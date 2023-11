i Autor: Materiały prasowe Zamek Królewski w Warszawie

„Pocztówki z widokiem na Zamek”

Zamek Królewski w Warszawie

0:05 Materiał sponsorowany Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Od wtorku do niedzieli w godz. 14.00–17.00 (ostatnie wejście o godz. 16.00) obowiązuje bezpłatny wstęp na Trasę Królewską, w tym: do Apartamentu Wielkiego i Apartamentu Królewskiego oraz Sal Sejmowych. Darmowe jest również zwiedzanie wystawy „Pocztówki z widokiem na Zamek”, a także wejście na pokaz obrazu Tycjana „Portret młodzieńca”. Od wtorku do niedzieli w godz. 10.00–17.00 (ostatnie wejście o godz. 16.00) w Pałacu pod Blachą można zwiedzić Apartamenty Księcia Józefa Poniatowskiego.