Ekspert: Czołgi Challenger przekazane Ukrainie muszą poczekać na Leopardy

Brytyjski analityk wojskowy prof. Michael Clarke, były dyrektor londyńskiego think-tanku Royal United Services Institute (RUSI), był w środę, 29 marca gościem telewizji Sky News. Clarke komentował informację, że na Ukrainę dotarło już 14 czołgów Challenger 2. - Przekazane Ukrainie brytyjskie czołgi Challenger 2 nie zostaną wysłane na linie frontu, dopóki nie dostarczone zostaną też niemieckiej produkcji Leopardy 2 i nie będzie można utworzyć brygady czołgów - zapowiedział prof. Michael Clarke. Zwrócił też uwagę, że z użyciem czołgów trzeba poczekać... na zakończenie intensywnych opadów.

Czołg Challenger 2 na froncie. "Mokry teren zmusiłby czołgi do wjechania na drogi"

Gość Sky News tłumaczył, że nie spodziewa się działań przez kolejny miesiąc, ponieważ mokry teren zmusiłby czołgi do wjechania na drogi, co wystawiłoby je na ataki wroga. Natomiast 50 do 100 czołgów zostanie zgromadzonych na suchym terenie to zupełnie inna sprawa.

Jeśli zrobią to prawidłowo, ze wszystkimi pojazdami opancerzonymi, które jadą z nimi i całym wsparciem i całą resztą, przetną wszystko, co Rosjanie mają na froncie. Ale muszą to zrobić dobrze i dlatego nie pójdą wcześniej - mówił Michael Clarke w Sky News.

Leopardy 2 mają nowoczesny system kontroli. "To jest krytyczna zdolność"

Clarke wskazał też, dlaczego dla wysłania na front Challengerów 2 kluczowe będą niemieckie Leopardy 2, na które Ukraina czeka. 14 Leopardów Ukrainie przekaże Polska, pierwsze czołgi trafiły do naszego sąsiada pod koniec lutego. Ekspert tłumaczy, że chodzi o ultranowoczesne systemy kontroli Leoparda 2. Taki nowoczesny system kontroli czołgu pozwala jego armacie pozostać całkowicie nieruchomo, gdy czołg porusza się po nierównym terenie. - Czołgi Leopard robią coś w rodzaju wyzwania piwnego - mówił obrazowo brytyjski analityk. Co miał na myśli?

Umieszcza się szklankę piwa na lufie, dosłownie pełną szklankę piwa, a następnie przejeżdżają przez nierówności terenu, a lufa pozostaje tak stabilna, że piwo nie rozlewa się. To jest krytyczna zdolność, ponieważ oznacza, że czołg może strzelać, gdy porusza się po nierównym terenie - wyjaśniał Clarke w Sky News.

Challenger 2. Brytyjski czołg podstawowy trzeciej generacji

Challenger 2 to brytyjskiej czołg podstawowy trzeciej generacji. Jest następcą Challengera 1. W sumie wyprodukowano 450 sztuk tego czołgu. Jego produkcja zaczęła się w 1994 r., a w 1998 roku Challangery 2 rozpoczęły służbę w brytyjskiej armii. Poza Wielką Brytanią dotychczas Challangery 2 wykorzystywał jedynie Oman, który kupił 38 takich czołgów. Ukraina będzie więc trzecim krajem wyposażonym w te czołgi.

Czołg Challanger 2 brał udział w wojnie w Iraku, teraz będzie na wojnie w Ukrainie

Brytyjskie czołgi Challengery 2 po raz pierwszy zostały użyte podczas misji pokojowych w Bośni i Hercegowinie oraz w Kosowie. Brały też udział w wojnie w Iraku w 2003 r. Teraz będzie wykorzystany przez Ukraińców w wojnie z Rosją. Jak czytamy na dziennik.pl, mimo że kilkakrotnie były one intensywnie i z bliskiej odległości ostrzeliwane przez siły wroga, żaden z czołgów nie został zniszczony i żaden z członków załogi nie zginął. "Jedyny przypadek zniszczenia czołgu Challenger 2 miał miejsce w marcu 2003 r., gdy przypadkowo został trafiony przez inny taki czołg" - pisze dziennik.pl.

