7-latek z zimną krwią zastrzelił mężczyznę. "Zupełnie przypadkowa ofiara"

7-latek zastrzelił obcego mężczyznę zupełnie bez powodu. Pochwalił się po dwóch latach, że zabił człowieka. Chciał też zamordować kolegę z klasy

Ta historia z Teksasu mrozi krew w żyłach! Wszystko zaczęło się w 2022 roku. Brandon O'Quinn Rasberry (+32 l.) jak wielu Amerykanów mieszkał w przyczepie kempingowej. Stała wśród innych przyczep na terenie Lazy J RV Park w Nixon. Niedaleko mieszkali 7-letni chłopiec z dziadkiem. 18 stycznia dziecko obudziło się w nocy. Wzięło pistolet należący do dziadka i wymknęło się na zewnątrz. 7-latek wszedł do środka przyczepy 32-latka. Stanął nad śpiącym mężczyzną i strzelił mu prosto w głowę. Potem spokojnie wyszedł i wrócił do przyczepy. Po dwóch dniach w Lazy J RV Park zaroiło się od policjantów. Brandon od dwóch dni nie pojawił się w pracy i zgłoszono jego zaginięcie. W przyczepie znaleziono ciało, a policja od razu zakwalifikowała zdarzenie jako morderstwo. Ale kto go dokonał? Nie było żadnych śladów. Nikt nie przypuszczał, że zaledwie 7-letni chłopiec mógł zabić. Zwłaszcza, że nie miał absolutnie żadnego motywu. Przełom w sprawie nastąpił dopiero teraz, po ponad dwóch latach.

Dziś zabójca ma niespełna 10 lat. Jest za młody, by iść do więzienia. Dziecko trafiło do psychiatrycznej placówki zamkniętej, gdzie ma być poddawane badaniom i terapii

Jak podaje KENS5, policjanci zostali wezwani do szkoły podstawowej, gdzie uczył się niespełna 10-letni już nieletni psychopata. W szkolnym autobusie doszło bowiem do awantury, podczas której chłopak groził koledze pobiciem i pozbawieniem życia. Podczas przesłuchania chłopak pochwalił się niespodziewanie, że już kiedyś zabił człowieka. Mówił o szczegółach zabójstwa w Nixon, które w szokujący sposób uprawdopodobniały jego opowieść. Łuski znalezione na miejscu zbrodni pasowały do broni dziadka 10-latka. Chłopak spokojnie powiedział, że przed zbrodnią widział raz swoją ofiarę, jak spacerowała, ale nie miał żadnego powodu, by mieć do 32-latka jakikolwiek żal. Nie potrafił wyjaśnić, czemu go zabił. Co było dalej? W Teksasie jakakolwiek odpowiedzialność karna nawet w przypadku tak ciężkiego przestępstwa nie dotyczy osób poniżej 10. roku życia. Dziecko trafiło jednak do psychiatrycznej placówki zamkniętej, gdzie ma być poddawane badaniom i terapii. Rodzina ofiary ogłosiła, że przebacza sprawcy i uważa, że należy go leczyć oraz modlić się za niego.

