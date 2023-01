Koniec świata w 2023 roku? Niestety na to wygląda "Czeka nas przebiegunowanie naszej planety"

Czy apokalipsa nastąpi dzień po Sylwestrze, wiosną, latem, rano czy pewnym popołudniem? Tego większość prorokujących nie podaje. Ale są pośród nich także skrupulatni, którzy notując swoje wizje nie zapomnieli o dacie i godzinie. Wzmianki o globalnej katastrofie przewijają się już w sumeryjskim eposie o Gilgameszu, który był inspiracją dla biblijnej historii o potopie. O dniach ostatecznych wspomina Stary Testament, a o nieuchronnym końcu dziejów pisali wielcy starożytni: Hezjod, Herodot i Horacy. Ci trzej o roku 2023 nie wspomnieli. Sądzili, że świat skończy się dużo wcześniej. Za to jak zwykle nie zawiódł Nostradamus. Interpretatorzy jego natchnionych wizji, które przelewał na papier tuż po ujrzeniu przyszłych okropności w miedzianej misce z wodą, dostarczają koniec świata na prawie każdy rok. „Prawie” czyni jednak różnicę, dlatego możemy powiedzieć, że rok 2023 jako rok ostatni bardzo się spośród tych proroctw wyróżnia. Nie zważając więc na liczne przeterminowane końce świata wyznaczone przez Michela de Nostredame, francuskiego medyka i okultystę, ze stosowną bojaźnią i drżeniem możemy przyswoić całkiem nowe ostrzeżenie najsłynniejszego jasnowidza dotyczące roku 2023. Pierwsza połowa XVI w. obfitowała w prorocze opowieści astrologów. Almanachy z przepowiedniami były drogimi, ale bardzo pożądanymi księgami dla możnych. Zaczytywano się nimi oraz chłonięto pisma astrologiczne, uznając je za naukowe, w tym czasie nie odróżniano bowiem astrologii od astronomii.

Bez szans na przetrwanie

Michel de Nostre-Dame wpadał w trans wieczorami, kiedy sterany wracał do domu po dniu spędzonym na handlowaniu napojami magicznymi i maściami leczącymi „rany, obrzydlistwa i wypryski”. W 1555 r. Nostradamus wydał „Centurie”, które zawierały zapowiedzi wszelkich klęsk, plag, powodzi, trzęsień ziemi, wojen i mordów. Jasnowidz chętnie sięgał do czasów nam współczesnych, przepowiadając choćby tragedię roku 2023. Renomowani astrolodzy byli zdania, że jest szarlatanem, ale interesującym. Dzisiaj ludzkość dzieli się na osoby, które uważają, że wizjom tak mętnym i dziwacznym jak te Nostradamusa można nadać dowolny sens, oraz na wystraszonych jego proroctwem na nadchodzący rok. Jasnowidz nie miał dla nich dobrych wieści. Objaśniający wersety mistrza ogłosili, że konflikty zbrojne rozpoczęte w 2022 r. wzmogą się w roku kolejnym, co spowoduje, że człowiek człowiekowi stanie się wrogiem. Na pierwszą połowę roku przypadną wojny niosące masową śmierć, a na drugą przebudzenie potężnych wulkanów, które wybuchając jeden po drugim niemal unicestwią ludzkość, bo geologiczną klęskę przeżyją tylko nieliczni. Najpewniej chodzi o wybuch pasa wulkanów z tzw. pacyficznego pierścienia ognia, pod którym Ziemia jest bardzo niespokojna. Nawet naukowcy od dawna obawiają się, że gdyby zdarzyła się jednoczesna erupcja wulkanów z pasa ognia, do atmosfery dostałaby się taka ilość pyłów wulkanicznych, że na dziesiątki lat nastałaby na Ziemi tzw. noc nuklearna. Ciemności uniemożliwiłyby uprawę roślin i hodowlę zwierząt. Zamarłaby wegetacja na naszej planecie, nawet więc ci, którzy przeżyliby olbrzymie pożary powodowane przez rozżarzoną lawę, nie mieliby szans… nie mielibyśmy szans na przetrwanie przepowiedni.

Ogień spadający z nieba

Zagłada w roku 2023 wynika również z przepowiedni z Fatimy. Nieoficjalna wersja trzeciego sekretu fatimskiego przewiduje, że straszna broń użyta przez jednych ludzi przeciwko drugim spowoduje, że wszyscy zginą. Od jednego użycia broni ma zginąć połowa ludzkości, a druga dlatego, że atak nie pozostanie bez odpowiedzi. „Na ludzkość spadnie wielka kara” – głosi przeciek – „Szatan osiągnie szczyty władzy i będzie rządził biegiem wydarzeń. Uda mu się omotać dusze wielkich mędrców, którzy wymyślą broń zdolną unicestwić połowę ludzkości w kilka zaledwie chwil”. Użycie tej broni wywoła ogień spadający z nieba jak deszcz, od gorąca wyparują oceany, a ludzkość będzie wymierać z szybkością kilku milionów na godzinę. Trzecia przepowiednia fatimska w wersji „reżyserskiej” kończy się przerażającym stwierdzeniem, że „ci, którzy przetrwają te wydarzenia, zazdrościć będą tym, co umarli”. Interpretatorzy przepowiedni z portugalskiej Fatimy są zdania, że owa przerażająca broń została już (w ciągu kilku ostatnich lat) wymyślona i wyprodukowana, „Szatan” zrobił swoje osiągnąwszy niewyobrażalną władzę, teraz więc, w 2023 roku, światło dzienne ma ujrzeć grozę ostatniej przepowiedni fatimskiej, spisanej nie na jednej, ale na dwóch stronach kartki papieru – inaczej niż podaje watykańska wersja oficjalna.

