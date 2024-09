Wieloaspektowość w zarządzaniu polskimi miastami – znamy tematykę paneli podczas Kongresu Zdrowe Miasta: Ludzie – Biznes – Środowisko

Kongres Zdrowe Miasta wyrasta z projektu Indeks Zdrowych Miast — inicjatywy zainaugurowanej w 2022 roku przez Grupę LUX MED i realizowanej wspólnie z naukowcami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej. Jest to raport na temat zdrowia polskich miasta, którego dwie edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno włodarzy, jak i mieszkańców. Naturalnym rozwinięciem tego projektu jest wrześniowe wydarzenie, będące platformą dyskusji, wymiany myśli, doświadczeń i poglądów przedstawicieli samorządów, biznesu i organizacji miejskich.

Program kongresu, który znaleźć można na stronie: www.zdrowemiasta.pl podzielony został na osiem bloków tematycznych opartych na Indeksie: Środowisko, Zdrowie, Ludność i Pokolenia, Usługi Miejskie, Mieszkalnictwo, Przestrzeń, Infrastruktura oraz Edukacja. Każdy z paneli będzie się koncentrował na najważniejszych wyzwaniach i szansach stojących przed współczesnymi miastami we wskazanych obszarach.

Oficjalne otwarcie kongresu nastąpi w obecności dr Anny Rulkiewicz, Prezeski Zarządu Grupy LUX MED, prof. SGH Piotra Wachowiaka, Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz prof. Jerzego Hausnera, Przewodniczącego Rady Programowej OEES i założyciela Fundacji GAP.

Rozmowy o przyszłości polskich miast

W dalszej części dnia odbędą się inspirujące sesje i panele dyskusyjne. Blok „Środowisko” poświęcony będzie m.in. adaptacji miast do zmian klimatycznych, zanieczyszczeniu światłem w naszym kraju oraz zrównoważonemu rozwojowi firm. W trakcie dyskusji omówione zostaną tematy takie jak niebiesko-zielone miasta przyszłości oraz raportowanie emisji i działania na rzecz dekarbonizacji. Rozmowy dotyczące obszaru „Zdrowie” skupią się na innowacjach w opiece zdrowotnej oraz zdrowiu publicznym. Eksperci będą debatować na temat przyszłości mieszkańców w kontekście postępu technologicznego oraz dobrostanu pracowników. „Ludność i Pokolenia” to panele, które poruszą problemy demograficzne, takie jak tworzenie przyjaznych przestrzeni dla różnych grup wiekowych. Uczestnicy będą mieli okazję omówić ryzyka związane z urbanizacją oraz integracją międzypokoleniową. Dowiemy się jak zatrzymać wyludnianie w Polsce, a także dla kogo tworzone są współczesne polskie miasta. Kolejne bloki tematyczne to „Usługi Miejskie”, „Mieszkalnictwo”, „Przestrzeń” oraz „Infrastruktura”. Dyskusje obejmą tematy od roli biznesu w rozwoju społecznym, przez cyfrową transformację miast, aż po przyszłość motoryzacji i zielonych innowacji. Eksperci podejmą temat zeroemisyjności, biznesu i jego roli w dbaniu o rozwój społeczny i podzielą się sposobami na finansowanie ekologicznych działań. W obszarze „Edukacja”, prelegenci skupią się na innowacyjnych metodach nauczania, które przygotują przyszłe pokolenia do życia w zrównoważonych miastach. Blok ten otworzy wystąpienie Pani Minister Barbary Nowackiej.

Różnorodność głosów i poglądów – ponad 80 prelegentów

Podczas Kongresu swoją wiedzą podzielą się wybitni specjaliści z różnych dziedzin. Nie zabraknie również samorządowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Wśród ekspertów znajdą się m.in. Dominika Bettman – Dyrektor Generalna Microsoft Polska, Joanna Przetakiewicz – projektantka mody i przedsiębiorczyni, Natalia Hatalska – CEO i założycielka instytutu badań nad przyszłością infuture.institute. Uczestnicy tegorocznego Kongresu będą mieli również okazję przysłuchiwać się rozmowie 1:1, w której swoje poglądy zderzą ze sobą Piotr Voelkel – założyciel Fundacji Vox Artis oraz Henryka Bochniarz – ekonomistka i polityczka, Przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan. Ponadto przedstawiciele firm zasiądą wraz z ekspertami i reprezentantami władz samorządowych do Okrągłego Stołu. W tym gronie pochylą się nad wypracowaniem wiarygodnej i transparentnej metodologii, dzięki której będzie możliwa ocena polskich przedsiębiorstw pod kątem ich wpływu na zdrowie pracowników i środowisko naturalne. W posiedzeniu Okrągłego Stołu wezmą udział m.in. Ireneusz Fąfara – Prezes Zarządu ORLEN S.A., Andrzej Blike z Instytutu Podstaw Informatyki PAN, czł. Europejskiej Akademii Nauk, Piotr Wachowiak – Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Anna Rulkiewicz – Prezeska Zarządu, Grupa LUX MED i Agata Prorok – Starsza Kierowniczka ds. Relacji Zewnętrznych Fundacji NUTRICIA.

Poznamy najzdrowsze polskie miasto

Najbardziej wyczekiwanym punktem programu będzie wieczorna gala. Na koniec dnia, 23 września, nastąpi bowiem ogłoszenie wyników trzeciej edycji Indeksu Zdrowych Miast, a wyróżnienia zostaną przekazane na ręce prezydentów.

Tegoroczny Kongres patronatem honorowym objął Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy oraz sześć resortów, w tym Minister Zdrowia, Minister Edukacji, Minister Przemysłu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Z kolei patronami merytorycznymi Kongresu zostały następujące instytucje: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, UNEP/GRID - Warszawa, UN Global Compact, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy dla Zdrowia, Polski Alarm Smogowy oraz Związek Miast Polskich. Patronatem medialnym wydarzenie objęli: Rynek Zdrowia, Portal Samorządowy, Dziennik Gazeta Prawna, Medonet, Business Insider, Forbes, Radio 357, TVN24 i Press.

Więcej informacji na temat Kongresu i formularz rejestracyjny dostępne są na stronie: www.zdrowemiasta.pl