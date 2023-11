„Za twoim przewodem, złączym się z narodem” – akcja „Niepodległa do hymnu”

Biuro „Niepodległa” po raz szósty zaprasza wszystkich Polaków – mieszkających w Polsce i za granicą – do wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Jak podkreśla Wojciech Kirejczyk, dyrektor Biura Niepodległa – „Wspólny śpiew ma niesamowitą moc wzmacniania więzi. Przykład wspólnego śpiewania hymnu pokazuje, jak dziedzictwo kulturowe wpływa na naszą tożsamość i poczucie własnej wartości”.

Samorządy, szkoły, instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz osoby prywatne 11 listopada organizują wspólne śpiewanie hymnu Polski. Aby dołączyć do akcji „Niepodległa do hymnu”, wystarczy wejść na stronę www.niepodlegla.gov.pl i znaleźć miejsce w swojej okolicy, gdzie z rodziną, bliskimi, sąsiadami można się przyłączyć do wielkiej biało-czerwonej rodziny. „Nawet jeśli śpiewamy wspólnie z nieznajomymi, to przez te kilka chwil możemy poczuć tę wspólnotę w sposób szczególny i niepowtarzalny. Daje też wzór do naśladowania i kontynuowania tradycji przez młodsze pokolenie” – dodaje Wojciech Kirejczyk.

Uczcijmy razem to, że 105 lat temu Polska odzyskała niepodległość i stała się wolnym, suwerennym i niepodległym krajem.

Zobacz spot i udostępnij na swoich kanałach komunikacji:

