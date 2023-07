W tym tygodniu ruszy wypłata WYPRAWKI SZKOLNEJ

– Obsługa programu przebiega bardzo sprawnie. Każdego dnia do ZUS wpływają nowe wnioski. Rodzice i opiekunowie złożyli już 1,2 mln wniosków o „Dobry start”. To istotne wsparcie dla wielu rodzin – mówi prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Wnioski o „Dobry start” można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, aplikację mZUS, portal Emp@tia oraz bankowość elektroniczną. Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20. roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością – do ukończenia 24. roku życia. Wnioski o świadczenie, tak jak w latach ubiegłych, można składać tylko od 1 lipca do 30 listopada danego roku. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach – we wrześniu, październiku lub listopadzie, to wsparcie trafi do rodziny w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

i Autor: Materiał prasowy Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska

Od momentu uruchomienia w 2019 r. programu „Mama 4 plus” ZUS wypłacił rodzicom prawie 2 mld zł – wynika z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wypłacono już blisko 2 mld zł w ramach programu „Mama 4 plus”

– Mamy lub ojcowie, którzy zrezygnowali z pracy lub jej nie podjęli, aby wychowywać przynajmniej czworo dzieci i tym samym nie wypracowali choćby minimalnej emerytury, mogą liczyć na wsparcie finansowe. Jest nim rodzicielskie świadczenie uzupełniające, potocznie nazwane świadczeniem „ Mama 4 plus+” – wyjaśnia prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. – Kwota wypłaconych rodzicielskich świadczeń uzupełniających od 1 marca 2019 r. do 30 czerwca 2023 r. wyniosła ponad 1 mld 964 mln zł. Wydano ponad 73 tys. decyzji przyznających rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Obecnie liczba osób je pobierających wynosi blisko 60 tys. – dodaje. Program jest dla kobiet po 60. roku życia, które urodziły i wychowały lub jedynie wychowały, co najmniej czworo dzieci. Po spełnieniu określonych warunków o świadczenie mogą również ubiegać się mężczyźni. Aby otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające, trzeba spełnić kilka warunków ustawowych. Jednym z nich jest brak dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Przy ocenie prawa do świadczenia są brane pod uwagę tylko źródła dochodu osoby, która się o nie ubiega.