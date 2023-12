TOP 10 Centralnego Portu Komunikacyjnego w 2023 r.

2. Koleje Dużych Prędkości

Z niemal 2000 km linii, których budowę planuje spółka, dla ponad 1500 km są gotowe lub opracowywane studia wykonalności. Ponad 600 km linii ma już trasy przebiegu. A są to odcinki: Warszawa– Łódź, Łódź–Wrocław, Sieradz– Poznań, Łętownia–Rzeszów oraz Katowice–Ostrawa. Spośród tej grupy projektowanie trwa już dla ponad 450 km, przy czym priorytetem jest odcinek Warszawa – CPK – Łódź. Najbardziej zaawansowana inwestycja kolejowa to budowa tunelu dalekobieżnego w Łodzi. Po zakończeniu wzmacniania fundamentów Łódzkiego Domu Kultury rozpocznie się budowa dwóch komór dla tarczy drążącej TBM: startowej na Retkini i wydobywczej w rejonie Łodzi Fabrycznej.

3. Wybrani inwestorzy strategiczni

Spółka CPK wybrała francuski Vinci Airports i australijski IFM w postępowaniu na inwestora strategicznego. Pierwszy specjalizuje się w budowie i operowaniu projektami infrastrukturalnymi. Działa w 120 krajach, a w portfelu ma aż 65 lotnisk. Drugi to fundusz inwestycyjny zarządzający aktywami o łącznej wartości ok. 140 mld dol. W spółce CPK.Lotnisko inwestorzy zagraniczni obejmą do 49 proc. udziałów (minimum 51 proc. jako inwestor większościowy zachowa Skarb Państwa). Oznacza to, że podmioty nie nabędą w ten sposób udziałów w pozostałych spółkach kontrolowanych przez CPK.

i Autor: Materiały prasowe

4. Pakiet ważnych uzgodnień i dokumentów

Jest już Master Plan dotyczący planów rozbudowy węzła transportowego. Jest też decyzja środowiskowa dla lotniska i węzła kolejowego CPK wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Minister Infrastruktury zatwierdził Plan Generalny. Jest też promesa zezwolenia na założenie lotniska z Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) i Program Wieloletni zapewniający finansowanie do 2030 r. Złożono wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej, a kolejnym krokiem będzie już wniosek o pozwolenie na budowę.

5. 400 mln zł unijnego dofinansowania

Spółka CPK pozyskała już ponad 400 mln zł unijnego dofinansowania, a planuje się ubiegać o kolejne środki. Większość kolejowych „szprych” CPK jest wpisanych do sieci TEN-T, czyli wykazu strategicznej unijnej infrastruktury transportowej. W 2023 r. Komisja Europejska przyznała CPK fundusze w wysokości ok. 300 mln zł na projekt budowlany strategicznej linii KDP między Warszawą a Łodzią.

i Autor: Materiały prasowe

6. Ponad 1250 ha gruntów

W mijającym roku przyspieszył wykup nieruchomości, prowadzony w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć. Pod budowę lotniska pozyskano już ponad 1250 ha, a żaden z mieszkańców nie został wywłaszczony. Korzystającym z PDN przysługuje m.in. sfinansowanie przez CPK przeprowadzki i obsługi prawnej całej procedury, konsultacje z doradcą zawodowym i szkolenia.

7. Zmiany w Grupie Kapitałowej CPK

Grupa została dokapitalizowana i wzmocniona wejściem spółki Polskie Porty Lotnicze (PPL) – właściciela, zarządcy i udziałowca najważniejszych portów lotniczych w kraju. Za sprawą PPL w grupie kapitałowej CPK są też firmy Baltona, Welcome Airport Services iACS. CPK przejął również pakiet kontrolny wiodącej kolejowej firmy budowlanej Torpol, która od ponad 30lat zajmuje się kompleksową modernizacją i budową infrastruktury kolejowej.

i Autor: Materiały prasowe

8. Nowy tabor dla KDP

Rząd zatwierdził uchwałę pozwalającą na powołanie przez CPK spółki zależnej, której głównym zadaniem będzie zakup ponad 100 elektrycznych pociągów dużych prędkości i zarządzanie taborem.

9. Zacieśnienie współpracy z partnerami z zagranicy

CPK podpisał umowy o współpracy z Rail Baltica i Správa železnic. W efekcie w regionie Europy Środkowo- -Wschodniej powstanie nowa sieć kolejowa dużych prędkości o łącznej długości ok. 4500 km. Zawarto porozumienie z hiszpańskim zarządcą infrastruktury kolejowej ADIF. CPK ma odgrywać istotną rolę w zbliżeniu Ukrainy do reszty Europy – poprzez planowanie linii dużych prędności Lublin – Lwów i wspieranie Ukraińców w przechodzeniu na węższy europejski rozstaw szyn.

10. Współpraca z samorządami i mieszkańcami

W ramach społecznej działalności biznesu spółka dofinansowała m.in. zakup nowych wozów ratowniczo-gaśniczych dla okolicznych OSP czy uruchomiła program Bezpieczne Drogi. Ruszył Program Sportowy i zawody Mistrzowski Start dla dzieci, a także Program Zdrowie wspierający personel szpitali z powiatów grodziskiego, żyrardowskiego i sochaczewskiego.

Partnerem materiału jest CPK