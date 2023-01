Wyjeżdżasz na ferie? Nie zapomnij o ubezpieczeniu swojej podróży

Wyniki Lotto z 14.01.2023, Lotto Plus. Jakie padły liczby? Najnowsze losowanie. Czy i gdzie padła szóstka?

Po dwóch latach perturbacji spowodowanych pandemią, znów możesz cieszyć się feriami bez ograniczeń. Jest gdzie wypocząć. Polskie góry czekają na turystów i oferują wiele atrakcji, zwłaszcza związanych z uprawianiem zimowych sportów. Tłoczno robi się też na lotniskach. Coraz więcej osób planuje bowiem wyprawy w cieplejsze rejony świata, tym bardziej że taki wyjazd wcale nie musi się wiązać z dużym wydatkiem. Można znaleźć atrakcyjną ofertę tanich linii lotniczych, a w wielu krajach, jak np. we Włoszech, Portugalii czy Turcji skorzystać z pozasezonowych zniżek za noclegi i usługi.

Niezależnie od tego, czy wybierasz się w egzotyczne kraje, czy dużo bliżej, do każdego wyjazdu powinieneś dobrze się przygotować. Nie chodzi tylko o spakowanie niezbędnych rzeczy. Przede wszystkim warto pomyśleć o bezpieczeństwie. To najważniejszy element każdej wycieczki.

Najważniejsze jest zdrowie

W razie wyjazdu zagranicznego w kwestiach zdrowotnych oczywiście podstawą jest EKUZ – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jest ona dostępna wyłącznie dla osób zgłoszonych do ubezpieczenia w ZUS. Nawet jeśli masz taką kartę, musisz być świadomy, że to tylko podstawowa ochrona i nie zastępuje ubezpieczenia o szerokim zakresie. Do tego nie obowiązuje w takich popularnych turystycznie krajach jak Turcja, Egipt czy Watykan.

Co ważne, nawet korzystając z EKUZ w krajach Unii Europejskiej, możesz zostać obciążony dodatkowymi kosztami, jeśli np. w danym kraju istnieje obowiązek dopłaty do niektórych usług medycznych.

Dlatego tak ważne jest posiadanie dodatkowego ubezpieczenia turystycznego. LINK4 Podróże obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance. Daje Ci nam dostęp do szeregu usług medycznych, badań i zabiegów ambulatoryjnych, zakupu lekarstw i środków opatrunkowych, hospitalizacji czy leczenia stomatologicznego w nagłych stanach bólowych. Możliwe jest także objęcie opieką dzieci i zwierząt podczas pobytu w szpitalu ubezpieczonego rodzica/opiekuna.

Zakres ochrony możesz rozszerzyć również o choroby przewlekłe. Jeżeli obawiasz się nagłego nasilenia (zaostrzenia) swoich dolegliwości podczas podróży zagranicznej i chcesz, aby takie zachorowanie było objęte ubezpieczeniem do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i Assistance, to powinieneś wykupić ubezpieczenie od takiego ryzyka.

Co jeszcze zyskujemy z ubezpieczeniem turystycznym w LINK4?

LINK4 Podróże to sprawdzony produkt firmy wielokrotnie wyróżnianej za przyjazne podejście do klienta i gwarantującej proste, przejrzyste zasady i procedury.

Polisa Podróże w LINK4 nie tylko oferuje szeroką ochronę, a ma też inną dużą zaletę – jest bardzo elastyczna. Znajdziesz tu wiele opcji do wyboru. Sam zdecydujesz, jakiego rodzaju ryzyka chcesz ubezpieczyć, aby w razie trudnych sytuacji zapewnić pomoc sobie oraz swoim bliskim, z którymi planujesz wyjazd.

W LINK4 Podróże możesz skorzystać z różnych wariantów. W zależności od tego, gdzie wyjeżdżasz, możesz wybrać: wariant Polska, wariant Europa i basen Morza Śródziemnego albo wariant Świat.

Pakiet, prócz ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance, obejmuje także ubezpieczenie NNW, dzięki któremu możesz otrzymać świadczenie pieniężne w przypadku uszczerbku na zdrowiu, jakiego możesz doznać za granicą. Dodatkowo możesz skorzystać również z opcji OC w życiu prywatnym. Zapewnia ona również ochronę na wypadek wyrządzenia szkód finansowych osobie trzeciej, co w wielu przypadkach mogłoby kosztować Cię prawdziwą fortunę, szczególnie gdy koszty liczone są w euro. Dotyczy to np. konsekwencji kolizji na stoku, gdy ktoś doznałby urazu z Twojej winy.

Chroń bagaż i majątek w domu

Boisz się o swój bagaż? Ubezpieczenie bagażu podróżnego i ubezpieczenie sprzętu sportowego to rozwiązanie, dzięki któremu ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za utracone lub uszkodzone rzeczy. Jeżeli natomiast z jakichś przyczyn wystąpi opóźnienie w dostarczeniu Twojego bagażu podróżnego powyżej 6 godzin, LINK4 w ramach assistance pokryje wydatki poniesione na zakup niezbędnych środków higieny osobistej, leków oraz artykułów spożywczych.

Masz także możliwość dodatkowego zabezpieczenia majątku pozostawionego w miejscu zamieszkania. Dzięki temu możesz cieszyć się wakacjami, zamiast martwić o to, czy dom lub mieszkanie nie zostało okradzione.

Ubezpieczenie turystyczne LINK4 to praktyczne rozwiązanie, dzięki któremu każdy krajowy czy zagraniczny wyjazd możesz w całości poświęcić na relaks. Ewentualne kłopoty pomoże Ci rozwiązać LINK4, a Ty spokojnie korzystasz z każdego dnia wypoczynku, wiedząc, że chroni Cię dobre ubezpieczenie.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia zagranicznego?

Po pierwsze wybierz odpowiedni zakres terytorialny – Polska, Europa lub Świat. Po drugie zorientuj się, jakie dokładnie ryzyka objęte są ochroną ubezpieczeniową. Następnie dokładne przejrzyj Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Ubezpieczenie turystyczne w LINK4 dopasowywane jest do Twoich potrzeb, dlatego też sam możesz wybrać jego zakres. Dostosuj je optymalnie do planowanych aktywności.

I co bardzo ważne – kup polisę co najmniej 1 dzień przed wyjazdem.

Jak wykupić polisę turystyczną w LINK4?

Takie ubezpieczenie może być zarówno krótkoterminowe, jak i całoroczne. Oferta towarzystwa jest bardzo elastyczna. Chcąc kupić polisę bez wychodzenia z domu, wystarczy skorzystać z prostego kalkulatora na stronie www.link4.pl. Możesz też porozmawiać z konsultantami pod numerem 22 444 44 44 lub osobiście spotkać się z agentem. Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziesz w OWU PODRÓŻE na stronie www.link4.pl.

Materiał powstał przy współpracy z Grupą PZU.