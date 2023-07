Wyniki Lotto z 15.07.2023, Lotto Plus. Jakie padły liczby? Najnowsze losowanie. Czy i gdzie padła szóstka?

Jak zapłacić mniej, a zyskać więcej przy ubezpieczeniu samochodu? Z LINK4 to możliwe. A dodatkowo do wygrania samochód i bony na paliwo!

Lotto – zasady gry. Jak grać?

Lotto to nowa nazwa dawnego Dużego Lotka. Aby zagrać należy kupić los za 3 złote. Następnie należy samodzielnie lub „na chybił trafił” wybrać 6 z 49 liczb. Grać można w punktach Lotto jak również Online na stronie www.lotto.pl. Główną nagrodę wygrywa osoba która wytypuje prawidłowo 6 liczb. Uwaga ważne: Należy zachować los ponieważ jest to jedyny dowód udziału w grze i podstawa do wypłaty wygranej. Dla grających online dowodem udziału w grze jest zapis elektronicznej transakcji w systemie sprzedaży przypisanej do konta gracza.

Losowanie Lotto 15.07.2023 Wyniki.

Podczas losowania Lotto 15.07.2023 do wygrania była kwota 17 000 000 zł. Czy ktoś dziś został milionerem? Jakie wyniki Lotto wylosowano w studio 15.07.2023? Punktualnie o godzinie 21:50 wylosowane zostały następujące liczby 5, 9, 12, 36, 38, 48.

Lotto Plus - wyniki:

Szansę na dodatkowy 1 000 000 PLN mieli ci, którzy zagrali w Lotto Plus. Wystarczy do tradycyjnego zakładu Lotto dopłacić 1 zł, aby nasze liczby wzięły udział w dodatkowym losowaniu w ramach gry. Podczas losowania Lotto Plus 15.07.2023 padły następujące liczby 3, 17, 31, 35, 40, 48.

Lotto ile można wygrać?

Podstawowa, minimalna główna nagroda w Lotto to 2 miliony złotych. Lotto jest grą kumulacyjną. Jeśli w losowaniu nie padnie „szóstka”, pula na tę wygraną przechodzi na kolejne losowanie. Im więcej osób zagra, tym większa będzie pula na wygrane, ponieważ zależy ona od liczby zawartych zakładów. Po losowaniu pieniądze z puli przeznaczonej na wygrane dzielone są między zwycięzców, którzy trafnie wytypowali wylosowane liczby. Wyjątek stanowi „trójka”, w przypadku której zawsze wypłacane jest 24 zł. Jeśli trafionych „szóstek” będzie więcej, wygrana dzielona jest między zwycięzców. Wygrana za „piątkę” wynosi ok. 5300 zł. „Czwórka” to ok. 170 zł.

Lotto – kiedy odbywa się losowanie?

Losowania lotto odbywaj się 3 razy w tygodniu: wtorki, czwartki i soboty. Za każdym razem losowanie odbywa się o godzinie 22:00. Losowania można na żywo oglądać na antenie TVP 3 lub na stronie www.lotto.pl