Uwaga kierowcy! Punkty karne skasują się po roku!

14 kwietnia Sejm przegłosował poprawki do prawa drogowego. Zmiana polega na przywróceniu możliwości redukowania punktów karnych, tak jak to było przed 2022 r., kiedy wprowadzono ostrzejsze przepisy. Dodatkowo, raz na pół roku będzie można odbyć specjalny kurs w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, aby odjąć sobie z konta 6 punktów karnych. Z tej abolicji nie będą mogli jednak korzystać kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy krócej niż rok. Odrębnymi przepisami zostaną wprowadzone szczegółowe opłaty za taki kurs. Wcześniej kosztował 350 zł.

Inną ważną zmianą jest kasowanie punktów karnych. Będą wymazywane z centralnej ewidencji po roku i to od dnia popełnienia wykroczenia, a nie jak dotychczas - po dwóch latach od opłacenia mandatu lub otrzymania wyroku sądu.

Nowelizacją musi się jeszcze zająć Senat. Przepisy wejdą w życie dopiero po trzech miesiącach od ogłoszenia - prawdopodobnie pod koniec lata albo wczesną jesienią.

Kary po staremu

Proponowane zmiany nie dotyczą surowszego taryfikatora za wykroczenia drogowe. Warto pamiętać, że policjant na drodze może nałożyć za niektóre przewinienia mandat do 5 tys. zł, a sąd podnieść kwotę grzywny aż do 30 tys. zł.

Aż w 21 przypadkach jednorazowo można otrzymać 15 punktów karnych. Np. za omijanie pojazdu albo wyprzedzanie na przejściu, za przekroczenie prędkości powyżej 70 km/h, niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym.

W przypadku przekroczenia limitu 24 punktów, a – w przypadku kierowców z rocznym stażem – 20 punktów, traci się uprawnienia. Aby je odzyskać, trzeba odbyć ponowny kurs w szkole nauki jazdy, a potem przystąpić do egzaminu. Nowelizacja przepisów zakłada, że odbycie szkolenia nie będzie zmniejszać liczby punktów po przekroczeniu ich maksymalnego limitu. Zatem kurs reedukacyjny trzeba będzie zaplanować wcześniej.

Materiał powstał przy współpracy z Grupą PZU.