Zielona energia dla Polski

Polska jest jednym z liderów rynku europejskiego wodoru – jesteśmy 3. producentem tego gazu w Europie, a 5. na świecie. Jest to wodór szary, technologiczny (wytwarzany z paliw kopalnych – przy.red.). To nas zobowiązuje do tego, by być na pozycji lidera także w produkcji zielonego wodoru, bo Polska ma potencjał produkcyjny i zużycia wodoru w gospodarce – mówi Ireneusz Zyska, wiceminister Klimatu i Środowiska. – Polski rząd od samego początku tej kadencji parlamentu w 2019 r. rozumiał czym jest wodór i jakie będzie mieć znaczenie dla świata. Rozpoczęliśmy prace nad Polską Strategią Wodorową. Uczestniczy w tym wiele podmiotów z Polski i zagranicy, również polska nauka, firmy start'apowe, administracja rządowa i samorządowa. Wszystko po to,aby zbudować ekosystem gospodarczy i by wykorzystać szansę, która stoi przed Polską. Wspieramy wszystkie inicjatywy związane z zielonym wodorem – wyjaśnia.

Wiele polskich firm wykorzystuje tę technologię – jest m.in. kilku producentów autobusów z napędem wodorowym, polska firma z Rzeszowa opracowała domowy elektrolizer do produkcji wodoru. Zielony wodór będzie mógł stać się paliwem powszechnym. W Polsce powstają doliny wodorowe, czyli stowarzyszenia, w których siły łączą ośrodki naukowe, samorządy i firmy.

Zielony zamiast szarego

Wiodącym producentem wodoru w Polsce jest PKN ORLEN, który intensyfikuje prace nad produkcją wodoru z odnawialnych i niskoemisyjnych źródeł. – W odpowiedzi na Polską Strategię Wodorową ogłosiliśmy w 2022 r. dedykowaną strategię wodorową,w której zaznaczyliśmy źródła produkcji wodoru. Obecnie,już jako połączony koncern multienergetyczny do końca bieżącej dekady chcemy zainstalować w jednostkach zasilanych nisko– i zeroemisyjnym paliwem wodorowym ponad 1 GW mocy. Przygotowujemy projekty, które koncentrują się na wykorzystaniu magazynów w postaci kawern solnych (dziś służą do przechowywania ropy, paliw i gazu – przyp. red.). Będziemy traktować tę część magazynowania jako stabilizator dostaw wodoru dla przemysłu – mówi Grzegorz Jóźwiak, dyrektor Biura Technologii Wodorowych i Paliw Syntetycznych ORLEN. – Pierwszym krokiem będzie zamiana wodoru,który powstaje przy produkcji paliw czy nawozów, na wodór odnawialny. Przewidujemy, że największym odbiorcą tego paliwa będzie przemysł. Obserwujemy też bardzo dynamicznie rozwijający się segment wodoru w transporcie.To szczególnie widoczne w dużych miastach, w których zwiększa się zastosowanie autobusów wodorowych. W tym roku na Śląsku uruchomimy pierwszą ogólnodostępną stację tankowania wodoru. Druga stacja będzie uruchomiona – też w tym roku – w Poznaniu. Kolejne stacje są już na etapie projektowania. Uczestniczymy w dużym europejskim projekcie,którego celem jest produkcja wodoru i rozwój infrastruktury tankowania tego paliwa. Chcemy,by do końca obecnej dekady powstało ponad 100 stacji tankowania wodoru. Tak, by infrastruktura tankowania w regionie pozwalała na swobodne poruszanie się transportem ciężkim – opowiada. By ułatwić działanie firmom zajmującym się produkcją zielonego wodoru, infrastrukturą i jego odbiorem, Komisja Europejska chce powołać Europejski Bank Wodorowy. Będzie on oferował dofinansowanie, a pierwsze aukcje zapowiedziane zostały jeszcze na ten rok.