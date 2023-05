Dlaczego niemiecką bronią Ukraina nie miałby atakować celów w Rosji? Nowe dostawy broni

Nieznanie nagranie z Madeleine McCann. To chwyta za serce

„Der Spigel” na swoim portalu podał, że niemiecki rząd federalny koncentruje pomoc militarną dla Sił Zbrojnych Ukrainy (SZU) w dwóch obszarach. W pierwszym: chce wzmocnić je dostawami transporterów i czołgów (Leopard 1 i Leopard 2). W drugim: zmierza do znaczącej modernizacji ukraińskiego systemu obrony przeciwlotniczej. Temu mają służyć m.in. dostawy nowoczesnych, odpowiadających wymaganiom współczesnego pola walki, systemów IRIS oraz mających swoje lata Mardery, ale nadal skutecznych w zwalczaniu celów powietrznych operujących na niskich pułapach, w szczególności UAV, czyli bezzałogowych statków powietrznych – potocznie określanych mianem dronów.

Rząd federalny sprzeda cztery kolejne systemy obrony powietrznej Iris-T-SLM i dwanaście wyrzutni Iris-T-SLS wraz z setkami kierowanych pocisków rakietowych dla tego systemu. Według niemieckich mediów ogłoszenie pakietu powinno nastąpić równolegle z wręczeniem (13 maja) w Akwizgranie Nagrody im. Karola Wielkiego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu „jako wyraźnego symbolu solidarności Niemiec z Ukrainą”. Dodać należy, że minister obrony RFN Boris Pistorius podkreślił (10 maja), że zapotrzebowanie Ukrainy na broń będzie rosło. Przypomniał wówczas, że dotychczas w ramach pomocy militarnej dla Ukrainy Niemcy dostarczyły Ukrainie sprzętu i amunicji o wartości ok. 4 mld USD.

Agencja Ukrinform poinformowała, że niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall „planuje w przyszłości móc produkować na Ukrainie czołgi, systemy przeciwlotnicze i amunicję”. Rheinmetall jest współtwórcą czołgów Leopard. Armaty jego konstrukcji montowane są nie tylko w niemieckich czołgach, ale także m.in. w amerykańskich Abramsach i południowokoreańskich K2. Uznawane są za wzorzec tego rodzaju uzbrojenia.

Zapowiedź o planach koncernu o inwestycyjnych planach na Ukrainie, jeśli się potwierdzi, ma przełomowe znaczenie dla ukraińskiej obronności. Ma również niebagatelne znaczenie polityczne wskazujące, że dążenie Ukrainy do członkostwa w NATO jest realne. W kwestii politycznej jako znaczącą należy uznać wypowiedź wiceprzewodniczącego klubu parlamentarnego CDU/CSU Johanna Wadephula, w której polityk opowiada się za zezwoleniem Ukrainie na użycie niemieckiej broni przeciwko celom na terytorium Rosji. Jakiś czas temu kanclerz Olaf Scholz w rozmowie z prezydentem Ukrainy wskazał, że niemiecka broń nie może być użyta do ataków na terytorium Rosji. Wówczas (przypomina dziennik telewizyjny „Tagesschau”) Wadephul odparł: „Dlaczego zaatakowany kraj miałby się ograniczać do obrony tylko na własnym terytorium?”. „Na gruncie prawa międzynarodowego nie ma żadnego powodu, dla którego Ukraina nie miałaby mieć możliwości atakowania celów w Rosji” – cytuje dziennik „Tagesspiegel” wypowiedź jednego z ekspertów ds. polityki zagranicznej.