Wyjeżdżasz na zagraniczne wakacje, city break, albo długi weekend nad ciepłym morzem. Chcesz odpocząć, pozwiedzać i zaszaleć. Nie chcesz za to myśleć o kłopotach ze zdrowiem, nieszczęśliwych wypadkach i związanych z nimi kosztami w podróży. Jest na to dobra rada – wykup ubezpieczenie podróżne PZU Wojażer. Zyskasz spokojną głowę i poczucie bezpieczeństwa.

Przypadków może być bardzo dużo, niekoniecznie wcale te najgorsze, choć warto mieć ochronę ubezpieczeniową także z ich powodu. Czy pomyślałeś co się stanie, jeśli stłuką ci się okulary korekcyjne? Barcelona, słońce, tłumy, przepiękna Rambla, a ty nic nie widzisz! Albo podczas biegania po Rzymie, bo chcesz zobaczyć jak najwięcej, nagle rozboli cię ząb? Może być też tak – zabierasz żonę do Paryża, bo macie 35. rocznicę ślubu, chcesz iść z nią do restauracji, ale nagle widzisz, że twoja proteza zębowa się złamała. Jak uśmiechniesz się do żony, jeśli zamiast twoich górnych dwójki i trójki została tylko czarna dziura?

i Autor: shutterstock.com

Wtedy, gdy potrzebujesz pomocy szpitalnej z transportem medycznym do domu, i wtedy, gdy niezbędne są ci nowe okulary, pomoże ci PZU Wojażer.