Zadbaj o piękny uśmiech

Przestrzenie międzyzębowe to zdradliwe zakamarki jamy ustnej, gdzie jedzenie i bakterie lubią się ukrywać i zostawać na dłużej. Może to powodować próchnicę i stany zapalne dziąseł. Trzeba je skrupulatnie czyścić, a sama szczoteczka nie da sobie z tym rady. Jak to robić?

· Nici dentystyczne

To elastyczne nitki, które umożliwiają dokładne usunięcie resztek jedzenia i płytek nazębnych z trudno dostępnych obszarów między zębami. Sprawdzają się w przypadku ściśle osadzonych lub stłoczonych zębów. Są różne rodzaje nici, od tradycyjnych po takie o miętowym smaku czy dostosowanych do szczególnych potrzeb, np. aparatów ortodontycznych. Nić GUM ORTHO ma cienką, sztywną przewleczkę, dzięki czemu można ją łatwo wprowadzić pod aparat.

· Gumowe szczoteczki międzyzębowe

To cienkie szczoteczki tzw. SOFT-PICKS. Mają miękkie gumowe włosie, które podczas wprowadzania między zęby delikatnie masuje dziąsło i pomaga usunąć zanieczyszczenia. Szczoteczki są dostępne w różnych rozmiarach, co pozwala dostosować je do indywidualnych potrzeb. Dodatkowo możesz wybrać szczoteczki o miętowym smaku i zapachu, co zwiększa komfort i poczucie świeżości w jamie ustnej.

· Szczoteczki międzyzębowe z włosiem

Są wygodne, a wybór wielkości zależy od tego, jakie masz szczeliny między zębami. Ich włosie pokryte jest antybakteryjną powłoką zapewniającą ochronę przed szkodliwymi bakteriami. Dostępne są także szczoteczki, takie jak GUM BI-DIRECTION, mające sprytnie obracającą się konstrukcję, która umożliwia jej zatrzaśnięcie w dwóch różnych pozycjach. To pozwala na oczyszczenie różnych części jamy ustnej.

· Irygator jamy ustnej

Irygator (dentystyczny/oralny) używa strumienia wody lub roztworu z płynem do płukania ust, żeby wyczyścić przestrzenie międzyzębowe. Irygatory są łagodne dla dziąseł, dostępne w różnych modelach mających liczne tryby i ustawienia strumienia wody, co pozwala dostosować ich działanie do indywidualnych potrzeb.

Wybierz metodę, która najlepiej odpowiada twoim indywidualnym preferencjom. Wybór narzędzi do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych zawsze warto skonsultować z dentystą, który może doradzić jaka metoda jest najlepsza.