2-letnia Danka zniknęła bez śladu! Trwają dramatyczne poszukiwania dziewczynki

Zaginęła 2-letnia dziewczynka! Co się stało z Danką Ilić?

Jak przekazuje TVN 24, 26 marca 2024 roku w miejscowości Banjsko Polje we wschodniej Serbii zaginęła 2-letnia Danka Ilić. Według ustaleń serbskiego ministerstwa spraw wewnętrznych, dziewczynka ma brązowe oczy oraz brązowe włosy i około 85 centymetrów wzrostu. Ostatnio widziano ją w fioletowych spodniach, oliwkowozielonej kurtce i czarnych tenisówkach.

TVN 24 wyjaśnia także, władze Serbii priorytetowo traktują zaginięcie dziewczynki - po raz pierwszy uruchomiono system "Pronadi me" (serb. Znajdź mnie) - narzędzie do szybkiego powiadamiania obywateli, zaprojektowane specjalnie na potrzeby przypadków zaginięć nieletnich. W poszukiwania zaangażowane są wszystkie służby, policja, straż pożarna oraz setki ochotników. Przeszukiwane są opuszczone budynki, lasy i pobliskie jeziora. przez policję od razu włączyły się straż pożarna i ochotnicy z lokalnej społeczności. Służby skupiły się na przeszukaniu pobliskiego lasu i jeziora. Na razie bezskutecznie.

‼️Амбасада 🇷🇸 моли да уколико на територији 🇦🇹 препознате несталу девојчицу Данку Илић (2) одмах јавите 🇷🇸 или 🇦🇹 полицији или на следеће ☎️ ⬇️МУП 🇦🇹 133Амбасада РС у 🇦🇹 +436677704145МУП 🇷🇸 192Извор: https://t.co/Jp8yepLLnJ pic.twitter.com/Is2wKbw601— Serbia in Austria (@SRBinAustria) March 31, 2024

Przełom nastąpił 30 marca. To wtedy obywatel Serbii mieszkający w stolicy Austrii miał widzieć dziewczynkę w towarzystwie dwóch kobiet. Wykonał im zdjęcia, które przekazał serbskim władzom, a one następnie austriackiej policji. Po obejrzeniu zdjęć krewni doszli do wniosku, że najprawdopodobniej przedstawiają one Dankę Ilić.

Ambasada Serbii w Austrii wezwała do kontaktu każdego, kto zauważy dziewczynkę. W poszukiwania włączył się także Interpol.