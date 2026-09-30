Zakupy robimy już bez wstawania z kanapy

Smartfonem kupujemy już coraz więcej

„Gospodarka kanapowa” to nie tylko klasyczny e-commerce. Obejmuje również streaming, dostawy jedzenia, subskrypcje, zakupy produktów codziennego użytku oraz usługi dostępne online. Trend rozpoczął się jeszcze przed pandemią, podczas niej zdecydowanie przyspieszył, a po zniesieniu ograniczeń cyfrowe przyzwyczajenia wcale nie zniknęły. Dobrze pokazują to dane Visa: udział krajowego wolumenu płatności Visa realizowanego zdalnie – online i w aplikacjach – wzrósł w Polsce z 10% w 2019 roku do 24% w 2026 roku.1

Zmiana dotyczy nie tylko tego, jak robimy zakupy, ale również tego, jak spędzamy wolny czas. W Polsce udział kart powiązanych ze streamingiem i płatną telewizją wzrósł około 15-krotnie między 2018 a 2026 rokiem.2 Co ciekawe, jest dziś większy niż udział kart wykorzystywanych do płacenia za kino i koncerty.3 „Kanapa” jest oczywiście metaforą – nie każda transakcja internetowa odbywa się w domu. Dane pokazują jednak, jak wiele codziennych potrzeb możemy dziś zaspokoić za pomocą ekranu komputera lub telefonu.

Sklep, kasa i portfel w jednym urządzeniu

Wraz z rosnącą popularnością cyfrowych zakupów zmienia się także sposób, w jaki płacimy. Coraz większe znaczenie ma smartfon, który może towarzyszyć klientowi od momentu wyszukania produktu aż po finalizację transakcji. Według danych Visa płatności mobilne stanowią już 59% transakcji e-commerce w Europie, a do 2030 roku ich udział ma wzrosnąć do 75%. Niemal jedna trzecia Europejczyków deklaruje również, że w przyszłości zamierza polegać wyłącznie na portfelach mobilnych.4Oznacza to, że smartfon coraz częściej przestaje być jedynie urządzeniem, na którym przeglądamy ofertę sklepu. Może stać się również naszym cyfrowym portfelem.

– Cyfrowe zakupy przestały być czymś okazjonalnym i stały się częścią codziennych nawyków. Wraz z tym zmieniają się oczekiwania konsumentów – wygoda staje się standardem, a moment płatności powinien być naturalnym przedłużeniem całej ścieżki zakupowej, a nie jej najbardziej wymagającym etapem. Dlatego potrzebne są rozwiązania, które ograniczają liczbę czynności po stronie kupującego, a jednocześnie wykorzystują zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa. Portfele cyfrowe oraz metody płatności w internecie typu Click to Pay wpisują się właśnie w ten kierunek: upraszczają płatność, nie rezygnując z ochrony danych i bezpieczeństwa transakcji – mówi Mateusz Oleksy, dyrektor generalny Visa w Polsce.

Portfel cyfrowy: mniej wpisywania, szybsza płatność

Jednym ze sposobów na uproszczenie zakupów jest korzystanie z portfela cyfrowego. Aby zacząć z niego korzystać, wystarczy dodać do niego kartę Visa – na przykład w aplikacji portfela lub aplikacji bankowej – i przejść wymagany proces weryfikacji. Przy kolejnych zakupach nie trzeba już za każdym razem ręcznie wpisywać danych karty. Transakcję można potwierdzić np. odciskiem palca lub rozpoznawaniem twarzy.

Za bezpieczeństwem takich płatności stoi również tokenizacja. Polega ona na zastąpieniu danych karty unikalnym cyfrowym tokenem. Nawet jeśli taki token trafi w niepowołane ręce, nie pozwala on odtworzyć danych karty i jest bezużyteczny dla oszusta.

Autor: Visa/ Materiały prasowe

Click to Pay, czyli wygoda płatności zbliżeniowej przeniesiona do internetu

Podobną prostotę oferuje Click to Pay – metoda płatności, która przenosi do zakupów internetowych wygodę znaną z płacenia zbliżeniowego. Nie trzeba za każdym razem przepisywać numeru karty i innych wrażliwych danych. Co istotne, płacenie za pomocą Click to Pay wiąże się z ponad 90% niższym poziomem oszustw niż w przypadku ręcznego wpisywania danych karty.

W zakupach internetowych ma to szczególne znaczenie. Im więcej rzeczy kupujemy online i im częściej robimy to za pomocą smartfona, tym ważniejsze staje się połączenie dwóch elementów: łatwego procesu płatności i mechanizmów zabezpieczających transakcję.

Kupiłeś w internecie, ale przesyłka nie dotarła? Jest jeszcze chargeback

Wygodna płatność to jednak tylko część całego procesu zakupowego. Problem może pojawić się już po jej dokonaniu – na przykład, gdy zamówiony produkt nie dociera, okazuje się wadliwy albo niezgodny z opisem. Zdarza się również, że opłacona usługa nie zostaje wykonana albo sprzedawca bankrutuje. W takich sytuacjach osoby płacące kartą Visa – również kartą dodaną do portfela cyfrowego – mogą skorzystać z dodatkowej warstwy ochrony w postaci procedury chargeback.

Jak to działa? W pierwszej kolejności należy spróbować rozwiązać problem bezpośrednio ze sprzedawcą. Jeżeli nie przyniesie to rezultatu, posiadacz karty Visa może zgłosić sprawę bankowi, który wydał kartę. Bank oceni reklamację i może rozpocząć procedurę odzyskania środków od banku sprzedawcy.

Cyfrowe zakupy stają się więc nie tylko coraz powszechniejsze. Zmienia się cały proces – od znalezienia produktu, przez wybór oferty, aż po płatność i zabezpieczenie klienta na wypadek problemów z transakcją. A urządzeniem, które coraz częściej łączy wszystkie te etapy, jest smartfon.

Artykuł powstał we współpracy z Visa

[1] Visa Business and Economic Insights, The Great Indoors: How the “Couch” Is Redefining Consumer Spending Habits, analiza zanonimizowanych danych VisaNet.

[2] Tamże.

[3] Tamże.

[4] Visa & Ipsos, Decoding the European Mobile Wallet Evolution: Consumer Adoption and the Future of Wallets, 2023.