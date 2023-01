Ksiądz pedofil gwałcił 5-latkę! "Kładł ją do łóżeczka i uprawiał z nią seks oralny"

Ksiądz gwałcił 5-letnią dziewczynkę! Ujawniono zeznania i rysunki dziecka

Kiedy rodzice z Montes Claros w Brazylii przyprowadzili swoją małą córeczkę do nauczyciela angielskiego na jej pierwsze lekcje, nie mieli pojęcia, co ją tam czeka. Joao da Silva (54 l.) był szanowanym kapłanem, który dodatkowo uczył dzieci języków. Rodzice chcieli, by ich 5-letnia córka wcześnie zaczęła poznawać obce języki. Ale dziecko po pierwszych spotkaniach z księdzem zaczęło mówić, że nie ma ochoty więcej do niego chodzić. Początkowo matka i ojciec dziewczynki niczego się nie domyślali. W końcu jednak 5-latka na swój dziecinny sposób zaczęła tłumaczyć, o co jej chodzi. "Ten wujek robi mi głupie rzeczy" - powiedziała według Correio24Horas. Rodzina zaczęła podejrzewać, że trafiła na księdza pedofila.

Kapłan uprawiał z 5-latką seks oralny. Wstrząsające zeznania i rysunki dziewczynki

Przerażeni rodzice dziecka zwrócili się o pomoc do psychologa. Ten polecił im obejrzeć dokładnie rysunki 5-latki. Rzeczywiście, to one skrywały straszną tajemnicę. Na rysunkach widać dwie osoby - jedna się uśmiecha, druga jest przerażona i leży. Na niektórych malunkach widać, że jedna z postaci ma penisa... Ksiądz został zatrzymany i przyznał się do winy. Dziewczynka złożyła wstrząsające zeznania. "Opowiedziała szczegółowo, jak zdejmował z niej ubranie i kładł ją do łóżeczka, dotykał jej części intymnych i uprawiał z nią seks oralny" – powiedziała policjantka Karine Maia. Historia ta wydarzyła się w 2016 roku.

Os pais de uma menina de 5 anos, em Montes Claros (MG), encontraram vários desenhos que a criança fazia sobre o seu abuso sexual. Os abusos foram cometidos dentro de uma igreja pelo pastor secundário, que dava aulas de inglês para ela. João da Silva, de 54 anos, foi preso. pic.twitter.com/7u774CoKjf— Crimes Reais (@CrimesReais) July 28, 2020

