochodem nie jeździmy, bo np. jest uszkodzony, nie musi mieć polisy. Nic bardziej mylnego. Nawet jeśli auto wrosło w ziemię na parkingu i wciąż jest zarejestrowane, wykupienie OC to obowiązek właściciela!

Drakońskie grzywny

Tymczasem kary za brak polisy OC są drakońskie. Ich wysokość zależy od kategorii pojazdu i długości przerwy w ubezpieczeniu. W przypadku samochodów osobowych najwięcej płacą właściciele, którzy nie posiadali OC powyżej 14 dni. W tym półroczu to aż 6980 zł – dwukrotność minimalnego wynagrodzenia, od którego wyliczane są karne stawki. Od lipca płaca rośnie i kara będzie jeszcze wyższa (w przypadku auta osobowego do 7200 zł).

Grzywna jest niewspółmiernie wysoka w porównaniu do ceny polisy, która jest niewielkim ułamkiem tej sumy.

Nie ma co liczyć, że komuś się upiecze. Komputerowe systemy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) na bieżąco śledzą ważność polis i wychwytują tych, którzy zapomnieli o przedłużeniu umowy, albo świadomie unikają jej zawarcia. Poza tym posiadanie OC sprawdzane jest niemal podczas każdej kontroli drogowej przez policję, Straż Graniczną czy funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego.

Milionowe długi

Rocznie w Polsce ujawnianych jest aż 330 tysięcy przypadków braku ważności obowiązkowej polisy.

Brak OC może nas słono kosztować nie tylko z powodu grzywny. Jeśli spowodujesz nieubezpieczonym pojazdem wypadek, to będziesz pokrywać wyrządzone szkody z własnej kieszeni. A kwoty mogą sięgać nawet kilkuset tysięcy złotych, np. wówczas, kiedy to na Tobie spocznie obowiązek wypłaty renty osobom poszkodowanym.

Jak wynika z danych UFG*, w ubiegłym roku Fundusz prowadził ponad 18 tysięcy spraw, w których nieubezpieczeni sprawcy byli winni prawie 340 mln zł. Łatwo policzyć, że średnia wartość takiego długu to blisko 20 tys. zł.

Wybierz OC z korzyściami

OC to absolutna konieczność. A jeśli OC, to jakie? Odpowiedź jest prosta: Takie, które zapewnia nam ochronę, a do tego da nam dodatkowe korzyści.

Właśnie taka jest unikatowa oferta LINK4. To pakiet OC wraz z „Programem Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony”. Oferta jest sprawdzona i doceniana przez wielu kierowców, a także przez niezależnych ekspertów. Wielokrotnie zwyciężała w rankingach ubezpieczeniowych w Polsce, np. w 2022 r. zajęła pierwsze miejsce w rankingu Gazety Bankowej.

Pakiet wyróżnia się szerokim wsparciem udzielanym w wielu nieoczekiwanych sytuacjach na drodze. Warto wymienić zalety tego ubezpieczenia.

Przebita opona

Świadczeniem, które klienci LINK4 cenią sobie szczególnie w ramach Pakietu OC, jest Assistance Opony. Zapewnia ono sprawną pomoc w razie uszkodzeń ogumienia.

Usługa Assistance Opony obejmuje:

wymianę koła na miejscu zdarzenia na koło zapasowe należące do wyposażenia pojazdu, albo,

holowanie do warsztatu w przypadku braku koła zapasowego i zestawu naprawczego, gdy odkręcenie uszkodzonego koła na miejscu nie jest możliwe, lub uszkodzeniu uległo więcej opon,

naprawę opony lub opon, wykonaną zgodnie z technologią napraw w wybranym przez LINK4 warsztacie, do którego odholowany zostanie pojazd.

Odpowiedzialność LINK4 ograniczona jest do kwoty 2000 złotych na jedno i wszystkie uszkodzenia opon pojazdu w okresie ubezpieczenia.

Problemy z akumulatorem

Popularnym wśród klientów świadczeniem z Programu Pomocy w LINK4 jest także usprawnienie pojazdu na miejscu awarii w przypadku rozładowania akumulatora. Średnio w czasie 30 minut zostanie nam udzielona konkretna, doraźna pomoc związana z uchronieniem pojazdu, dzięki czemu znów wyruszymy w drogę.

Ten sam program Pomocy LINK4 obejmuje także:

usprawnienie pojazdu na miejscu wypadku lub holowanie do 100 km,

samochód zastępczy na 3 dni w razie wypadku lub kradzieży,

pomoc informacyjną 24h/dobę,

W LINK4 możesz w bardzo łatwy sposób rozbudować sobie zestaw ubezpieczeniowy. Możesz dołożyć do Pakietu OC dodatkowe opcje, które Cię interesują (np. NNW, Auto Assistance, Ochronę Zniżki, Smart Casco). Jest jeszcze jeden ważny plus. Kupując ubezpieczenie, składkę możesz rozłożyć nawet na 4 raty.

Tak kupisz ubezpieczenie w LINK4

Aby wykupić polisę w LINK4, nie musisz wychodzić z domu – ubezpieczenie możesz nabyć przez internet. Wystarczy, że masz dostęp do sieci, by w ciągu kilku chwil stać się właścicielem wybranego ubezpieczenia OC albo pakietu OC/AC.

Na stronie internetowej www.link4.pl dostępny jest praktyczny kalkulator OC, który łatwo wyliczy całkowity koszt polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z konsultantami pod numerem 22 444 44 44 lub osobiście spotkać się z agentem współpracującym z LINK4.

Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziemy w OWU na stronie link4.pl.

Artykuł powstał we współpracy z Grupą PZU.

*https://www.ufg.pl/infoportal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page220.jspx?_afrLoop=9413952461859004&infid=364&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=aia0et51x_4