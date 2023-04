130 jeńców ukraińskich wróciło z rosyjskiej niewoli. Fundusz wymiany działa. Co to takiego?

Według źródeł rosyjskich stało się to dzięki inicjatywie szefa Grupy Wagnera. „W przeddzień jasnego Zmartwychwstania Chrystusa Prigożyn wydał rozkaz odesłania do domu dużej grupy wziętych do niewoli żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy” - podała na swoim kanale Telegram Tatiana Moskałkowa, komisarz ds. praw człowieka przy prezydencie Rosji. Ministerstwo Obrony FR nie wydało komunikatu w tej sprawie. 15 kwietnia szef czeczeńskiego parlamentu Mahomed Daudow poinformował, że z ukraińskiej niewoli wróciło pięciu czeczeńskich żołnierzy. Według niego stało się to w wyniku negocjacji, które trwały od grudnia 2022 r. – podał kommersant.ru. Wielkanocna wymiana (w przeddzień prawosławnych obchodów tego święta) była drugą dużą wymianą jeńców wojennych w ostatnim tygodniu. W poniedziałek (10 kwietnia) Rosja i Ukraina ogłosiły, że zwolniono 106 rosyjskich jeńców wojennych w zamian za 100 Ukraińców.

Nie ma jasnych i pewnych danych o tym, ilu jeńców jest w niewoli ukraińskiej i rosyjskiej. Zważywszy na straty własne Federacji Rosyjskiej (dane mocno rozbieżne), a także na to, że Siły Zbrojne Ukrainy też je ponoszą, można założyć, że jeńców jest wielu. Obie strony wojny, o czym podkreśla niezależny rosyjski portal Meduza (wbrew pozorom są takie) używają w rzeczonej sprawie pojęcia „fundusz wymiany” (przy czym Ukraina częściej od FR). „Cynicznie rzeczowe sformułowanie „fundusz wymiany” w znaczeniu „jeńców” pojawiło się podczas konfliktu w Donbasie w latach 2014-2015. Stosowano je po obu stronach frontu. Początkowo był to najprawdopodobniej żargon wojskowy” – sygnalizuje Meduza. Taki fundusz obecnie „tworzą” nie tylko wzięci do niewoli żołnierze, ale i cywile. Szacuje się, że w charakterze zakładników Rosjanie przetrzymują ok. tysiąca cywilów, którzy wykazali się proukraińskimi postawami. W opinii Meduzy fundusz wymiany „zasilił” także aresztowany 30 marca dziennikarz „The Wall Street Journal”, mieszkający od 6 lat w Londynie, Evan Gershkovich określiło aresztowanie amerykańskiego kolegi „uzupełnieniem funduszu wymiany”, nazywając go zakładnikiem.

The big Easter POW swap. It took place during the last days in several stages. 130 Ukrainians are coming back. Easter.Hope is the quintessence of the holiday. This is exactly what the prisoners' relatives felt having waited for so long. pic.twitter.com/YCQwv0lVfe— Andriy Yermak (@AndriyYermak) April 16, 2023