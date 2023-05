Witajcie w epoce kamienia łupanego! Julinek Park zaprasza w najbliższy weekend do świata dinozaurów i jaskiniowców

Już za tydzień festiwal zakupów Allegro Smart! Week – obniżki nawet do -50 procent!

W dniach 13-14 maja na gości Julinka czekać będzie niezapomniane wydarzenie! Artyści ALE Circus Dance Company zabiorą nas do świata pierwszych ludzi. Ale uwaga, to nie będzie żaden nudny wykład – przecież mówimy o jaskiniowcach! Będzie dużo humoru i dobrej zabawy, bo choć może nie byli najbardziej rozgarnięci, to pomysłowości z pewnością nie można im odmówić.

Spektakl nie tylko rozbawi do łez, ale także oczaruje cyrkowymi popisami artystów. Na scenie wystąpią: Maria Rozbicka, Antoni Borodziuk, Maciej Czarski i Mateusz Czwojdziński.

Oprócz cyrkowych przeżyć, na gości będzie czekać wiele innych ekscytujących atrakcji.

HARMONOGRAM 13-14 MAJA

12:00 – Animacje „Raz dwa trzy, dinozaurem jesteś ty” – MAŁA SCENA

12:30 – Mini pokaz cyrkowy – MAŁA SCENA

13:45 – Występ aerial „Lollipop” – Julia Czyżak – MAŁA SCENA

14:00 – Spektakl „Jaskiniowcy” – Ale Circus Dance Company – DUŻA ARENA

14:30 – Warsztaty kreatywne – MAŁA SCENA

16:00 – Spektakl „Jaskiniowcy” – Ale Circus Dance Company – DUŻA ARENA

17:00 – Mini disco – MAŁA SCENA

Niezmiennie, czekają na Was wszystkie znane i uwielbiane atrakcje, gwarantujące wyjątkową, jakościową rozrywkę blisko natury. Wśród nich znajdują się m.in.: największy w regionie park linowy, ścianka wspinaczkowa, kraina dmuchańców, pole do minigolfa, wesołe miasteczko, strefa animacji, strefa relaksu, tor tubingowy czy ekologiczny plac zabaw.

W parku działa również:

- Wypożyczalnia nowoczesnego sprzętu sportowego oraz jednośladów, dzięki czemu możliwe są rodzinne wycieczki w samym sercu natury

- Restauracje i liczne punkty gastronomiczne, gdzie apetyt zaspokoją potrawy kuchni włoskiej, polskiej czy meksykańskiej przygotowane wyłącznie z ekologicznych i jakościowych produktów, a także lody rzemieślnicze Kosmos

- Specjalna strefa grillowa, gdzie każdy znajdzie doskonały wybór burgerów i klasycznych dań z grilla

- Obiekt noclegowy B&B Julinek Park dysponujący 60-cioma komfortowymi pokojami oraz apartamentami.

Bilety dostępne są online (na stronie internetowej www.julinek.com.pl) oraz w kasie przed wejściem do parku.