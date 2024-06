Czekał na koniec świata i mordował! "Dzieci i żona zniknęły"

Para czekająca na koniec świata i apokalipsę zombie zabiła trzy osoby. Wierzyli, że ich dzieci są po ciemnej stronie mocy

"To była kochająca matka, która zafascynowała się religią i proroctwami o końcu świata" - tak obrona argumentowała podczas procesu Lori Vallow Daybell (51 l.) z Arizony. Niepozorna blondynka o niebieskich oczach, która wydawała się idealną matką dla 16-letniej Tylee Ryan i 7-letniego Joshuy Vallowa, została opętana teoriami o apokalipsie i miłością do nowego mężczyzny. To zrobiło z niej morderczynię i sprawiło, że kobieta spędzi za kratami resztę życia, a teraz zapadł wyrok na jej piątego męża... Ta skomplikowana i wstrząsająca, nadal tajemnicza historia zaczęła się w 2018 roku. Lori i Chad Daybell poznali się na zjeździe religijnym i od razu zrócili na siebie uwagę. Mężczyzna przekonał o cztery lata młodszą znajomą, że są sobie przeznaczeni, bo byli małżeństwem w poprzednim wcieleniu, a wszystko inne i wszyscy inni to wobec tego faktu nic nieznaczące szczegóły, które należy usunąć bez wyrzutów sumienia, jeśli zaczną być przeszkodami.

Mordercy uważają, że ich ofiary były "ciemnymi" ludźmi, a dzieci zmieniały się w zombie i musiały zginąć

Sprawy potoczyły się błyskawicznie. Lori Vallow porzuciła poprzedniego męża. Wkrótce nagle zmarła żona Chada, a on i nowa kochanka niemal od razu wzięli romantyczny ślub na Hawajach, odziani w białe szaty i kwiaty. W tym samym, 2019 roku dwoje dzieci Lori nagle zniknęło. Wtedy policja zaczęła interesować się parą z Arizony. Wyszły na jaw wstrząsające fakty. Ciała dzieci znaleziono zakopane w ogródku, śmierć poprzedniej żony Chada okazała się morderstwem przez uduszenie. Para została aresztowana. Okazało się, że oboje wierzą w rychły koniec świata i nie mają żadnych wyrzutów sumienia w związku z mordami. Uważają, że ich ofiary były "ciemnymi" ludźmi, w przeciwieństwie do tych "jasnych", czyli na przykład ich samych, a dzieci zmieniały się w zombie i musiały zginąć. Lori usłyszała w zeszłym roku wyrok dożywocia. Chad Daybell według opinii psychiatrów jest typowym psychopatą. Skazano go na karę śmierci.

