120 tys. domów oraz 20 tys. bloków mieszkalnych do odbudowania. I nie tylko

Nie ulega wątpliwości, że sama Ukraina własnymi siłami nie jest w stanie odbudować się ze zniszczeń. Tym bardziej, że końca wojny nie widać i należy założyć, że Rosjanie nadal będą niszczyć infrastrukturę Ukrainy. Dane obrazujące skale zniszczeń są szacunkowe. – Pracujemy nad planem odbudowy w ramach Narodowej Rady ds. Odbudowy Ukrainy po Wojnie Mamy 24 grupy robocze, które zajmują się wyliczaniem skali szkód wyjaśnia agencji Newseria Biznes Ołeksandr Romanyszyn, wiceminister gospodarki Ukrainy. – Posiadamy szczegółowy plan dotyczący działań, które należy podjąć po zakończeniu wojny. Dysponujemy różnymi wyliczeniami. W środku wojny licznik wskazywał straty o wartości 300 mld euro. Teraz to już ok. 600 mld euro…

To ostrożne szacunki, bo te Banku Światowego dopuszczają, że straty mogą wynosić nawet bilion USD. Nawet jednak, gdyby wynosiły połowę, to przypomnijmy, że w 2021 r. PKB Ukrainy wyniosło nieco ponad 200 mld dolarów, a w 2022 r. (wg oficjalnych danych rządowych) zmniejszył się o 30,4 proc. Z jakich źródeł miałaby być finansowana odbudowa Ukrainy? 10 stycznia wskazał je na posiedzeniu swego rządu, premier Denys Szmyhal (47 l.)

„Rok 2023 będzie rokiem nie tylko zwycięstwa Ukrainy, ale także początkiem wielkiej odbudowy zniszczonych i zniszczonych. Skala tych zniszczeń jest kolosalna. Mówimy o setkach miliardów dolarów strat. W związku z tym program odbudowy Ukrainy będzie największym projektem odbudowy od czasów II wojny światowej”. Według szefa rządu ukraińskiego ten plan ma opierać się na czterech filarach. W pierwszej kolejności wykorzystane zostanie 17 mld hrywien (ok. 465 mln USD) ze skonfiskowanych funduszy rosyjskich banków. Dodajmy, że pod listopada 2022 r. przewodnicząca Komisji Europejskiej zakomunikowała, że „zablokowaliśmy 300 mld euro rezerw rosyjskiego banku centralnego i zamroziliśmy 19 mld euro pieniędzy rosyjskich oligarchów”.

Drugie źródło finansowania są środki bezpośrednie z budżetu państwa. W tym roku to 35,5 mld hrywien. Trzeci filar pomocy to wsparcie finansowe od partnerów międzynarodowych. „Są już pierwsze kroki w tym kierunku. USA zdecydowały się przeznaczyć na odbudowę Ukrainy 1,4 mld dolarów, czyli ponad 56 mld hrywien; pieniądze powinny dotrzeć w najbliższej przyszłości” – donosi agencja Ukrinform. Czwarte źródło to środki od darczyńców z całego świata zbierane na platformie United24. Inicjatorem powstania platformy był prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Podkreślić trzeba, że Ukraina nie czeka z odbudową kraju na zakończenie wojny. Plan odbudowy istnieje, jest na bieżąco korygowany. Co ważne, już – gdzie to jest możliwe – odbudowuje się zniszczoną infrastrukturę mieszkaniową. Straty w infrastrukturze mieszkaniowej Bank Światowy wyceniła na ok. 100 mld USD. Od 13 stycznia takie działania koordynuje Państwowa Agencja Odbudowy i Rozwoju Infrastruktury Ukrainy. Jak poinformował Ukrinform, jeśli międzynarodowi partnerzy Ukrainy (czytaj: Zachód – SE.pl) skierowaliby na ten cel 15-17 mld dolarów, to wszystkie zniszczone mieszkania i ważna infrastruktura krytyczna mogą zostać odbudowane w ciągu roku. Z końcem roku prezydent Zełenski ostatecznie potwierdził, że Ukrainie w kwestii jej odbudowy po wojennych zniszczeniach doradza (od kilku miesięcy) megakorporacja amerykańska Black Rock. Wg danych z 2021 r. firma zarządza 10 bln dolarów inwestorów z całego świata. To więcej niż budżet każdego państwa z wyjątkiem USA i Chin! Ile, nawet z taką pomocą, potrwa całkowita odbudowa Ukrainy? Z pewnością nie rok i nie dwa, nie trzy...

