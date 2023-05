Zapoluj na najlepsze produkty przecenione nawet o 50 procent!

Niezależnie od tego czy jesteś wytrawnym łowcą okazji, czy też początkującym allegrowiczem, nie możesz przegapić tego wydarzenia. Festiwal zakupów Allegro Smart! Week odbywa się cyklicznie i zawsze jest to dobry moment, by zapolować na coś naprawdę wyjątkowego! Pamiętaj, że najlepsze oferty są skierowane do aktywnych użytkowników pakietu Smart! Daje ci on nie tylko nielimitowane darmowe dostawy kurierskie, do paczkomatów i punktów odbioru, a także inne przywileje. Przystępując właśnie do programu otrzymujesz dostęp do tysięcy ofert oznaczonych „Smart! Only”.

Allegro przygotowało specjalną promocję dla chętnych do przystąpienia do Allegro Smart! lub przedłużenia możliwości korzystania z programu. Możesz teraz wykupić roczną subskrypcję Smart! o 10 zł taniej (cena regularna usługi to 59,90 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie). Spiesz się! Promocja potrwa tylko do 21 maja.

To się opłaca!

Dołącz do programu lojalnościowego Smart! Podczas zakupów lub wejdź na stronę https://allegro.pl/smart Jeśli chcesz dopiero zacząć korzystać z programu, zainteresuj się opcją Smart! na Start, a w ramach bezpłatnego okresu testowego otrzymasz aż 5 darmowych dostaw w ciągu 3 miesięcy! To się opłaca!

Dodatkowo możesz skorzystać z Allegro Pay, czyli możliwości odroczenia płatności o 30 dni (RRSO 0 proc.). Usługę możesz bezpłatnie aktywować i korzystać z niej w dowolnym momencie, o ile masz zdolność kredytową. Więcej o płatnościach dowiesz się na stronie: https://allegro.pl/metody-platnosci/allegro-pay/.

Gwarancja najniższej ceny

To akcja promocyjna. pod nazwą. Jeśli oznaczenie Gwarancja najniższej ceny pojawia się przy produktach, to klienci możesz mieć pewność, że jest to najtańsza spośród porównywanych przez platformę ofert). Jeśli jednak okaże się, że w ciągu 72 godzin od zakupu produktu oznaczonego Gwarancją najniższej ceny na Allegro, znajdziesz tańszą ofertę, zgłoś tę informację. Wówczas otrzymasz zwrot różnicy w cenie w postaci kuponu do wykorzystania na Allegro! Niezależnie od liczby złożonych wniosków – miesięczna maksymalna wartość przyznanych kuponów opiewa na sumę aż 200 zł.

Warto mieć newsletter

Jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać informacje o promocjach, to:

zostań użytkownikiem Allegro Smart!,

zapisz się do newslettera,

regularnie odwiedzaj stronę z informacjami o dostępnych promocjach.

Jeśli chcesz korzystać z ofert dostępnych tylko w aplikacji Allegro, pobierz ją i włącz powiadomienia. Następnie dodaj najciekawsze oferty do obserwowanych, by otrzymywać powiadomienia o tym, kiedy rusza promocja.

Pamiętaj! Rabat dotyczący produktu na Allegro jest prawdziwy, gdy spełnia wymagania unijnej dyrektywy Omnibus. Świadczy o tym przekreślona cena – jest to najniższa cena produktu obowiązująca przez ostatnie 30 dni – przed wprowadzeniem obniżki.

Korzyści dla sprzedawców

Allegro jest atrakcyjną platformą nie tylko dla kupujących (14 milionów!), ale także dla merchantów, którym poza opłacalnością daje też szereg innych korzyści. Jeśli chcesz wprowadzić swój sklep na Allegro, otrzymasz dostęp do dużej bazy kupujących, program lojalnościowy SMART!, łatwość obsługi, szeroką gamę narzędzi handlowych i usług stanowiących wartość dodaną, w tym narzędzi i wsparcia marketingowego.

Dodatkowo bezpłatne szkolenia stacjonarne i internetowe czy kursy w ramach Akademii Allegro (program kształcenia w zakresie przedsiębiorczości cyfrowej) oraz narzędzia analityki handlowej do monitorowania wyników sprzedaży i zarządzania konkurencyjnością oferty czy dostęp do wielu dostawców usług płatniczych. Wejście na Allegro to ułatwienie w zwiększeniu sprzedaży.

