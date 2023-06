Weź udział w promocji Carrefour i odbierz gadżet do grilla za 1 zł

Weź udział w akcji promocyjnej Carrefour pod nazwą „Zgarnij gadżety do swojego grilla”. Zbieraj naklejki, aktywuj Kupon Rabatowy i wybierz to, czego potrzebujesz. Torba termiczna, ruszt i miski ze stali nierdzewnej – każdą z tych rzeczy możesz mieć za złotówkę! Zbieraj naklejki i odbieraj wybrane gadżety do grillowania przy okazji zakupów w sklepie Carrefour. Być może już masz odpowiednią liczbę naklejek i prawo do odbioru gadżetu? Sprawdź to!

i Autor: Materiały prasowe

Czego potrzebujesz do grillowania

Ruszt

Żeby „wrzucić coś na ruszt” – trzeba mieć ruszt – ale nie byle jaki. Poporcjowane, zamarynowane lub przyprawione mięso, ryby i warzywa układamy na specjalnej siatce z długim uchwytem, który pozwala obracać grillowane produkty i chroni przed poparzeniem dłoni. Dzięki temu masz pewność, że kiełbaski czy szaszłyki upiekły się tak, jak trzeba – z obu stron. Warto mieć ruszt wykonany ze stali chromowanej, która jest odporna na działanie wysokich temperatur. Taki ruszt możesz mieć za złotówkę w ramach akcji promocyjnej Carrefour!

Czyścik do grilla

Czyścik ze stalowym włosiem do grilla, który możesz mieć w ramach akcji promocyjnej „Zgarnij gadżety do swojego grilla”, pozwala na dokładne wyczyszczenie grilla po imprezie. To bardzo ważne, aby utrzymać sprzęt do grillowania w dobrym stanie. Czyścik z twardym włosiem pozwoli nam skutecznie usunąć z rusztu zaschnięty tłuszcz.

Tacka

Jeśli grilla odpalasz „od święta”, wystarczą ci tacki aluminiowe. Jeśli natomiast zależy ci na wielokrotnym wykorzystaniu tacki, może lepszym pomysłem będzie stalowa taca do grilla? Tak czy inaczej, tacka położona na ruszcie ogranicza spływanie tłuszczu wytapiającego się z mięs i ryb na żarzący się węgiel, co niweluje wytwarzanie się toksycznych związków.

Akcesoria (szczypce, łopatka, widelec, nóż)

Miłośnicy grillowania nie obędą się bez tych narzędzi. Najlepiej, aby były wykonane ze stali nierdzewnej. Szczypce pozwalają chwytać grillowane produkty, obracać je.. Długie uchwyty zapewnią nam bezpieczeństwo. Widelec z dużymi ząbkami przyda się do obracania zwartych, większych porcji mięsa np. karkówki lub kiełbasy. Za pomocą łopatki wygodnie zdejmiemy drobne i miękkie potrawy z rusztu i przełożymy na talerze. Zarówno nóż szefa kuchni z ostrzem ze stali nierdzewnej, jak też zestaw 3 narzędzi ze stali nierdzewnej do grilla możesz nabyć w promocyjnej cenie 1 zł!

Drewniane deski

Dostępne w promocyjnej cenie 3 deski z drewna bambusowego możesz wykorzystać na dwa sposoby: do krojenia i przygotowywania potraw na grilla lub do wytworzenia przyjemnego aromatu Drewa i dymu. W tym celu deskę do grillowania namacza się np. w wodzie lub winie i umieszcza na rozgrzanym ruszcie. Co jakiś czas można deskę podlewać. Deskę możemy też posmarować tłuszczem, położyć na niej mięso i warzywa. Wówczas jedzenie zyska niepowtarzalny aromat i smak!

Miski ze stali nierdzewnej

Czy wiesz, że komplet 3 misek ze stali nierdzewnej, możesz mieć za złotówkę? W takich miskach wymieszasz świeżo przygotowaną sałatkę lub przyprawisz potrawy na grilla. Są przydatne w ogrodzie, gdy organizujemy duże spotkanie. W dodatku nie ma ryzyka, się stłuczą.

Torba termiczna

Jeśli to ty dostałeś zaproszenie na grilla od znajomych, przyda ci się termiczna, wodoodporna torba. Przewieziesz w niej napoje i żywność, bez ryzyka że lemoniada będzie zbyt ciepła, a mięso się zepsuje. Torbę termiczną Cooler o wymiarach 30x22x25 cm możesz kupić w promocji Carrefour – to tylko 1 zł!

i Autor: Shutterstock

Wyjątkowa promocja w kilku prostych krokach

W ramach promocji możesz wykorzystać Kupon Rabatowy na zakup w rewelacyjnie niskiej cenie 1 zł produkty marki Grill Masters. Jak skorzystać z takiej okazji?

KROK 1. Pobierz aplikację „Mój Carrefour” i zainstaluj ją na swoim urządzeniu mobilnym.

KROK 2. Zrób zakupy w Carrefour za min. 100 zł, aby otrzymać naklejkę (200 zł i więcej – to 2 naklejki).

KROK 3. Zanim zapłacisz za zakupy, okaż kasjerowi aktywną Kartę Mobilną, Kartę Mobilną Seniora lub zdigitalizowaną Kartę lub Kartę Seniora.

KROK 4. Zbierz 5 naklejek w aplikacji „Mój Carrefour” i aktywuj Kupon Rabatowy.

KROK 5. Przyjdź do sklepu i kup wybrany gadżet do grillowania za jedyne 1 zł.

Prawda, że to proste?

i Autor: Materiały prasowe

Zbieraj naklejki, odbieraj fantastyczne gadżety

Jednorazowo przy zakupach w Carrefour możesz otrzymać maks. 2 naklejki. Pamiętaj, że przy zakupie wybranych akcesoriów w sklepie też musisz okazać Kartę Mobilną lub Kartę Mobilną Senior. W akcji promocyjnej możesz brać udział wielokrotnie! Dzięki temu zgromadzić można kilka przydatnych akcesoriów do grillowania! Akcja promocyjna trwa do 31 lipca 2023 r. Na odbiór akcesoriów masz czas do 22 lipca (lub do wyczerpania zapasów).

Do odebrania jest aż milion gadżetów do grillowania!

Szczegóły promocji na https://www.carrefour.pl/lp-grill.

Partnerem materiału jest Carrefour