To ostatnie wakacje

Kalendarz Majów, a raczej jego karkołomne interpretacje, raz już - w 2012 r. - skazał ludzkość na czas przeszły dokonany. Okazało się jednak, że przez jakiś błahy podobno błąd w obliczeniach wyszedł obliczającym nie ten rok zagłady, co trzeba. Dzisiaj, w przeddzień apokalipsy wiadomo, że prawdziwy koniec kalendarza opracowanego przez cywilizację żyjącą na Jukatanie, przypada w roku 2023. Według jednego z kodeksów Majów, który ocalał spalenie całej ich biblioteki przez chrześcijan „walczących z poganami prętem i ogniem”, w 1503 roku Majowie zawarli umowę z demonem zniszczenia, że przez kolejnych 520 lat nie zrobi nic takiego, co zepchnęłoby naszą planetę z orbity wokółsłonecznej. Pakt z demonem właśnie traci ważność, a wyczekaną zagładę zły byt o ogromnej mocy ma rozpocząć od wybuchu superwulkanu. Taki superwulkan kipi pod parkiem Yellowstone. Tym samym, w którym miś Yogi, nieświadomy demonicznego zagrożenia, kradł turystom koszyki z wałówką.

Im bliżej roku 2023, tym bardziej znana stawała się przepowiednia Wayne'a L. Atchisona, który w 2010 roku wydał książkę pt. „120 jubileuszy – dlaczego rok 2023 może być końcem dni”. Według jego przemyśleń i przeliczeń, możemy się spodziewać końca świata już za kilka miesięcy. Swoje złowróżbne, alarmistyczne rozważania Atchison oparł na biblijnych proroctwach. Cykl jubileuszowy, o którym traktuje książka, został wyodrębniony z czasu, jak zapewnia autor, wyłącznie dzięki analizie faktów historycznych. Księga Rodzaju 6:3 i Księga Daniela 9:24 miałyby być proroctwami nawiązującymi do cykli jubileuszowych. Ostatni cykl, według książki „120 jubileuszy” kończy się we wrześniu 2023 roku. Czy dzieci zdążą jeszcze pójść do szkoły po ostatnich wakacjach? Nawet jeśli tak, to według pana Wayne’a długo w niej nie zabawią.

Rok jak wyrok

Kolejne wieszczenie nieskore do zmiłowania wyszło spod pióra biblisty Iana Gurneya w 1999 r. W książce pt. „Proroctwo Kasandry: nadchodzi Armagedon” napisał, że Dzień Sądu nastąpi za mniej niż 25 lat. Do wniosku, według którego na datę powtórnego przyjścia Zbawiciela wskazują Księgi Objawienia, historie Daniela oraz kilka innych proroctw biblijnych, doszedł studiując je dogłębnie. 1999 plus 25 to 2024. Po dodaniu „mniej niż 25” uzyskamy 2023. Cykl jubileuszowy był już w historii używany do zapisywania ważnych wydarzeń. Posługując się wyłącznie zapisami historycznymi podlegającymi weryfikacji, autor zrekonstruował go, znajdując dowody na to, że Księga Rodzaju 6:3 i Księga Daniela 9:24 są proroctwami odnoszącymi się do cykli jubileuszowych. Ostatni cykl kończy się we wrześniu 2023 roku.

Baba Wanga, niewidoma mistyczka z Bułgarii, była kilkakrotnie posądzana o manipulowanie polityką. A z drugiej strony uwielbiana przez prosty lud, równie niepiśmienny jak ona. Zanim Wanga zmarła w 1996 r., prorokowała m. in. o samolotach uderzających w amerykańskie wieżowce. Jej najbardziej wybiegającą w przyszłość wizją było mające nastąpić w 2023 r. przebiegunowanie naszej planety. Taki proces zdaniem naukowców następuje co jakiś czas, nie powodując zdarzeń, które zagrażałyby życiu na Ziemi. Według Baby Wangi, nie tym razem. W przyszłym roku ma być strasznie, wszystkie kontynenty znajdą się pod wodą, więc będzie to dużo więcej niż potop. Nikt nie zdoła nawet na chwilę wypłynąć na powierzchnię, tak szybko ma się odbyć to, przed czym drżą Ziemianie. Jako skromna nadzieja pozostaje fakt, że Baba Wanga nie potrafiłaby napisać słowa „przebiegunowanie”, więc być może tym bardziej nie wiedziała o czym mówi. Zanim kontynenty zatoną, prorokowała bułgarska baba, wybuchnie wielka elektrownia atomowa. Jaka, gdzie i dlaczego, nie wiadomo. Poczekamy, zobaczymy – w końcu to już wkrótce.