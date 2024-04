ZADECYDUJ o swoim najbliższym otoczeniu MASZ WPŁYW

Związek Miast Polskich wraz z Unią Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza od lat angażują się w działania, których celem jest zwiększenie uczestnictwa obywateli w życiu publicznym i frekwencji w wyborach. W tym roku kampania profrekwencyjna pn. „Co byś zrobił/a na swoim miejscu. Zdecyduj 7 kwietnia” ma ten sam cel: wesprzeć miasta w budowaniu przestrzeni do dialogu, promować aktywne postawy obywatelskie i uświadamiać mieszkańców, że ich głos jest ważny.

Oddaj głos, warto

Czy wiesz, że to właśnie w samorządach zapadają decyzje mające największy wpływ na komfort życia twojego, bliskich i sąsiadów? A nadchodzące wybory to dobra okazja, by wybrać władze, które chcą działać, wsłuchują się w głos lokalnej społeczności i są chętne do współpracy. Warto pójść na wybory samorządowe. – Dla jednych będzie to zdziwienie: „jak można nie pójść na wybory?”, dla innych - uznanie szczególnej powinności, w końcu na tym polega demokracja. Udział w wyborach to minimalny wysiłek z naszej strony. Obywatelstwo nie polega tylko na życzeniach i roszczeniach, ale też zobowiązaniach. A te nie sprowadzają się wyłącznie do płacenia podatków, ale też do dokonywania wyboru władz. Chyba zawsze społeczeństwo aspirowało, żeby decydować o tym, w jakim świecie żyje. Im większa globalizacja, tym częściej widzimy, że kwestia najbliższego sąsiedztwa jest dla nas ważna i mamy na nią wpływ – komentuje Jakub Wygnański, socjolog, działacz i współtwórca organizacji pozarządowych.

Młodzi wyborcy to żywioł

Prof. Jarosław Flis, socjolog, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Jagiellońskim, publicysta i komentator polityczny wspomina wybory parlamentarne i rekordową frekwencję z nadzieją, że i tym razem będzie podobnie. – Młodzi ludzie się przekonali, że od ich głosów coś zależy. To bardzo istotne. W ich przypadku przewagą jest to, że jeśli wcześniej nie głosowali, to nie sposób przewidzieć, na kogo zagłosują. To zasila demokrację. Młodzi są najmniej ukierunkowani swoimi wcześniejszymi wyborami i władza musi o młodych wyborców zabiegać. W większości miejsc - w handlu i usługach internetowych czy w programach medialnych – widać silniejszą kulturę zaangażowania, tj. oceny, wysłuchania głosów mieszkańców i postulatów. Ludzie, którzy mają świadomość swojego wpływu i tego, że ich głos się liczy, chętniej uczestniczą w życiu publicznym – wyjaśnia prof. Jarosław Flis.

Wpływ kampanii profrekwencyjnych

– Jeden z amerykańskich badaczy zauważył, że ludzie głosują, gdy się ich o to poprosi – dowcipnie zauważa prof. Jarosław Flis. – Dlatego należy do nich dotrzeć. Głosujemy, jeśli sami się czujemy ważni, wybory dotyczą istotnych dla nas spraw i te sprawy są blisko. Szczególnie jest to widoczne wśród mieszkańców z wyższym wykształceniem na wsi. Mają oni świadomość działania, wagi władzy gminy i bardzo często się z nią kontaktują, np. z radnymi – dodaje. Kampania ZMP i UMP „Co byś zrobił/a na swoim miejscu. Zdecyduj 7 kwietnia” zachęca wyborców do tego, by wzięli sprawy w swoje ręce i skorzystali z prawa głosu. – W ostatnich wyborach parlamentarnych osiągnęliśmy prawie 80 proc. frekwencję, m.in. za sprawą kampanii profrekwencyjnych. To był imponujący wynik na tle krajów świata. Kampanie wzywające do głosowania, jak m.in. Kampania ZMP mają sens szczególnie wtedy, kiedy wspólnie tworzą „falę”, np. z łącząc się z kampaniami, które prowadzą organizacje pozarządowe. Takie działania są konieczne, bo demokracje w Europie i na świecie są dziś zagrożone przez różne formy populizmu i manipulacji. Czasami nie zdajemy sobie sprawy, jak wielkim przywilejem jest to, że możemy głosować – mówi Jakub Wygnański.

Dlaczego nie korzystamy z prawa głosu

i Autor: Materiał prasowy Jakub Wygnański, socjolog, działacz i współtwórca organizacji pozarządowych

– Jedną z przyczyn jest przebodźcowanie. Wyborów jest strasznie dużo, niedawno mieliśmy parlamentarne. Po drugie: więcej wiemy o wyrazistych kandydatach na scenie publicznej na poziomie krajowym, niż lokalnym. Część osób może być trochę zagubiona, bo nie umie w jednym miejscu porównać kandydatów. Niektórzy są zorientowani na flagi partyjne, a z tym jest dużo zamieszania, bo takie owijanie się w sztandary może być mylące. Jest deficyt wiedzy. Wielu ludzi traktuje też swoje miejsce zamieszkania bardziej jako sypialnię, nie identyfikuje się z nim. Problemem nie jest tylko czynne, ale czasem także bierne prawo wyborcze (kandydowanie) - w ponad 400 miejscowościach zgłoszono tylko jedną osobę na stanowisko wójta czy burmistrza. Owszem, mogą oni przegrać sami ze sobą (jeśli nie uzyskają większości głosów „za”, frekwencja nie ma znaczenia). To nie są szczególnie poważne warunki wyborczej rywalizacji –twierdzi Jakub Wygnański, socjolog, działacz i współtwórca organizacji pozarządowych.

Twój głos ma znaczenie!

Już 7 kwietnia 2024 r. każdy z nas otrzyma niepowtarzalną szansę, by wybrać władze w swojej miejscowości, gminie czy regionie. Pamiętaj, żeby głosować tam, gdzie mieszkasz. Głosując w innym miejscu – decyzję o tym, kto będzie w samorządzie – oddajesz innym. –Udział w głosowaniu wymaga pewnego wysiłku, udania się do punktu głosowania, ale też mądrego rozpoznania i wyboru odpowiednich kandydatów – mówi Jakub Wygnański. – Warto też doceniać ludzi, którzy startują w wyborach, gdyż wielu z nich reprezentuje jakiś etos służby publicznej.

