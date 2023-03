Chiny chcą wygranej Putina? "Dla nich Rosja nie może przegrać tej wojny"

Polski podróżnik jest uwięziony w potężnym sztormie na lodowcu. „To wyścig z czasem, by ratować życie”

Chiny od początku wojny na Ukrainie z jednej strony starają się nie zostać krajem bezpośrednio zaangażowanym w konflikt, a z drugiej zdają się coraz bardziej otwarcie stawać po stronie Rosji. Wywiad USA ostrzegał nawet niedawno przed możliwością dozbrajania Moskwy przez Pekin. Skąd taka postawa? Chiny zdecydowanie wolą, by szala zwycięstwa przechyliła się na stronę Władimira Putina, bo to jest w ich interesie - mówi w rozmowie z Polską Agencją Prasową wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Jakub Jakóbowski. Dla Pekinu "Rosja tej wojny nie może przegrać" - powiedział ekspert. "Moskwa słaba, przegrana, skłonna do rozmów, a być może nawet układania się z Zachodem byłaby poważnym problemem dla chińczyków" - dodał Jakub Jakóbowski.

Chiny obawiają się chaosu po upadku reżimu Putina. "Xi Jinping bardzo dużo zainwestował w relacje z Putinem"

Jak podkreślił, Pekin obawia się chaosu, jaki zapanowałby na terenie dawnego ZSRR po upadku reżimu. Co więcej, mogłoby to także podkopać autorytet obecnych władz w Pekinie, ponieważ przywódca Chin Xi Jinping "bardzo dużo zainwestował w relacje z Putinem". "Uważam, że stąd bierze się to poparcie, którego Chiny udzielają Rosji. USA i Zachód szerzej związane ekonomicznie, gospodarczo i militarnie w Europie i jednocześnie Rosja, która słabnie i coraz bardziej wpada w chińską orbitę wpływów. Z tego punktu widzenia utrzymywanie tego kursu jest dla Chin korzystne" - powiedział ekspert.

