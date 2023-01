W 2022 r. ZUS wypłacił 27,2 mld zł na rzecz rodziny

– Staliśmy się najważniejszych podmiotem administracji publicznej odpowiedzialnym za realizację świadczeń na rzecz społeczeństwa – mówi profesor Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Aż 22,2 mld zł z ZUS w ramach „Rodzina 500 plus”

Kluczowym programem, jaki ZUS zaczął realizować w 2022 r. jest „Rodzina 500 plus”. W jego ramach złożono ponad 5 mln wniosków na 7,8 mln dzieci. Wypłacono łącznie ponad 22,2 mld zł. – To ogromne wsparcie dla polskich rodzin. Dziś można powiedzieć, że przeniesienie realizacji tego programu z gmin do ZUS-u odbyło się bardzo sprawnie. Pozwoliło to na duże oszczędności oraz umożliwiło uruchomienie kolejnych programów – wyjaśnia profesor Uścińska. – Dziś ZUS to nie tylko renty i emerytury czy zasiłki, ale szeregu innych świadczeń na rzecz rodziny. Można powiedzieć, że staliśmy się zakładem usług społecznych – dodała profesor.

RKO i program „Dobry start”

Kolejnym realizowanym przez ZUS programem jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. RKO przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na dziecko. W ramach RKO złożono do ZUS 618 tys. wniosków obejmujących 634 tys. dzieci. Do rodzin trafiło 3,3 mld zł. W mijającym roku ZUS realizował także program „Dobry start”, w ramach którego do rodziców trafiło 300 zł na wyprawkę szkolną dla dzieci. Zainteresowanie tym programem było bardzo duże. Złożono 3,4 mln wniosków na 4,8 mln dzieci, a wypłacono łącznie 1,3 mld zł. ZUS zajmował się również dofinansowaniem pobytu dzieci w żłobkach. Program ten objął ponad 204 tys. dzieci i kosztował blisko300 mln zł.

ZUS: ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA EMERYTA I RENCISTY JUŻ W STYCZNIU

W styczniu każdy emeryt lub rencista otrzyma elektroniczną wersję legitymacji ZUS - mLegitymację. Będzie można przechowywać ją na własnym urządzeniu mobilnym, np. telefonie, przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel. – Emerytom i rencistom, którzy przed styczniem 2023 r. otrzymali legitymacje w formie plastikowej karty identyfikacyjnej, wydamy automatycznie również legitymację w wersji elektronicznej. Takie osoby będą mogły korzystać z obu wersji dokumentu – i tradycyjnej, i elektronicznej – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.