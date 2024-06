Co ona wyprawia?!

Heidi Klum ma 51 lat. Z okazji urodzin rozebrała się nad basenem! Piersi celebrytki widać niemal w całej okazałości

Heidi Klum (51 l.) znana jest z tego, że chętnie pokazuje w mediach społecznościowych prywatne chwile. Prezentowanie golizny na Instagramie i opowieści o łóżkowych szaleństwach w małżeńskiej sypialni to dla niemieckiej top modelki chleb powszedni. Wiecznie młoda gwiazda 1 czerwca skończyła 51 lat i jak zwykle udowodniła, że w jej przypadku wiek to tylko liczba. Sławna niemiecka top modelka rozebrała się nad basenem i zasłoniła swe obfite kształty tylko ręką. Było widać niemal całe nagie piersi celebrytki! Bez wątpienia urodziny Heidi Klum były tak gorace, jak to tylko możliwe.

Heidi Klum. Ikona lat dziewięćdziesiątych

Heidi Klum to jedna z najsławniejszych modelek wszech czasów. W latach dziewięćdziesiątych była jedną z największych gwiazd, a i teraz mimo upływu lat jest nadal symbolem seksu. Zaczynała karierę jako 18-latka, kiedy wygrała konkurs magazynu Petra. Pracowała w Paryżu, potem wyjechała do USA, gdzie została Aniołkiem Victoria's Secret. Dla sławnej bieliźniarskiej firmy pracowała do 2010 roku. Ma za sobą mnóstwo sesji dla prestiżowych magazynów takich jak Vogue czy Elle. Heidi Klum nie schodzi z pierwszych stron gazet za sprawą amerykańskiej edycji "Top Model", w której pracowała jako jurorka. W 2019 roku wzięła kolejny ślub, tym razem z młodszym o 16 lat dawnym wokalistą Tokio Hotel Tomem Kaulitzem. Ich małżeństwo kwitnie po dziś dzień.

Sonda Czy małżeństwo Heidi Klum i Toma Kaulitza przetrwa? Tak. Heidi w końcu znalazła mężczyznę swojego życia Nie. Związek przy tak dużej różnicy wieku jest skazany na porażkę

Heidi Klum poses topless by the pool to celebrate her 51st birthday: 'Lucky and blessed'https://t.co/GpenPCIyVj— Richard Rodnick1 (@RichardRodnick1) June 3, 2024

QUIZ. Kto to powiedział? Sławne cytaty i znani ludzie! 10/10 tylko dla bystrzaka Pytanie 1 z 10 Kto powiedział: "Więcej światła!"? Archimedes Lech Wałęsa Johann Wolfgang Goethe Dalej