Samoloty F-16 dla Ukrainy? Zełenski tworzy w Europie "koalicję myśliwców"

Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, podczas szczytu Rady Europy zaapelował o wzmocnienie obrony powietrznej i samoloty dla swojego kraju. Zełenski ogłosił też, że ma poparcie Wielkiej Brytanii, Francji i Holandii dla utworzenia "koalicji myśliwców". Chodzi o myśliwce F-16 dla Ukrainy. Koalicja taka miałaby powstać, aby zapewnić Ukrainie zdolności lotnictwa bojowego. Byłaby też wsparciem we wszystkim - od szkolenia pilotów po zakup myśliwców F-16. Nie jest tajemnicą, że docelowo Ukraina chce 40-50 takich myśliwców amerykańskiej produkcji.

Zełenski na szczycie Rady Europy: Potrzebujemy więcej myśliwców i silniejszej obrony powietrznej

Potrzebujemy silniejszej obrony przed atakami rakietowymi Rosji oraz samolotów, które wzmocnią możliwości odpierania przeciwnika – mówił Wołodymyr Zełenski na 4. Szczycie Głów Państw i Szefów Rządów Rady Europy w Reykjaviku. - Potrzebujemy jednak więcej: myśliwców, bez których żaden system obrony powietrznej nie będzie doskonały i jestem przekonany, że do tego dojdziemy. Naszym priorytetem powinno być 100 procent. Agresorowi powinniśmy dać zero procent - podkreślał w swoim wystąpieniu.

Od szkolenia pilotów po zakup myśliwców F-16. Szerokie wsparcie dla Ukrainy

Przypomnijmy, że niedawno francuski dziennik "Le Monde" podał, że premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak i premier Holandii Mark Rutte podczas spotkania ustalili, że "będą pracować nad zbudowaniem międzynarodowej koalicji w celu zapewnienia Ukrainie zdolności lotnictwa bojowego, gwarantując wsparcie we wszystkim - od szkolenia pilotów po zakup myśliwców F-16". Co więcej, Sunak ogłosił, że latem Londyn rozpocznie szkolenia ukraińskich pilotów pod maszyny Lockheed Martin. - Program połączony jest z wysiłkami Wielkiej Brytanii i innych krajów, by dostarczyć Ukrainie samoloty F-16 - zapowiedział brytyjski premier. Warto podkreślić, że to kolejne w ostatnim czasie konkretne wsparcie militarne Wielkiej Brytanii dla Ukrainy. Niedawno kraj ten jako pierwszy przekazał walczącej z rosyjskim agresorem Ukrainie pociski dalekiego zasięgu Storm Shadow.

Z kolei na początku kwietnia Ołeksij Reznikow, minister obrony Ukrainy, ogłosił, że Ukraina szuka pilotów potrafiących obsługiwać samoloty F-16. Władze w Kijowie podały wówczas, że do armii ukraińskiej mogliby przyłączyć się cudzoziemscy lotnicy latający na myśliwcach F-16.

Poniżej zobaczysz galerię myśliwców F-16: