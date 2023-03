Chiński plan pokojowy. Co zakłada? Tutaj przeczytasz cały tekst

Władimir Putin poparł chiński plan pokojowy. Jakie są założenia tego planu? Czemu Ukraina i Zachód raczej go nie poprą?

Po spotkaniu z chińskim przywódcą Władimir Putin wyraził chęć rozpoczęcia procesu pokojowego na Ukrainie, jednak na modłę chińską. "Wiele postanowień chińskiego planu pokojowego można przyjąć za podstawę uregulowania konfliktu na Ukrainie, kiedy tylko Zachód i Kijów będą na to gotowe" - stwierdził Putin. Co to oznacza? Czy Ukraina i Zachód zaakceptują pokojowy plan Chin dotyczący wojny na Ukrainie? Trudno uznać, by były na to realne szanse. Chiński plan pokojowy był wielokrotnie krytykowany na Zachodzie z powodu zbyt daleko idących ustępstw wobec rosyjskiego dyktatora. Nie ma w nim mowy, przynajmniej wprost, o wycofaniu się Rosji z okupowanych terytoriów i oddaniu ich Ukrainie, tymczasem Ukraina zawsze twardo deklarowała zamiar odzyskania wszystkich tych ziem z Krymem włącznie. Chiny żądają także zakończenia stosowania "jednostronnych sankcji", a więc zniesienia sankcji nałożonych na Rosję. Jaki jest pełen tekst chińskiego planu pokojowego? Znajdziesz go poniżej.

Chiński plan pokojowy. Cały tekst

1. Poszanowanie suwerenności wszystkich krajów. Należy ściśle przestrzegać powszechnie uznanego prawa międzynarodowego, w tym celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych. Suwerenność, niezależność i integralność terytorialna wszystkich krajów muszą być skutecznie utrzymane. Wszystkie kraje, duże czy małe, silne czy słabe, bogate czy biedne, są równymi członkami społeczności międzynarodowej. Wszystkie strony powinny wspólnie stać na straży podstawowych norm rządzących stosunkami międzynarodowymi oraz bronić międzynarodowej uczciwości i sprawiedliwości. Należy promować równe i jednolite stosowanie prawa międzynarodowego, jednocześnie odrzucając podwójne standardy.

2. Porzucenie mentalności zimnowojennej. Bezpieczeństwo jednego kraju nie powinno być realizowane kosztem innych. Bezpieczeństwo regionu nie powinno być osiągane poprzez wzmacnianie lub rozszerzanie bloków militarnych. Uzasadnione interesy i obawy w zakresie bezpieczeństwa wszystkich krajów muszą być traktowane poważnie i trzeba należycie się nimi zająć. Nie ma prostego rozwiązania złożonego problemu. Wszystkie strony powinny, kierując się wizją wspólnego, wszechstronnego, opartego na współpracy i trwałego bezpieczeństwa oraz mając na uwadze długoterminowy pokój i stabilność na świecie, pomóc w stworzeniu zrównoważonej, skutecznej i trwałej architektury bezpieczeństwa europejskiego. Wszystkie strony powinny sprzeciwiać się dążeniu do własnego bezpieczeństwa kosztem bezpieczeństwa innych, zapobiegać konfrontacji bloków i wspólnie działać na rzecz pokoju i stabilności na kontynencie euroazjatyckim.

3. Zaprzestanie działań wojennych. Konflikt i wojna nikomu nie służą. Wszystkie strony muszą zachować rozsądek i powściągliwość, unikać podsycania ognia i zaostrzania napięć oraz zapobiegać dalszemu pogłębianiu się kryzysu, a nawet wymknięciu się go spod kontroli. Wszystkie strony powinny wspierać Rosję i Ukrainę w działaniach w tym samym kierunku i jak najszybszym wznowieniu bezpośredniego dialogu, tak aby stopniowo doprowadzić do deeskalacji sytuacji i ostatecznie do kompleksowego zawieszenia broni.

4. Wznowienie rozmów pokojowych. Dialog i negocjacje to jedyne realne rozwiązanie kryzysu na Ukrainie. Należy zachęcać i wspierać wszelkie wysiłki na rzecz pokojowego rozwiązania kryzysu. Społeczność międzynarodowa powinna pozostać zaangażowana we właściwe podejście do promowania rozmów pokojowych, pomóc stronom konfliktu jak najszybciej otworzyć drzwi do politycznego porozumienia oraz stworzyć warunki i platformy do wznowienia negocjacji. Chiny będą nadal odgrywać konstruktywną rolę w tym zakresie.

5. Rozwiązanie kryzysu humanitarnego. Należy zachęcać i wspierać wszelkie środki sprzyjające złagodzeniu kryzysu humanitarnego. Operacje humanitarne powinny być prowadzone zgodnie z zasadami neutralności i bezstronności, a kwestie humanitarne nie powinny być upolityczniane. Należy skutecznie chronić bezpieczeństwo ludności cywilnej oraz stworzyć korytarze humanitarne umożliwiające ewakuację ludności cywilnej ze stref konfliktów. Konieczne są wysiłki na rzecz zwiększenia pomocy humanitarnej na odpowiednich obszarach, poprawy warunków humanitarnych oraz zapewnienia szybkiego, bezpiecznego i niezakłóconego dostępu pomocy humanitarnej, aby zapobiec kryzysowi humanitarnemu na większą skalę. Należy wspierać ONZ w odgrywaniu roli koordynacyjnej w kierowaniu pomocy humanitarnej do stref konfliktów.

6. Ochrona ludności cywilnej i jeńców wojennych. Strony konfliktu powinny ściśle przestrzegać międzynarodowego prawa humanitarnego, unikać ataków na ludność cywilną lub obiekty cywilne, chronić kobiety, dzieci i inne ofiary konfliktu oraz szanować podstawowe prawa jeńców wojennych. Chiny popierają wymianę jeńców wojennych między Rosją a Ukrainą i wzywają wszystkie strony do stworzenia w tym celu korzystniejszych warunków.

7. Zapewnienie bezpieczeństwa elektrowni jądrowych. Chiny sprzeciwiają się zbrojnym atakom na elektrownie jądrowe lub inne pokojowe obiekty jądrowe i wzywają wszystkie strony do przestrzegania prawa międzynarodowego, w tym Konwencji o bezpieczeństwie jądrowym (CNS), oraz do zdecydowanego unikania wypadków jądrowych spowodowanych przez człowieka. Chiny wspierają Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA) w odgrywaniu konstruktywnej roli w promowaniu bezpieczeństwa obiektów jądrowych.

8. Ograniczanie ryzyka strategicznego. Nie wolno używać broni nuklearnej i nie wolno toczyć wojen nuklearnych. Należy przeciwstawić się groźbie lub użyciu broni jądrowej. Należy zapobiegać rozprzestrzenianiu broni jądrowej i unikać kryzysu nuklearnego. Chiny sprzeciwiają się badaniom, rozwojowi i użyciu broni chemicznej i biologicznej przez jakikolwiek kraj w każdych okolicznościach.

9. Ułatwienie eksportu zboża. Wszystkie strony muszą w pełni i skutecznie w zrównoważony sposób wdrożyć Inicjatywę Czarnomorską podpisaną przez Rosję, Turcję, Ukrainę i ONZ oraz wspierać ONZ w odgrywaniu ważnej roli w tym zakresie. Zaproponowana przez Chiny inicjatywa współpracy w zakresie światowego bezpieczeństwa żywnościowego stanowi wykonalne rozwiązanie światowego kryzysu żywnościowego.

10. Zniesienie jednostronnych sankcji. Jednostronne sankcje i maksymalne naciski nie rozwiążą problemu; tworzą tylko nowe problemy. Chiny sprzeciwiają się jednostronnym sankcjom nieautoryzowanym przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Odpowiednie kraje powinny zaprzestać nadużywania jednostronnych sankcji i „długiej jurysdykcji” wobec innych krajów, aby przyczynić się do deeskalacji kryzysu na Ukrainie i stworzyć warunki dla krajów rozwijających się, aby mogły rozwijać swoje gospodarki i poprawiać życie swoich obywateli.

11. Utrzymanie stabilności łańcuchów dostaw i łańcuchów przemysłowych. Wszystkie strony powinny usilnie utrzymywać istniejący światowy system gospodarczy i sprzeciwiać się wykorzystywaniu gospodarki światowej jako narzędzia lub broni do celów politycznych. Konieczne są wspólne wysiłki, aby złagodzić skutki kryzysu i zapobiec zakłóceniu przez niego międzynarodowej współpracy w dziedzinie energii, finansów, handlu żywnością i transportu oraz osłabianiu przez niego globalnego ożywienia gospodarczego.

12. Promowanie odbudowy pokonfliktowej. Społeczność międzynarodowa musi podjąć działania wspierające odbudowę pokonfliktową w strefach konfliktu. Chiny są gotowe udzielić pomocy i odegrać konstruktywną rolę w tym przedsięwzięciu.

Sonda Czy Ukraina powinna poprzeć chiński plan pokojowy? Tak Nie

China peace plan for Ukraine could be basis to end war, Russian President Vladimir Putin says https://t.co/0rqquXuSld— BBC News (World) (@BBCWorld) March 21, 2023

QUIZ. Najważniejsze bitwy w dziejach świata. Pytamy tylko o to, kto z kim walczył! Łatwe? Pytanie 1 z 13 Na start coś banalnego. W 1683 roku w bitwie pod Wiedniem polska armia dowodzona przez Jana III Sobieskiego walczyła z... Austro-Węgrami Turkami Rosjanami Dalej