Oto kilka najciekawszych dzisiejszych promocji:

i Autor: Allegro LEGO Jurassic World 76946 Schwytanie welociraptorów

To zakup zdecydowanie na czasie, jeśli chcesz zrobić frajdę swojej pociesze w Dniu Dziecka. Zestaw konstrukcyjny z dinozaurami i furgonetką „Schwytanie welociraptorów Blue i Bety” pozwoli dziecku nie tylko odgrywać sceny z filmu Jurassic World Dominion, ale też wymyślać własne zabawy.

Zestaw zawiera dwie minifigurki LEGO(R) i dwa dinozaury Maisie i Rainn Delacourt z bronią ze środkiem usypiającym, ruchome figurki dinozaura Blue i Bety. Do zbudowania jest też furgonetka, klatka dla dinozaurów i motocykl. Dziecko znajdzie w zestawie nawet nóżkę kurczaka, która służy za przynętę dla dinozaurów.

„Schwytanie welociraptorów” to pomysł na prezent dla dzieci w wieku od 6 lat .

i Autor: Allegro Lokówko-suszarka PHILIPS Seria 3000 BHA305/00

To lokówko-suszarka, która chroni włosy przed przegrzaniem i pomaga dbać o ich ładny, zdrowy wygląd. Dodatkową gładkość włosów zapewnia funkcja jonizacji, która zapobiega elektryzowaniu się. Lokówko-suszarka ma powłokę ceramiczną z keratyną, dzięki której włosy stają się błyszczące i się nie puszą. Jest ustawienie temperatury dbające o włosy, regulację temperatury i prędkości, ustawienie chłodnego powietrza, obrotowy kabel i 3 nasadki. Urządzenie zapewnia silny strumień powietrza i pozwala osiągnąć oczekiwane rezultaty stylizacji.

i Autor: Allegro Zestaw garnków Tefal Ingenio Emotion 13 elementów

To wielofunkcyjny, ergonomiczny, wygodny w użyciu i przechowywaniu zestaw do przygotowywania potraw. Marzenie każdego domowego kucharza! Idealnie rozprowadza ciepło, dzięki specjalnemu wielowarstwowemu dnu. Zawiera rondle o średnicy 16 cm i 22 cm, Patelnie o średnicy 22 i 28 cm, patelnię głęboką o średnicy 24 cm i wok o średnicy 26 cm. W zestawie są też szklane pokrywki 16 / 20 / 24 cm, hermetyczne pokrywki 16 / 20 cm oraz dwie rączki.

Tego zestawu możesz używać przy wszystkich rodzajach kuchenek, także indukcyjnych, piec w nich w piekarniku oraz czyścić w zmywarce.

Garnki są trwałe, ze stali nierdzewnej, o nowoczesnym dizajnie. Nie tylko są bardzo funkcjonalne, ale także stanowią ozdobę kuchni.

i Autor: Allegro Sucha karma dla kota Whiskas Sterile kurczak 14 kg

To uwielbiany przez koty, pełnoporcjowy suchy pokarm z pasztecikami kruchymi na zewnątrz i z delikatnym nadzieniem w środku. Granulki z wysokiej jakości białkiem są starannie opracowane, aby dać twojemu pupilowi wszystko, czego potrzebuje do mruczenia. Receptury Whiskas Sterile zostały zoptymalizowane tak, aby dostarczać mniej kalorii w porcji niż standardowa karma Whiskas i wspierać drogi moczowe, co jest idealne dla kotów po zabiegu kastracji. Kompletna i zbilansowana receptura z marchewką i groszkiem zapewnia kotu idealną dawkę wszystkich niezbędnych składników odżywczych, w tym witamin i minerałów.

Partnerem materiału jest Allegro

Promocja ważna od 8 do 21 maja dla nowych członków, użytkowników posiadających subskrypcję miesięczną oraz korzystających z programu Smart! na Start, członków Smart! Family i obecnych subskrybentów rocznego pakietu na 14 dni przed końcem obecnego okresu rozliczeniowego. Rabat 10 zł udzielany jest tylko na jeden okres rozliczeniowy Allegro Smart! Najniższa cena rocznego abonamentu z ostatnich 30 dni przed promocją wynosiła 59,90 zł.