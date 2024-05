Wielcy artyści na ekranie kina plenerowego już 18 maja Noc Muzeów po raz 20.

Dla odwiedzających dostępne będą wygodne leżaki, czekoladki i popcorn, który jest nieodłącznym elementem seansów. Tego dnia odwiedzający będą mieli okazję zobaczyć „pod chmurką” film pt. „Wyspiański w Londynie”, który opowiada o wystawie „Młoda Polska: Ruch Odrodzenia Sztuki i Rzemiosł, 1890–1918”. Zaprezentowano w nim „Bratki” Stanisława Wyspiańskiego należące do Banku Pekao. Symbol banku pojawi się też w „,Rytmie materii’’.

Prof. Adam Myjak w filmie ,,Rytm materii’’

Co łączy monumentalną ,,Kwadrygę Apollina’’ zamieszczoną na dachu Teatru Wielkiego w Warszawie z okazałą rzeźbą ,,Żubra’’ będącego symbolem Banku Pekao? Oba pomniki wyszły spod dłuta wybitnego artysty – prof. Adama Myjaka. ,,Rytm materii’’ przybliża sylwetkę artysty oraz jego dorobek artystyczny. W swoim dorobku ma ponad 100 wystaw indywidualnych, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Laureat licznych nagród i wyróżnień. W 2005 r. za zasługi dla polskiej kultury, otrzymał złoty medal Gloria Artis. Adam Myjak był też wieloletnim rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Józef Mehoffer w ,,Barwach Światła’’

Malarz, grafik, rysownik, projektant witraży, twórca plakatów, a nawet mebli, wnętrz i tkanin! Tym zajmował się wszechstronnie uzdolniony Józef Mehoffer, którego sylwetkę i dzieła przybliży nam film pt. „Barwy światła”. Akcja rozgrywa się w Krakowie, gdzie artysta wiele lat żył i tworzył – jego dorobek możemy podziwiać do dziś. Był uczniem Jana Matejki, przyjaźnił się ze Stanisławem Wyspiańskim i stał się jednym z najwybitniejszych twórców okresu Młodej Polski. W filmie naszym przewodnikiem jest dr Paweł Ignaczak, historyk związany z ASP w Warszawie, który prezentuje miejsca związane z twórczością artysty m.in. Pracownią i Muzeum Witrażu, ówczesnym Krakowskim Zakładem Witrażu S.G. Żeleńskiego, gdzie w 1933 r. powstały jedne z najpiękniejszych witraży: ,,Alegoria oszczędności’’ oraz ,,Suae quisque faber fortunae’’ – dziś zdobiące reprezentacyjną klatkę schodową w siedzibie Banku Pekao S.A. przy ul. Szpitalnej w Krakowie. Widzowie poznają też historię kamienicy, dawnej siedziby Kasy Oszczędności Miasta Krakowa, zbudowanej w latach 1881-1883 przez Karola Knaussa według projektu Karola Borkowskiego.

i Autor: materiały prasowe

„Było pięknie” – w świecie Franciszka Maśluszczaka

To artysta o niebanalnej kresce, który w niezwykły sposób potrafi uchwycić na płótnie piękno przyrody. Malarz, grafik i rysownik pochodzący z Kotlik (k. Zamościa) jest też wnikliwym obserwatorem, który czerpie inspirację z własnych doświadczeń.Ten współczesny artysta ma na swoim koncie ponad 100 wystaw w kraju i za granicą, a jego prace można oglądać m.in. w Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Narodowym w Szczecinie, Muzeum Pokoju w Tokio czy Muzeum im. Chagalla w Witebsku. Zrealizował cykl fresków Drogi Krzyżowej w kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie w Warszawie oraz polichromię w kapliczce w Borkach k. Wrocławia. W filmie przedstawione są miejsca związane z jego twórczością, w tym pracownia czy malowniczy Cegłów. Franciszek Maśluszczak wspomina w filmie swoich pedagogów, a także studia na ASP w Warszawie.

i Autor: materiały prasowe

Bitwa pod piramidami „Okiem liryka”

To film przybliżający historię sceny batalistycznej namalowanej przez Wojciecha Kossaka na płótnie o wymiarach 15 x 115 m! Bitwa pod piramidami powstała w 1900 r. i do dziś zadziwia rozmiarami i dynamizmem uchwyconym na obrazie. To trzecie tego typu dzieło artysty, które nawiązuje do kampanii napoleońskiej w Egipcie (lata 1798-1801). Mistrz scen batalistycznych i historycznych doskonale przedstawił rozpędzone konie, postacie w ruchu i unoszące się kłęby piaskowego kurzu. Z filmu dowiemy się, że monumentalne malowidło podzielone było wcześniej na fragmenty, które obecnie znajdują się w różnych zbiorach. Jeden z nich należy do kolekcji Banku Pekao S.A. Obraz Bitwa pod Piramidami to nie tylko cenna lekcja historii, ale także odzwierciedlenie niezwykłych umiejętności wybitnego malarza.

i Autor: materiały prasowe

Wirtualne zwiedzanie

Miłośnicy sztuki mają także możliwość odwiedzenia Wirtualnej Galerii Sztuki Banku Pekao S.A., w której dostępna jest część dzieł z blisko 1000 dzieł sztuki posiadanych przez bank. W tworzeniu galerii uczestniczyli eksperci, którzy wspierają działania realizowane w ramach projektu. Zobaczymy tu m.in. dzieła Jana Matejki, Stanisława Wyspiańskiego, Wojciecha Kossaka, Juliana Fałata, Józefa Mehoffera czy Zygmunta Waliszewskiego. Znajdują się tu także prace innych artystów: Tadeusza Dominika, Franciszka Maśluszczaka czy Bożenny Biskupskiej. Bankowa kolekcja zawiera też rzeźby i elementy sztuki użytkowej z XIX oraz XX w.