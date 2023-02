Dramat żywej Barbie! Eksplodował jej sztuczny biust. ZDJĘCIA

Prezydent powołuje zespół do zbadania niezidentyfikowanych obiektów

Lacey Wildd powiększyła piersi do monstrualnych rozmiarów. Jedna eksplodowała! Koszmar żywej Barbie

Ta Amerykanka ma w życiu jeden cel - powiększyć swój biust do możliwie monstrualnych rozmiarów. Lacey Wildd (54 l.), której prawdziwe imię i nazwisko brzmi Paula Thebert, to weteranka ekstremalnych operacji plastycznych i programów typu reality show o zepsutych zabiegach kosmetycznych. Jak wyznaje teraz celebrytka w ekskluzywnej rozmowie z "Daily Star", przytrafił jej się potężny ambaras! "Moje piersi eksplodowały i musiałam żebrać na nowy biust!" - wyznaje wstrząśnięta Lacey Wildd. Doszło do tego, że jeden z implantów jej sztucznych piersi rozmiaru QQQ dosłownie wybuchł i gwiazda została z jedną piersią. Tak żyła przez długich sześć miesięcy. "Jeden z programów telewizyjnych zaoferował mi za występ wyjęcie drugiego implantu, ale przecież jestem ikoną operacji plastycznych i powiększania piersi!" - oburza się celebrytka.

Lacey Wildd chce powiększyć piersi jeszcze bardziej. Następny wybuch może być potężny

Żaden lekarz nie chciał podjąć się rekonstrukcji ogromnego biustu, w dodatku Lacey nie miała funduszy na tak karkołomne zabiegi, ale teraz uzbierała dzięki fanom w internecie aż 40 tysięcy dolarów i zapewnia, że to nie jest jej ostatnie słowo. Ma już nowy sztuczny biust i przysięga, że mimo ryzyka kolejnych niszczycielskich eksplozji zamierza powiększać piersi dalej!

LACEY WILDD :Lacey's bust went from size A to a Q. The model and mother of six went on "Botched" — (A Plastic Surgery reality show) in 2014. Because of her large and heavy chest, she had pig skin implanted around the edges and underneath her breasts to secure and hold them. pic.twitter.com/0PItrQOqQi— Iris Summers (@BlingsRuby) July 22, 2022

