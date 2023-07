21-letnia turystka bestialsko zgwałcona! Kolejny koszmar na greckiej wyspie

TO zdanie pogrąży ostatecznie Putina? Eksperci już przekazali je do trybunału

Gwałt na Rodos. Ofiarą 21-letnia turystka

Cała Polska żyje w ostatnich tygodniach koszmarem, jaki spotkał na jednej z greckich wysp Anastazję z Wrocławia. Kobieta została zgwałcona i brutalnie zamordowana. Do zbrodni doszło na wyspie Kos. Niestety, w będącej celem wielu turystów Grecji doszło do kolejnego szokującego zdarzenia. Jak podaje telewizja Dailymail, 21-letnia kobieta, obywatelka Wielkiej Brytanii, została zgwałcona na wyspie Rodos. Wedle relacji greckich mediów, starszy mężczyzna zabrał pokrzywdzoną ze sklepu w Lindos do hotelu w Pefkos, gdzie doszło do ataku. Mężczyzna miał zmusić 21-latkę do stosunku płciowego. Groził jej, że ją pobije. Policja zatrzymała 47-letniego podejrzanego, obywatela Grecji. Ubrania 21-latki zostały zabezpieczone i wysłane do Dyrekcji ds. Dochodzeń Kryminalnych w celu badań DNA.

Kim jest podejrzany o zabójstwo Anastazji?